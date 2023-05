Una herramienta tecnológica para enseñar a los niños empatía y amabilidad

Ella es la emprendedora detrás de Kawanimals. Foto: Cortesía Kawanimals

“Los Kawanimals son personajes súper tiernos que llegaron para cambiar el mundo con amabilidad. La forma como lo hacen es enseñándole a los niños sobre empatía, solidaridad, respeto, generosidad, etc. Tenemos una página web con actividades gratis para descargar, un canal de YouTube con videos educativos y productos divinos con nuestros personajes.

A lo largo de décadas, múltiples estudios han demostrado los beneficios de la amabilidad, por eso creamos a estas tiernas criaturas que llegaron para ayudarnos en nuestra tarea de cuidadores, y enseñarles a nuestros hijos, sobrinos, entre otros, estas valiosas lecciones. Nuestro contenido está diseñado para desarrollar de manera integral empatía, autoestima y conciencia ambiental. ¡Bienvenidos a nuestro mundo!”. En 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos hablamos con la emprendedora detrás de esta idea de negocio y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

40 años, Diseño Gráfico de profesión, también estudié fotografía, pero no terminé la carrera completa.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

La inspiración detrás de los Kawanimals es Emilia, mi hija. Como mamá, siento que enseñarle habilidades blandas es importantísimo, pero no existen muchos recursos. ¡Entonces llegaron los Kawanimals! Lo primero fue diseñar los personajes, y luego crear todo el contenido educativo.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Mi experiencia en diseño de marcas me ayudó muchísimo en la creación de todo el universo Kawanimals y darle un look comercial. Mi experiencia como mamá me ayudó a la creación del contenido y las actividades. Me apoyé en Carolina Arango, psicóloga infantil, que me ayudó a revisar que el contenido fuera apropiado y pertinente. Luego me metí en el mundo del licensing con la marca, es una movida medio rara para una marca desconocida, pero ha dado buenos resultados.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

En cuanto a la página, tuve la suerte de saber (o aprender) a hacer yo misma todo, desde los videos hasta la página web. En cuanto al licensing, fui a dos ferias, la primera en Nueva York, la pagué con la plata que gané con el primer contrato de licencia (que fue con Falabella), y para la segunda en Las Vegas, que era mucho más grande, mi papá me hizo un préstamo (que aún sigo pagando).

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Creo que en general, llevar a las audiencias un mensaje positivo de empatía y amabilidad. Darle herramientas educativas a los cuidadores, también ha sido un logro importante. En Alianza Educativa, por ejemplo, hay profes que implementan nuestras actividades. Durante la pandemia, hicimos mucho contenido para los niños que estaban en cuarentena.

El ICBF usó varios de nuestros video, también trabajamos con varias fundaciones de conservación (Proyecto Tití, Fundación Malpelo, Fundación Herencia Ambiental Colombia, R&E Ocean Community Conservation), con ellos desarrollamos videos y actividades para crear consciencia ambiental en los niños y en las comunidades. El propósito de los Kawanimals es genuino, cambiar el mundo con amabilidad, creo que de a poco se logrará.

6. ¿Soy feliz?

Kawanimals ha sido el proyecto que más me ha llenado, tanto profesional como personalmente. Es muy bacano verlo crecer de a poco, los mensajes positivos que recibo de la gente y hacer este proyecto por y con mi hija es muy gratificante.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, creo que el mensaje de los Kawanimals debe llegar a todos los niños del mundo, y si se da la oportunidad para que ellos crezcan vendiendo la empresa, lo haría. Pero dependería de muchas cosas también.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender es duro, no solo para mi sino para todo el mundo que le apunta a levantar un sueño. Hay dudas, muchísimo trabajo, incertidumbre, y la parte económica es tesa.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Mi sueño está todavía por cumplirse. Quiero hacer una serie animada con los Kawanimals, también quisiera hacer una App con todo el contenido educativo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Estamos tratando de cumplir esos sueños. Tengo unos socios maravillosos con quienes estamos desarrollando la serie.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Muchísimo, pues los Kawanimals son todo un universo. Se puede hacer una serie, una peli, una App, y después, todo el merchandising.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

De un desconocido, jamás. Kawanimals es un emprendimiento con mucho corazón, y es importante que quienes se unen al equipo entiendan y estén comprometidos con nuestro propósito. Que se conecten desde la empatía.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No sé, es la pregunta más difícil. Equivocarse es una parte muy importante del aprendizaje, nos hace crecer como emprendedores y como personas. Cada tropezón ha venido con su lección, así que no cambiaría nada.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Yo he vivido obsesionada toda la vida con todo lo Kawaii (Hello Kitty, Totoro, Pusheen). Sin duda, la parte estética está muy influenciada por este estilo. Y como valores de marca, Plaza Sésamo. Creo que nadie ha logrado combinar entretenimiento con habilidades blandas como ellos. Llevan 70 años y lo que hacen es increíble: una marca evergreen como la llaman en licensing.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Más que fracasos, hay momentos de desilusión. A ratos siento que lo que hago realmente no le importa a la gente, que estas lecciones no son valiosas para los padres, pero nunca he pensado en tirar la toalla. Yo le creo demasiado al potencial de este proyecto y a lo que puede lograr.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

No formalmente. Pero la cámara de comercio de Bogotá, por ejemplo, ha sido una ayuda importante en cuanto a oportunidades y herramientas.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Sí, creo que lo que le hace falta a la niñez es educación en empatía y amabilidad. Estamos criando niños super fuertes académicamente, pero socialmente, nos rajamos. He investigado mucho sobre el impacto que tiene enseñar amabilidad y es impresionante. Los beneficios que tiene van desde lo académico, hasta lo financiero, incluso la química del cerebro.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

En 10 años quisiera que la serie ya fuera una realidad, y que los Kawanimals sean el nuevo Paw Patrol o Peppa Pig, así de populares.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Mi hija sin duda, es la inspiración detrás de todo. Me da feedback todo el tiempo, y sobre todo se goza mucho a los Kawanimals. Mi padre me ha apoyado económicamente y ha sido mi mentor profesional. Mis amigas me han ayudado, desde hacerme tablas de costos, comprarme productos, hasta ayudarme a vender en ferias.Fue una amiga, quién me motivó a lanzarme al mundo del licensing, me dio una clase como de tres horas de cómo funcionaba el tema. Ella fue la que le dio a esto un norte de negocio, de cómo monetizar.

Mi novio me enseñó a editar videos, a hacer la voz del personaje del pollito también, y todo el tiempo lo estoy torturando pidiéndole opiniones. Además, ha sido un apoyo importantísimo para desahogarme en momentos de frustración. Sin mi tribu, Kawanimals no existiría.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

No sé si lo logré (risas) pero en el espíritu de Kawanimals, la solidaridad es muy importante. Actualmente, ayudo a emprendedores, pero no desde la marca, sino desde mi profesión de diseñadora de marcas. He dado charlas en la cámara de comercio sobre marcas para emprendimientos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Mi socio Santiago, es el que se encarga de darle a Kawanimals un norte financiero. Estamos muy sincronizados, cree en el propósito y en el potencial de este emprendimiento, es una motivación enorme. Steven y Camilo, de La Guapa Films, son mis socios en la serie animada. Ellos han transformado al mundo de Los Kawanimals en algo que jamás me imaginé y le creen al poder de la amabilidad. Mi agencia EDEBÉ ha sido también una parte esencial de mi equipo. Ellos le han apostado a la marca desde un comienzo y han logrado ya algunos contratos de licensing en Europa siendo Kawanimals una marca desconocida.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

El sello de los Kawanimals es la amabilidad. Lo que los diferencia es que es contenido para niños, sin embargo, los adultos aman el diseño. No hay muchos adultos que usen una camiseta de Peppa Pig, pero los adultos si compran productos de kawanimals para ellos. Esa envergadura de audiencias nos da una ventaja competitiva.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que la amabilidad es un superpoder.

