Un emprendimiento de decoración de interiores con legado familiar

Julia Martínez y Diego Ibargüen, son los creadores de 'Luna Encantada', un negocio que recoge la tradición y las raíces de Chocó. Foto: Cortesía Luna encantada

Diego Ibargüen y Julia Martínez son socios y esposos. Le dieron vida a Luna Encantada, un emprendimiento que está inspirado en la naturaleza y que recoge las vivencias de la niñez de Julia cuando su mamá sembraba todo tipo de plantas en un corregimiento cercano a Quibdó, para decorar espacios. Allí creció y entendió la importancia de preservar los campos, cultivar y extender ese legado a sus familiares. Esa misma pasión que adquirió desde niña la fusionó con su gusto por el diseño de interiores, el motivo principal para crear empresa.

Los invitamos a 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí están las respuestas.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Julia Martínez, 32 años, estudiante de Administración de Empresas

Diego Ibargüen, 39 años, artista, gestor social y docente de matemáticas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Luna Encantada es un emprendimiento dedicado al diseño y organización de interiores, con un toque vanguardista y con una propuesta estética que retoma los elementos naturales (madera) y busca generar cohesión familiar. Trabajamos desde nuestras ideas para crear y producir obras de las que nos sentimos orgullosos y satisfechos. Queremos transmitir amor por lo natural y lo espontáneo.

Nuestra idea nació en el 2018 con la idea de establecer un local en la ciudad de Quibdó donde se ofreciera una variedad de productos y servicios decorativos para fiestas y fechas especiales. Entre los productos que ofrecíamos teníamos anchetas, desayunos y peluches. Con el paso del tiempo, por el nivel de inseguridad presente en Quibdó, decidimos como familia no continuar y retornar a la ciudad de Bogotá.

Estando radicados nuevamente en la capital, arrancamos con la idea de vender plantas y cuadros personalizados y anchetas, al ver que tuvo buena acogida continuamos ofreciéndolo por medio del voz a voz así duramos un año, empezaron a surgir ideas y entre ellas llega el producto que más nos ha consolidado como emprendimiento: nuestro Jardín vertical. Con el paso del tiempo hemos creado una variedad de productos los cuales son, cuadros personalizados (retablo y papel adhesivo laminado), bases para materas, mesas ahorradoras de espacios, stand elevado con soportes, stands elevados, sin y con soportes. Es importante que hemos desarrollado productos que no han tenido mucho éxito y ya nos los producimos y estamos en el desarrollo de nuevas ideas también.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Todo empezó con el deseo de ser una madre presente. Llegamos a un acuerdo con mi esposo: emprender desde el hogar, manejar mi tiempo para darle la atención necesaria a nuestra hija.

Con recursos propios empezamos con productos para venta de detalles para fecha especiales. Empezamos posteándolo en nuestras redes sociales y amigos cercanos, luego nos contrató una fundación para darles regalos de navidad a sus empleados, se regó la voz y salieron ese fin de año del 2018 más de 50 ventas aparte.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El recurso fue un préstamo realizado por mi hermana y su pareja, $4.000.000 sin intereses. Esto fue una manera de apoyar nuestra iniciativa. Logramos saldar la deuda hasta el 2020.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Luna encantada a través de lo que proyecta, emite un mensaje de esperanza para hogares jóvenes: se puede construir desde cero en equipo, una familia es más que un grupo de personas que conviven y una pareja es más que un compañero o compañera. Se crece y se sueña juntos, se lucha en familia para lograr un propósito de beneficio en común. En los hogares que hemos podido impactar con nuestro trabajo tratamos de dejarles un mensaje claro: en familia se puede, que la presencia de Dios en los hogares es fundamental y que la misma naturaleza nos puede brindar ambientes seguros y saludables.

Una de las motivaciones más grades es impactar a nuestra población afro colombiana, mostrando que desde nuestras ideas y nuestro talento podemos contribuir al desarrollo económico de nuestro país. Somos más que baile, gastronomía y política. Que todo eso es bueno, pero también existimos emprendedores que quieren llevar un mejor desarrollo a nuestros pueblos.

6. ¿Soy feliz?

Consideramos que en medio de las dificultades, carencias y necesidades siempre están las ganas de seguir hacia adelante con nuestros propósitos y eso nos motiva a ver la vida como un paso a algo más allá, esto nos genera gozo y felicidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por el momento no, ya que queremos generar sensibilidad y motivación con lo que hacemos a las personas a quienes logramos impactar.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Al principio se carga uno de sueños e ideas a montones, luego nos dimos cuenta que todo es un proceso y lleva su tiempo, en las altas y bajas hemos logrado seguir creyendo en lo que hacemos.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

El sueño continúa, creo que apenas estamos empezando y vamos por ese objetivo de llegar a muchos hogares colombianos y fuera de Colombia.

Le puede interesar: Productos terapéuticos para apoyar las necesidades sensoriales de los niños

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Continuar aferrándonos a este bello sueño, trabajando fuerte y con firmeza.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si es escalable, tal como lo vemos. Cómo comentaba anteriormente el impulso y la fuerza de nuestros esfuerzos está en tratar de generar más ventas para abaratar costos a través del aumento en la producción.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, por supuesto. Ahora bien, siempre es importante ver qué tipo de inversión y cómo esta nos ayudaría al propósito esperado: el siguiente nivel. Aunque creo que todo emprendedor siempre necesita dinero, no creemos que sea siempre así, hay diferentes etapas para cumplir los objetivos. En este momento, más que el dinero, necesitaríamos fuerza de trabajo en la comercialización: e commerce y algunas otras estrategias que podríamos no conocer tan bien.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Nosotros la cambiaríamos a ¿qué nos ha faltado hacer? Sabemos que nos ha faltado gestión a la hora de buscar recursos y espacios en medios de comunicación para visibilizarnos.

14. ¿Quién me inspiró?¿A quién me gustaría seguir?

La inspiración nace desde los principios e ideología que tenemos como familia, del deseo de construir un mejor futuro para nuestros hijos. Este es un emprendimiento muy hermoso que nos motiva a creer que es posible, es un negocio familiar llamado “La carpintería de la ciudad de Medellín”

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No. Hasta el momento no hemos desistido de este propósito, creemos que si nos esforzamos y hacemos todo con el corazón y las ganas podemos sacarlo adelante, así que no hemos pensado en tirar la toalla a pesar de las luchas.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hacemos parte de grupos o comunidades que nos ayude en este proceso, nos obstante participamos en un proceso de formación en emprendimiento con Manos visibles y Afro Lab.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Totalmente. Creemos con firmeza que podremos generar más impacto en nuestras comunidades, familias jóvenes, niños y niñas. Que puedan creer en el potencial de sus ideas.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En diez años vemos Luna Encantada consolidada y con un posicionamiento a nivel nacional, reconocida por su trabajo y buen servicio. Con un amplio portafolio de productos para el hogar y nuestro servicio de diseño para interiores.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Un papel bastante importante, porque gracias a ellos pudimos materializar lo que solo era una idea. Muchos amigos nos han apoyado con la difusión de nuestra marca, fotografías e ideas. También es importante reconocer el apoyo de algunos otros que con sus ideas y conocimientos, además de ser clientes, han aportado a nuestro crecimiento (la familia de Ángel Correa). Luisga y Caro nos han aportado muchísimo, son una pareja de comunicadores sociales que con sus consejos nos han ayudado a crecer.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí, queremos ser un canal para visibilizar el esfuerzo, sueños y aspiraciones de personas que como nosotros hoy día lo necesitan.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Nuestro equipo está conformado por Julia (creadora de ideas y material de trabajo) Diego (gestor de recursos, logística), Orlando Ramos (carpintero). Nosotros no hemos generado empleo directo o formal, sin embargo, cómo nuestro modelo es maquila en una parte del proceso, nuestro gran aliado en un ebanista de la vieja usanza. Es un gran artista. Nos enorgullece saber que su condición potencializa su pulcritud en los trabajos encomendados. Nació sin escuchar y por lo tanto no habla tampoco, tratamos de comunicarnos con él a través de la escritura y con su hija que lo acompaña en ocasiones . Esto es lo más parecido al empleo que generamos.

Estamos trabajando por ir al siguiente nivel para comercializar nuestros productos. Ahí estamos y tratamos de llegar más allá.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El servicio y atención a nuestros clientes, traspasando la barrera de la distancia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que los sueños se hacen realidad con fe, perseverancia, auto disciplina y búsqueda de oportunidades.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com).