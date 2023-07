Un hotel boutique que posiciona a Chapinero como distrito turístico en Bogotá

Él es Nicolás Vergara, el cofundador detrás de Hab Hotel. Foto: Cortesía Hab Hotel

“Tras dos años en la industria de hospitalidad, Hab Hotel marca un hito al desarrollar conceptos de diseño, innovación junto a una experiencia única y especial que lleva a sus visitantes a conocer y conectarse con la ciudad desde una perspectiva diferente siendo “The real home, away from home” con una atención personalizada. Entendimos que el viajero contemporáneo no busca habitaciones y camas en donde quedarse, sino experiencias diferentes, únicas y representativas del lugar que están visitando.”

Al cruzar la puerta azul sientes que te transportas a otra dimensión, a un lugar sofisticado y a la vez desconocido. Disfrutando de una propuesta gastronómica Farm-to-Table de sabores locales, simples y delicados, servidos con una singular combinación entre atención al detalle, amabilidad y camaradería, diseñado por Ana María Calle quien además es cofundadora del lugar. Hab Hotel es vibrante, cosmopolita y divertido. El punto de encuentro de viajeros y locales, unidos por un sentimiento: pasarla bien, comer bien y sentirse bien

Al ser una nueva propuesta turística y gastronómica sostenible con el medio ambiente, los huéspedes tienen acceso a estaciones de filtros de agua gratuitas para evitar el uso de plásticos y cuentan con un minibar lleno de snacks saludables. Hasta la fecha han sembrado más de 2000 plantas, dentro del hotel y el restaurante y en su entorno. Así mismo desde Hab Café, al ser un Farm-to-Table, su granja cumple con las más altas regulaciones: USDA Organic, garantizando ingredientes de alta calidad cumpliendo con cultivos amigables con el planeta”. Sin más preámbulo aquí tenemos para ustedes la historia de este emprendimiento en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos contada por Nicolás Vergara, cofundador de Hab Hotel.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

44, Administración en el CESA, MBA en SDA Bocconi

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Creímos en el potencial turístico de Colombia y específicamente de Bogotá. Observamos que la oferta hotelera existente se basaba en códigos culturales de generaciones pasadas y vimos la oportunidad de crear un hotel diferente, así que quisimos ofrecer a los visitantes una experiencia más auténtica, refinada y actual de Bogotá.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi esposa publicó un anuncio en Wikimujeres, eso nos llevó a encontrar la propiedad ideal sin pensarlo mucho. Sabíamos que habíamos encontrado el lugar de nuestros sueños.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

La inversión para la creación de HAB se realizó con capital propio, apoyo familiar y crédito bancario.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Hemos logrado ser el hotel mejor calificado de Bogotá en Booking.com y hemos enamorado a miles de visitantes extranjeros que nos han visitado. Hemos jugado un papel de conexión con la vibrante oferta gastronómica de Chapinero Alto, enviando a cientos de nuestros huéspedes a los diferentes restaurantes y, a su vez, recibiendo a chefs y profesionales de la industria que vienen a Bogotá.

Con nuestro emprendimiento demostramos que se puede ofrecer una experiencia hotelera operada por los propietarios, en la cual lo más importante es la experiencia del cliente, y que los resultados económicos también llegan como objetivo de ello. Hemos creado un equipo de trabajo de primer nivel, compuesto por personas motivadas, que trabajan en condiciones privilegiadas en comparación con la industria. En resumen, hemos contribuido a construir país a través del emprendimiento.

6. ¿Soy feliz?

Me siento muy feliz. Cada vez es emocionante ver cómo HAB crece en la industria.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Por ahora no, no está contemplado en mis planes.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Experimentamos el confinamiento cuando estábamos en plena construcción, lo cual generó un impacto importante. Luego abrimos bajo restricciones como el “pico y cédula”, la ley seca, el toque de queda y el estallido social.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Aún nos falta abrir más HAB en Latinoamérica.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Podríamos abrir otro HAB en Bogotá, así como en Medellín, Cartagena, Santa Marta. También tenemos el sueño de abrir un HAB en una playa, algo que aún no existe en Colombia.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí, definitivamente. Aunque es un modelo intensivo en capital y en un momento en el que la inversión en Colombia y la región puede tener ciertas reticencias, creemos que es un modelo de negocio escalable.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Sí, estamos abiertos a recibir inversión de terceros y a ceder parte de la empresa en caso de que sea beneficioso para el crecimiento de HAB Hotel.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Decidimos diseñar, construir y operar el hotel, así como crear y operar el restaurante, todo nosotros mismos, sin tener experiencia previa en el sector. Aunque volveríamos a hacerlo, al mirar hacia atrás, reconocemos que cometimos algunos errores. Es inevitable cometer errores cuando se innova, pero tomaríamos decisiones más informadas.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspira el movimiento de startups en los Estados Unidos y su enfoque innovador en los negocios. Entiendo que para innovar es necesario cometer errores.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

No, no hemos enfrentado ningún fracaso significativo y nunca hemos considerado rendirnos.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, no formamos parte de ninguna comunidad específica, pero estamos abiertos a colaboraciones y a conectar con otros emprendedores.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Creemos que el legado de HAB Hotel es demostrar que existen modelos establecidos en todas las industrias que parecen inquebrantables, pero al pensar de manera innovadora, con empatía y buscando mejorar las experiencias de las personas, se pueden crear nuevos modelos de negocio exitosos que contribuyan positivamente al país y a la sociedad en general.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Dentro de 10 años, nos vemos con 20 hoteles HAB en diferentes ubicaciones. Nos gustaría expandirnos a otras ciudades de Colombia y a otros países de Latinoamérica.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi familia ha desempeñado un papel fundamental. Vengo de una familia de empresarios, mi madre fue fundadora de Zientte y mi padre tiene su propia empresa desde hace 40 años. Desde pequeño he trabajado en negocios y he iniciado proyectos con el apoyo de ellos. Mis hermanos también son empresarios, y mi hermana es directora de marketing en BBVA. Su apoyo ha sido invaluable.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, definitivamente. En diferentes momentos de mi vida he sido profesor y panelista, y disfruto mucho hablar sobre innovación y emprendimiento. Ayudar a otros emprendedores a hacer realidad sus sueños es una pasión para mí.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Contamos con un equipo de 48 empleados en total. Tenemos una directora de hotel y un director de restaurante, junto con un equipo administrativo y operativo. Cada miembro del equipo desempeña un rol fundamental en el éxito de HAB Hotel, ya que son los encargados de crear sonrisas y hacer felices a nuestros visitantes. Mi rol se enfoca en lo estratégico y en garantizar que el equipo esté bien y comprenda la visión de la compañía. Seleccionar cuidadosamente a las personas que forman parte del equipo ha sido crucial. Puedo decir que nunca he tenido o conocido un equipo mejor que el que conforma HAB Hotel.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Me enfoco en lo estratégico y selecciono personas para lo táctico, ya que no soy muy hábil en esa área. Con el tiempo, he aprendido a hacer felices a las personas que trabajan conmigo, a través de conversaciones abiertas y escuchando sus perspectivas. Trato de guiar en lugar de dar instrucciones directas. Intento que las decisiones se tomen de manera colaborativa, considerando los factores clave. Creo que mi enfoque único y mi capacidad para crear un ambiente de trabajo positivo nos distinguen del resto.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Uno de los aprendizajes más importantes ha sido comprender que en un hotel suceden muchas cosas, tanto buenas como desafiantes. Es fundamental tener un manejo adecuado de las emociones y afrontar situaciones difíciles. También he aprendido a ver esas situaciones como algo que sucede y a mantener la cabeza fría y las emociones bajo control. Apoyar al equipo en momentos complicados es esencial.

