Un spa especializado en decoración de uñas para manos y pies

Valentina Carvajal, la emprendedora detrás de una idea de negocio inspirada en la belleza. Foto: Cortesía Adhara Spa VC

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

26 años. Estoy estudiando Administración de Empresas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La idea de estudiar belleza integral fue en el 2019, pero creé oficialmente mi spa de uñas, hace año y medio.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé siendo manicurista dominical durante 2 años, luego de ese tiempo vi la necesidad de establecerme en un punto físico. Durante un año estuve trabajando en mi apartamento, luego de que me organicé mejor pasé a tomar mi primer local, desde entonces me encuentro en esta ubicación ofreciendo mis servicios.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Este era un sueño que quería cumplir, por ende venía ahorrando desde el año 2020 con el fin de establecer un punto fijo. Adicional a esto, para la última remodelación realicé un préstamo para poder cumplir con mi objetivo.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Estoy logrando ser una mujer emprendedora, este sueño es uno de varios que tengo en mente realizar, pero es significativo saber que ya he materializado el primero. Estoy cambiando mi estilo de vida, estoy cambiando el tabú de que más allá del estilo de uñas tradicionales hay otras técnicas que se pueden maximizar y no son riesgosas para las uñas. Un procedimiento profesional, responsable, y de buena calidad cuesta más, pero sus beneficios son mejores.

6. ¿Soy feliz?

Sí, soy feliz porque amo lo que hago, y lo que me propongo lo cumplo.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

No, porque mis aspiraciones son crecer más.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Fue complejo porque en Colombia no es fácil emprender, empezando porque no se encuentra el apoyo necesario por parte de las entidades financieras para llevar a cabo las ideas de negocio. Es un proceso con dificultades que lo retan a uno diariamente.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Parcialmente, lo he cumplido, pero mis aspiraciones son mayores. Me hace falta más capital para poder adquirir un local más amplio y poder capacitar el personal para mi necesidad.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando en mi emprendimiento y lograr mayor posicionamiento, para poder llegar a un punto donde se pueda incrementar la planta de personal y capacitarlas de acuerdo a las necesidades que mi emprendimiento requiere.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Por supuesto que lo es, a medida que me voy dando a conocer, voy creciendo y por ende, requeriré de más personal para cubrir la demanda a la cual estaré expuesta.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

No la recibiría, quiero ser autónoma en mi empresa y tomar mis propias decisiones.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a trabajar a domicilio, porque trae muchas consecuencias en temas de salud, por no tener un lugar capacitado para ejercer mi oficio, terminamos con problemas de circulación, dolor de espalda, problemas en las rodillas y acortamiento en la vista.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

La persona que me inspiró en un principio, fue mi pareja de ese entonces. Él me decía que tenía potencial, y me inscribió en la Cruz Roja para que me capacitara. Me compró todos los materiales y fue el primero que creyó en mí.

Me inspira el arte de las uñas y quisiera ser una líder del sector para compartir mi conocimiento a nivel nacional e internacional.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Como todo en la vida, los caminos se tornan en ciertos momentos difíciles; sin embargo, yo me plantee alcanzar unas metas y no iba a desfallecer por nada del mundo en el intento.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No hago parte de ninguna comunidad en especial, pero sí encontré el apoyo necesario para iniciar mi emprendimiento en la Cámara de Comercio del Huila, ellos me entregaron las bases para dar inicio de manera formal a mi spa y me han ayudado a estructurar mi idea para impactar el sector.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Por supuesto, mi idea más adelante es formar buenas profesionales en mi arte, para ayudar a otras mujeres como yo, a crecer y tener un oficio.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años me veo como una gran empresaria, no solo en el ámbito de la belleza. Adicional a ello, quiero tener un punto muy grande para ofrecer otros servicios adicionales a los que ya presto.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Han sido fundamentales, ellos han sido mi apoyo en los momentos difíciles; no obstante, mis clientas también han jugado un papel muy importante y con su respaldo, me han impulsado a seguir creciendo.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Por supuesto que lo haría! Si mi corta experiencia y camino recorrido, sirven a otros como ejemplo para avanzar, ahí estaré dispuesta a apoyarlos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Siempre he trabajado sola, pero gracias a que pude abrir un negocio más grande, requerí de la contratación de otra manicurista.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El brindar un servicio con altos estándares de calidad y empleando buenos productos, eso, sumado a la buena atención, marcan la diferencia.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

El ser eficiente y eficaz al momento de ofrecer el servicio, tener en cuenta las necesidades de mis clientes y ser muy profesional en lo que hago.

