El adelantando ingeniero colombiano que le apuesta a la criptografía cuántica para emprender

Javier Galindo, CEO de Ankatech.
Foto: El Espectador
Ustedes saben que es la criptografía cuántica? Claro, de inteligencia artificial ya parecemos todos expertos, pero de eso nos va a hablar el invitado que hoy hace parte de esta entrevista de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador. Javier Galindo, hola.
Mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bienvenido aquí a la redacción de El Espectador. Javier, quien está aquí a mi lado, es el CEO de una startup, una compañía que se llama AnkaTech donde hacen criptografía cuántica. Y bueno, que sea él el que cuente la historia. Primero,usted...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
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