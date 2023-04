Una boutique de moda inspirada en la autenticidad y originalidad de las mujeres

Ella en Angie Briceño, la emprendedora detrás de Glow. Foto: Cortesía Glow

“Mis papás me inspiraron totalmente para emprender. Ellos construyeron una empresa exitosa a pesar de no tener estudios, ni recursos financieros, así que ver desde pequeña cómo ellos pudieron superar todas las dificultades y lograr el éxito, me demostró que cualquier cosa es posible con determinación y trabajo duro. Quería seguir sus pasos y demostrarles que al igual que ellos podía lograr cada cosa que me propusiera. Sigo perseverando y trabajando, por eso mi emprendimiento no es solo un homenaje a ellos, sino un experiencia que inspira a otros a seguir sus sueños sin importar cuán difíciles sean”, así es como Angie Briceño revela en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos cuál fue su verdadero motivo para emprender e impactar en la industria de la moda colombiana. Hablamos con ella y aquí está su historia:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

34 años, Abogada

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Creé una marca de ropa enfocada en la mujer real y en el brillo y la luz que todas tenemos, aquella mujer que tiene diferentes tallas, diferentes formas y diferentes estilos de vida. Con esta idea busqué ofrecer prendas que se ajustarán a esas realidades y que hicieran que la mujer se sintiera cómoda y segura de sí misma y supiera lo hermosa y única que es.

Nació justo después de una quiebra de otro emprendimiento, en plena pandemia en marzo y abril del 2020 dónde a nivel mundial se estaba generando una crisis en ese momento. Decidí seguir confiando en Dios, en mí y en mis capacidades.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Primero que todo confiando en Dios, sabía que llevar esa idea a la realidad requeriría de mucho trabajo, esfuerzo, y dedicación así que me comprometí hacer todo lo posible para lograrlo y poco a poco fui dando pasos concretos hacia la creación de mi marca, fue un camino lleno de desafíos y obstáculos, pero siempre mantuve la visión clara de lo que quería lograr.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Cuando perdí el primer emprendimiento las deudas estaban al tope. así que decidí empezar a ejercer como abogada en una entidad del Estado en febrero del 2020. En marzo empecé a crear la idea y con los primeros sueldos de ese trabajo hice mi primera inversión, compré un espejo, lámparas, bolsas y ropa.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Considero que mi emprendimiento está logrando varias cosas importantes para las mujeres, estamos generando confianza y seguridad en sí mismas, realzando la belleza de cada una, y promoviendo la idea de que no hay cuerpos ideales, sino que cada cuerpo es hermoso a su manera, eso puede ayudar a las mujeres aceptarse y a cuidarse a sí mismas de manera más positiva.

Con mi idea estoy cambiando y rompiendo los estereotipos de belleza y moda al ofrecer ropa para mujeres de todas las tallas, edades y estilos de vida fomentando la inclusión, la diversidad y empoderando a las mujeres para hacerlas sentir confiadas. Además, ofrezco asesoramiento personalizado en moda y belleza, incluyendo un spa enfocado en cejas, pestañas y uñas. Tenemos la iniciativa de apoyar más emprendimientos que están empezando, que no tienen los recursos necesarios para tener un local o vitrina propia, así que iniciamos el tema de multi marca con espacios pequeños para que otros puedan mostrar sus emprendimientos, y encontrarse con un lugar en el que crecemos a la par.

6. ¿Soy feliz?

Si totalmente, me apasiona lo que hago, amo lo que hago, cada día me motivo más, cada día es una nueva idea, es conocer personas nuevas, asesorarlas, ayudarlas a sentirse seguras de sí mismas, que se sientan hermosas, y ver una sonrisa en otra persona y que mis comentarios y me asesoría las haga sentir lindas eso me hace muy feliz.

7. ¿Vendería mi empresa?

Rotundamente NO, es lo que me apasiona, es lo que amo y es lo que me hace feliz.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

En realidad no pienso romantizar el emprendimiento, este requiere de una gran cantidad de trabajo duro, dedicación, perseverancia, creatividad, de confiar, de superar obstáculos, sumado a eso, la falta de ingresos y recursos financieros con los que todos los emprendedores iniciamos, es una camino complicado. Cuando uno decide hacer esto se enfrenta a otros desafíos como la competencia o la falta de experiencia,

Emprender no es para trabajar menos horas sino realmente para estar enfocado 100 % en la idea de negocio, sin horario, sin cargo, porque así como eres la dueña, eres la vendedora, la mensajera, la contadora, eres todo, entonces realmente si fue demasiado duro para mí aprender, aunque no imposible.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Sí, lo estoy cumpliendo. Estoy haciendo lo que desde pequeña me apasionó y empíricamente aprendí, he sido muy hábil con el tema de la belleza y de la moda y a pesar de estudiar algo que no tiene nada que ver con esto, en este momento estoy cumpliendo mi sueño, estoy logrando lo que siempre me imaginé y obviamente trabajando duro por crecer cada día más.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Muchas cosas, sé que siempre hay espacio para mejorar y continuar avanzando hacia nuevas metas para seguir creciendo, entonces creo que no tengo un límite en este momento. Estoy muy emocionada por las oportunidades que pueda traer en el futuro. En realidad hay mucho por hacer, para crecer, pero estoy comprometida en trabajar duro y hacer todo lo posible para llevar mi emprendimiento al éxito.

Quisiera tener varias sedes de mi marca en cada ciudad principal del país y sueño con que impacte el mercado internacional.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Sí. Considero que mi emprendimiento es de alto potencial de escalabilidad, gracias a nuestra estrategia de producción y distribución y enfoque hacia las mujeres. Nosotros estamos preparados para satisfacer una creciente demanda de nuestros productos y servicios, debemos innovar constantemente y estar a la vanguardia de las tendencias, pues, hemos identificado oportunidades de expansión en nuevos mercados como lo son las multi marcas, así que consideramos que se puede generar apoyo entre los emprendimientos y de esa manera implementar planes para hacer crecer nuestro negocio.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

En este momento realmente no consideraría recibir financiamiento de un desconocido, prefiero seguir trabajando en nuestra estrategia de crecimiento, sabiendo y confiando Dios en que todo es un proceso, enfocándome en crear relaciones sólidas con otros emprendimientos y con otras personas en las que confiemos y con las que podamos compartir nuestra visión a largo plazo, creando estrategias y alianzas con ellos, así que no, no cedería parte de mi empresa un desconocido.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a dudar de mí y de mis capacidades, eso en muchas ocasiones me generó mucha inseguridad en lo que estaba haciendo y lo que estaba logrando. Ahora me enfoco más en mis fortalezas y en mis capacidades y caminar de la mano con la fe.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Si, como lo dije anteriormente, en uno de mis emprendimientos experimenté un fracaso que me hizo cuestionar mucho si debía continuar emprendiendo, era importante que reconociera el fracaso y la frustración que eso me pudo generar, pero luego de reflexionar, decidí aprender de mis errores y continuar trabajando para alcanzar mis metas, siendo una persona perseverante y capaz de aprender de los errores y de las situaciones difíciles.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No, en realidad no hago parte de ninguna comunidad y ese es mi enfoque también con el tema de las tiendas multi marcas, crear una comunidad que se apoya en este camino de emprender y que hace más fácil todo, porque sí es posible crecer juntos.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Si, totalmente, considero que lo que estoy haciendo trasciende a nuevas generaciones, no solo como inspiración de confianza en Dios, perseverancia, y enfoque. Así las cosas no sean fáciles, se pueden lograr trabajando en ellas. Mi marca siempre busca impactar en las nuevas generaciones de niñas enseñándoles el amor propio, la confianza en ellas mismas, trabajando desde la inclusión y la aceptación total de lo que cada una es, siendo únicas, y reales.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento?

En 10 años me veo trabajando en mi empresa creciendo significativamente y convirtiéndola en una fuente de empleo para muchas personas. También me veo abriendo tiendas multi marcas a nivel nacional e incluso internacional y que estén teniendo un impacto positivo en la vida de muchas personas. Como emprendedora siempre he creído en el poder de crear empleos y ayudar a la economía, así que espero que mi empresa se convierta en una líder de la industria generando muchos empleos y proporcionando oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional para muchas personas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi emprendimiento hasta el momento ha tenido un éxito significativo y eso no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de mis papás, mi hijo y mi novio. Desde el principio de mi emprendimiento han sido mi mayor apoyo y han jugado un papel fundamental en mi éxito. Han sido mi fortaleza durante los momentos difíciles y han celebrado conmigo cada logro por más pequeño que sea. Además de brindar mi apoyo emocional, mi familia ha sido fuente constante de inspiración y motivación.

Gracias a Dios financieramente me han apoyado mucho, su confianza en mí me ha impulsado a seguir adelante y a tomar riesgos cuando han sido necesarios y gracias a su ayuda y orientación por la experiencia que tienen, he podido tomar decisiones y hacer crecer mi emprendimiento de manera constante, por eso considero que Dios, mi familia, mi hijo y mi novio han sido la clave del éxito empresarial que he tenido hasta el momento y sin su apoyo y aliento mi emprendimiento no hubiera llegado a donde está hoy en día, estoy agradecida por su presencia constante en mi vida y por su compromiso con este emprendimiento.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Sí, por supuesto, por eso mismo surgió la idea de crear una tienda multi marca, porque como propietaria mi objetivo es proporcionar un espacio para que otros emprendedores que están iniciando puedan mostrar sus productos y crear una comunidad en la que se inspiren, se apoyen, se colaboren, se fomente la creatividad y la innovación y así poderlos ayudar a tener éxito en sus negocios.

La idea es que mi tienda sirva como un trampolín para que otros alcancen sus objetivos e impacten el mercado.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi equipo de trabajo es una parte fundamental del crecimiento de mi emprendimiento, sin su dedicación, compromiso y trabajo no hubiera alcanzado los objetivos y metas que he logrado hasta el momento, ni tampoco tendría el éxito, ni el crecimiento que tengo en la actualidad. Por ese motivo estoy muy agradecida con cada uno de mis colaboradores, porque hacen posibles muchas cosas. La idea es seguir generando empleo, ayudando a cada uno de ellos a lograr sus sueños y obviamente apoyarlos para que emprendan.

Mi equipo de trabajo son mi mamá, mi hijo Pablo, mi novio Alejandro, Valentina, Nata, Sofi, Dunisita, Angie, Mafe, Maria, Kike, Yair y Santiago.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal y lo que me diferencia del resto es el amor y la pasión que pongo en cada detalle de mi marca. Para mí, cada producto o servicio que ofrezco es una expresión de mí dedicación y compromiso, lo que se traduce en la calidad y la excelencia que ofrezco a mis clientes. Mi emprendimiento es más que un negocio, es una extensión de mí misma, del entusiasmo y del anhelo de ayudar a crecer desde mi experiencia, siendo esta mi motivación principal. Así que cada día me aseguro de que cada elemento de mi marca refleje este enfoque personal y diferenciador.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

A través de mi emprendimiento, he aprendido a confiar en Dios, a caminar con fe, y a confiar en mis capacidades. He aprendido a creer en mí misma y en mi visión, entendiendo que puedo crear algo que tenga un impacto positivo tanto en mi vida como en la vida de los demás. También aprendí que la perseverancia y el trabajo duro son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos, aprendí a cuidar todo lo que pienso porque creamos lo que creemos y lo que pensamos, por eso me esfuerzo siempre por mantener una actitud positiva y estar enfocada en mis metas.

Cada paso que doy en el emprendimiento me enseña algo nuevo, y estoy agradecida por las oportunidades que Dios me ha dado y que he tenido para crecer y desarrollarme como persona y como profesional.

