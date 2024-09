Transforman la leche de cabra para convertirla en productos saludables

Jairo Enrique Villamizar Ibarra, uno de los emprendedores detrás de Chevrier. Foto: Chevrier

“Somos Jairo y Stella, enamorados del amor, de la vida, del campo y por supuesto de los animalitos, en especial de las cabritas. Iniciamos con un par de ejemplares de buena genética y conforme pasó el tiempo, el aprisco y la producción de leche iba creciendo, a tal punto que nos preguntamos qué debíamos hacer con ella. Queríamos algo diferente, ofrecer una propuesta que motivara el consumo de productos de cabra. Fue así como surgió la idea de producir quesos maduros y así empezaron las ventas. Luego maduramos nuestro enfoque y empezamos a ofrecer otros productos”.

De esta forma llegó la historia de Chevrier a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos. Hablamos con Rita Stella Pérez Arango, una de las emprendedoras detrás de la marca que le apuesta al consumo de leche de cabra con su idea de negocio. Ella pasó por nuestra sección y esto fue lo que nos contó.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

61 años, Contaduría Pública.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Tuve muchas ideas, algunas las desarrollé y otras no por no ser viables. Iniciamos proyectos como La gallina Feliz con la producción de huevo campesino, cultivo de fresas orgánicas y un restaurante. Dentro de las ideas que funcionaron y con la que decidimos continuar fue con Chevrier, una empresa dedicada a la transformación, producción y comercialización de productos saludables de leche de cabra.

Nuestra empresa representa el amor por los animales, habla de responsabilidad social al ofrecer al mercado alimentos saludables, 100 % naturales; respetamos el medio ambiente y apoyamos a las madres cabeza de familia de la región, entre otras cosas.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Primero, imaginando las cosas lindas y grandes por hacer, estudiando mucho y rodeándonos de personas conocedoras del tema, también estableciendo un plan de acción con objetivos, metas y presupuesto a corto y largo plazo. Todo esto llevaba impreso la perseverancia, disciplina, resiliencia frente a los obstáculos y tenacidad.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Nuestros ahorros fueron la base económica para poner en marcha el proyecto.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

El principal logro es la satisfacción personal de decir que lo he logrado y que puedo hacer todo lo que tenga en mente. Estoy cambiando la vida de las familias que trabajan en nuestra empresa. También mi vida se ha transformado porque me hace feliz lo que hago y con mis logros, aporto también a la nutrición de aquellas personas que desean cambiar sus hábitos alimenticios.

6. ¿Soy feliz?

Sí, siempre lo he sido, porque creo en mí y en lo que podemos hacer junto con mi esposo. También lo soy porque sé que lo que me propongo lo puedo lograr. Siento una fuerza interior que me dice ‘eres grande’.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, porque la he luchado y quiero verla crecer. La empresa se encuentra en una etapa de escalamiento y queremos lograrlo. La sensación de felicidad al ver crecer una empresa que nació con dos o tres ejemplares, nos ha llevado a otro nivel.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Me gusta emprender, los sueños y los retos, esto facilita el ejercicio del emprendimiento. Tiene sus retos, pero también sus satisfacciones. Emprender lo hace a uno libre e imaginativo, hay que creerse el cuento y estar convencido de que sí se puede.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Los hasta ahora soñados, sí, no obstante, estos continúan. Me hace falta crecer más, continuar con este viaje. Actualmente, ya tenemos nuevos proyectos que nos empujarán a nuestros logros.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Trabajar en las proyecciones a mediano y corto plazo. Queremos posicionar nuestra marca, utilizar la capacidad instalada al 100 % y crear sinergias que nos apoyen en el crecimiento. Nos encantaría que nos reconocieran a nivel nacional y tener presencia en varias ciudades del país.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Totalmente, de hecho, en nuestras proyecciones nos llevan a que en un año o menos tengamos un crecimiento del 100 % en nuestra producción y ventas.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Por ahora deseo consolidarla, nuestra idea está centrada en ella. Si se diera, lo evaluaría más adelante.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Frenar procesos que en un momento no permitieron crecer, como el número de ejemplares, no invertir en marketing digital, y pensar que uno es capaz de hacerlo todo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi esposo y mi madre. Ello sin duda han contribuido a fijar mi norte por su pragmatismo y por su persistencia. Sigo a mi corazón y mi mente, porque al ser feliz me estoy siguiendo en compañía de mis sueños, deseo y retos.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Sí, hay momentos de desmotivación, pero también existen fuerzas mayores que te inspiran a no desfallecer.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, de la comunidad Subachoque.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, ha cambiado la vida de familias, quienes han conocido nuevas cosas. Incluso les hemos dado herramientas para eliminar su analfabetismo; han aprendido nuevos oficios y eso les ha generado bienestar económico y emocional.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Ya no como emprendedora, sino como inversionista. Me veo compartiendo nuestras experiencias y logros, motivando a aquellos que quieren ser empresarios. Mi sueño es ver a mi empresa reconocida a nivel nacional.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido un gran apoyo, me han dado fuerzas para no desfallecer. Cada uno me imprime optimismo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sin dudarlo, no se pueden perder aquellos saberes y experiencias. Le doy mucho valor al compartir, porque al final del día aporta para que otros crezcan también desde lo que quieren hacer.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

R/ Sin ellos no hubiera sido posible. Se requiere equipo y aprender de aquellos que saben y conocen más que uno. De ellos aprendo todos los días. Somos un equipo , una unidad. Mis colaboradores llevan largo tiempo en CHEVRIER y son parte de El

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal está enfocado en la pasión y pulcritud en todo lo que hago, sumado a mi fuerza interior, la que me ha permitido llegar hasta donde estoy hoy.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que todo es posible de realizar mientras exista amor.

