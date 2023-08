Los 4 consejos de TikTok para emprendedores y emprendedoras

Muchos emprendedores y emprendedoras buscan clientes en canales digitales como la red social TikTok. Foto: El Espectador

¿Por qué las redes sociales se volvieron tan importantes para los emprendedores? Las cifras pueden dar una luz a esa respuesta: porque en Facebook hay 2.958 millones de personas activas, en Youtube se cuentan 2.514 millones de usuarios, Whatsapp alcanza los 2.000 millones de personas que lo usan cada día, Instagram reportó también 2.000 millones de personas activas en su comunidad, Wechat superó los 1.309 millones y TikTok, la más nueva, ya llegó a los 1.051 millones de personas. Ese es, palabras más, palabras menos, el mercado al que se entra cuando un emprendedor crea una cuenta y se dedica a generar interacción con su comunidad.

Pero, ¿a quién le apunta esta red social tan de moda entre los jóvenes? De acuerdo con TikTok, se definen animismos como “el principal destino de videos cortos grabados con dispositivos móviles” y advierten que “nuestra misión consiste en potenciar la creatividad y hacer disfrutar a la gente”. Aseguran que sus sedes “se encuentran en Los Ángeles y en Singapur, y cuenta con oficinas en Nueva York, Londres, Dublín, París, Berlín, Dubái, Yakarta, Seúl y Tokio”. La plataforma Statista dice que, “a grandes rasgos, se trata de un público joven, generalmente menor de 35 años”.

Llega el festival de emprendimiento Caribe y se puede inscribir gratis aquí

En Colombia, de acuerdo con WeAreSocial, ya sobrepasó los 20 millones de usuarios activos y por eso la misma compañía, que dice celebrar el espíritu emprendedor, acaba de ofrecer 4 consejos para, precisamente, emprendedores que quieren crecer sus negocios con la ayuda de TikTok:

1. “Conoce a tu audiencia: TikTok es un lugar con mucha diversidad, por lo que es necesario que identifiques a tu comunidad, cuáles son sus gustos, intereses y motivaciones, esto te permitirá generar una mayor conexión con ellos”.

2. “Sé creativo e innovador: prueba funciones creativas como música y voz en off para transmitir tu punto de vista. Inspírate con las tendencias de la plataforma o de tu entorno”.

3. “Cuenta una historia cautivadora: para captar la atención de tu audiencia, diviértete creando el contenido y muestra el lado divertido de tu marca o empresa. Piensa más como una audiencia que como un vendedor”.

4. “Recuerda siempre ser auténtico y veloz: no te preocupes por hacer que tu contenido sea perfecto, solo sé auténtico con tu marca y actúa rápido”.

Para leer: Festival de emprendimiento en Colombia abre convocatoria gratuita para jóvenes

En un comunicado de prensa, la red social escribió: “Si eres emprendedor y no sabes por donde empezar, te invitamos a dar el primer paso, tomarse el tiempo para conocer y entender la plataforma es fundamental, así como probar las soluciones y experimentar con ellas para saber qué es lo que le funciona a tu negocio”. También hablaron de espacios de formación: “Dentro de nuestro portal de TikTok for Business contamos diversos materiales informativos y educativos como How to TikTok, nuestra primera guía oficial y gratuita que enseña a los emprendedores desde cómo abrir una cuenta hasta cómo crear contenidos creativos. Asimismo, los emprendedores pueden acceder a MasterTok, un programa gratuito de capacitación para Pymes con el propósito de brindarles las herramientas técnicas y creativas para que crezcan dentro de la plataforma”.