Un compromiso por transformar la vida de las personas en el Valle del Cauca

Palabreo Compromiso Valle es un espacio de reunión en el que, a partir del intercambio de ideas, líderes, empresarios, organizaciones familiares y de base, contribuyen a la construcción colectiva de la iniciativa. Allí están presentes Juan Ramón Guzmán y Jimena Cangrejo. Foto: Compromiso Valle

Sí se puede construir a partir de la diferencia

Un empresario caleño habla cómo han transformado la vida de 60.000 personas en los territorios.

Por: Juan Ramón Guzmán, socio fundador y presidente de la junta directiva de Bivien.

Si pudiera hablar de uno de los acontecimientos que han sido relevantes en mi vida, sin dudarlo, sería el momento en el que hicimos realidad “Compromiso Valle”, iniciativa que complementa el trabajo social que vienen realizando fundaciones y organizaciones de forma integral con las comunidades. Empresarios de todos los tamaños y personas naturales nos vinculamos a través de la presencia física en los territorios para contribuir y seguir generando bienestar y oportunidades para las comunidades, trabajando en cerrar brechas sociales que se evidenciaron en el Valle del Cauca durante 2021.

Iniciamos conversaciones que parecían improbables, transparentes y de mucha sensibilidad ante el dolor y las evidentes necesidades de las personas, siendo claros en manifestar dónde podíamos apoyarlos, alineando expectativas y aclarando limitaciones, identificando claramente procesos donde es necesario involucrar al Estado de una forma más activa y eficaz por un beneficio en común: llevar bienestar y progreso para todos.

“Compromiso Valle” ha sido una oportunidad para desarrollar conversaciones con las comunidades, transformar vidas y construir tejido social. Han transcurrido tres años, hemos fortalecido la confianza y consolidado este modelo de innovación social, que empezó con la vinculación de 10 empresas y ahora somos más de 600 de todos los tamaños, 200 fundaciones base, varias organizaciones, jóvenes y líderes comunitarios, con un mismo propósito: trabajar para cerrar brechas sociales.

Es un camino de desafíos que nos ha traído grandes satisfacciones. Hemos sido testigos del progreso y las oportunidades de empleo inclusivo que han surgido y que suman más de 3.000 personas contratadas, más de 8.200 emprendimientos formados, 124 comedores comunitarios que fomentan la seguridad alimentaria y la transformación de proyectos de vida a través el liderazgo y la educación. Hemos logrado generar confianza, y el trabajo activo con la comunidad ha transformado la vida de más de 60.000 personas en los territorios.

Me emociona crear y construir, “Compromiso Valle” se trata de eso, de construir tejido social, de reconocer, aprender, desaprender y retar la forma como nos hemos relacionado, la forma como vivimos en las comunidades, la región y el país. Se trata de que todos aportemos. Nuestro reto es seguirnos vinculando a través de acciones que sean consecuentes con esos propósitos y derriben barreras de desigualdad y, por el contrario, generen oportunidades. Tenemos que pasar de la división y aprovechar toda la diversidad que tenemos. Mi invitación es a que más empresas, organizaciones y personas se sumen a esta iniciativa y sigamos creando nuevas oportunidades. Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia y ser un referente de que sí se puede construir a partir de la diferencia.

El honor a la palabra

Una lideresa social de Siloé relata lo que los logró unir tras el estallido social de 2021.

Por: Jimena Camargo, lideresa de Siloé, Comuna 20 de Cali.

Hablar de “Compromiso Valle” es hacerlo del honor a la palabra, de lo que salvó a Cali en un momento nefasto. Fue la oportunidad para que muchos cambiáramos nuestra visión y empezáramos a vernos como personas. Comencé siendo parte del paro, pero me enfermé como 10 días, y cuando regresé los ideales no eran los mismos, la ciudad era un caos total. Entonces un amigo me contactó y me invitó a ser parte de un diálogo con empresarios, y en un principio le dije que no iba a hablar con burgueses, pero me convenció y participé.

Me acuerdo que primero hablé con Pedro Carvajal, luego con María del Rosario Carvajal y después con Juan Ramón Guzmán. Les conté de la ruta turística que teníamos en mi sector en Siloé y ellos me dijeron que los invitara a visitarla. Cuando llegaron con sus familias para mí fue muy bonito, fue una muestra de confianza grande.

Le comentaba a Juan Ramón Guzmán que nosotros no necesitábamos que los empresarios nos regalaran nada, ni plata ni mercados, porque eso se acaba. Les decía que ellos en algún punto se cansaban de darnos y nosotros nos cansábamos de pedir. Lo que necesitábamos era gente que nos ayudara a hacer negocios, a tener una economía circular y a salir adelante, y eso es lo que ha pasado con la ruta turística La Isabel Pérez y otros procesos en otras partes de Cali, que se están generando oportunidades para la gente de la comunidad dentro de los mismos territorios.

Mi abuela siempre dice que la firma de uno la hace cualquiera, pero que la palabra no la tiene todo el mundo, y algo que ha sido importante dentro “Compromiso Valle” y con los empresarios es el respeto a la palabra, porque vos podés tener plata, pero si no tenés palabra para mí no valés nada.

Entonces, “Compromiso Valle” ha hecho valer la palabra, los empresarios se han comprometido y lo han cumplido. En comunidades como la mía, en muchos sitios como Siloé, donde las pandillas y los grupos hacen negocios a punto de palabra, la palabra es muy importante, lo es todo, no necesitás ni un documento. De hecho, si faltás a la palabra, te pueden matar.

A “Compromiso Valle” lo califico como un milagro, porque gracias a la iniciativa ya nos vemos de frente, ya no hay conversaciones polarizadas o con intermediarios. En los territorios pudimos conocer que los empresarios son tan humanos como nosotros. Siempre digo que después de todo lo nefasto que le pasó a Cali, “Compromiso Valle” fue lo que sostuvo a la ciudad.

Siempre habrá gente inconforme, tener a todo el mundo contento es casi imposible tanto del lado de la comunidad como del lado de los empresarios, pero estamos logrando transformaciones importantes. A través de “Compromiso Valle” he aprendido a ser mediadora, a articular procesos. No era tanto como que los empresarios nos enseñaran a hacer negocios, necesitábamos que alguien nos diera un empujoncito y que alguien creyera en nosotros, y en lo que nosotros sabemos. Necesitábamos ese apalancamiento de alguien que nos dijera: sí, por aquí por donde vos ves una oportunidad, se puede.

* Jimena Camargo, lideresa de Siloé, Comuna 20 de Cali.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚