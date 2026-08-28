El adelantando ingeniero colombiano que le apuesta a la criptografía cuántica para emprender

Javier Galindo, CEO de Ankatech. Foto: El Espectador

Ustedes saben que es la criptografía cuántica? Claro, de inteligencia artificial ya parecemos todos expertos, pero de eso nos va a hablar el invitado que hoy hace parte de esta entrevista de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador. Javier Galindo, hola.

Mucho gusto. ¿Cómo estás?

Muy bien. Bienvenido aquí a la redacción de El Espectador. Javier, quien está aquí a mi lado, es el CEO de una startup, una compañía que se llama AnkaTech donde hacen criptografía cuántica. Y bueno, que sea él el que cuente la historia. Primero,usted...