Una conversación incómoda para votar mejor

Cómo nos manipulan los políticos, por qué las emociones priman sobre la razón camino a las urnas, de qué se trata la llamada “atención focalizada” y cómo salirnos de ella para no votar de manera equivocada; cómo es eso de que “uno no es lo que le pasa” sino que “uno es lo que hace con lo que le pasa”; cómo deberían maniobrar las familias que tienen negocios donde trabajan padres e hijos para que las diferencias políticas no destruyan sus relaciones y tampoco quiebren a la empresa; cómo deberíamos evaluar a un candidato y por qué deberíamos recordar que las decisiones que tomemos en las urnas tienen un impacto directo en nuestras familias. De eso se trata esta conversación con Luis Carlos Bravo, profesor de economía y finanzas, fundador y managing partner de Legacy Network, quien, además, con cifras en mano, propone una guía para votar con argumentos.