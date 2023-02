Una marca de decoración de interiores amigable con el medio ambiente

Ella es Lillyana Tejada, la emprendedora detrás de "Sisifo". Foto: Cortesía Sisifo

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

Lillyana Tejada, 47 años, Licenciatura en Educación Preescolar.

Juan Manuel Estrada, 18 años.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

A mi hijo Juan Manuel siempre le llamó la atención la tecnología y la robótica. Le encantaba diseñar e inventarse cosas. Recuerdo que siempre veía videos y un día descubrió las impresoras 3D, ahí fue cuando me dijo “mami, yo quiero una impresora”. Comenzó a averiguar y encontró que era muy costosa, así que le sugerí que él mismo la hiciera. Con la colaboración de los profesores del colegio, comenzaron a armar dos impresoras 3D, una para él y otra para la institución, esto le mostró las posibilidades que tenía para aprender a diseñar y obtener una idea de negocio. Después de armar la impresora y tenerla en casa, comenzó a pensar qué podía hacer con ella para obtener ingresos y así le dio vida al emprendimiento.

De esta manera nació lo que entonces se llamaría tres E, ahora SISIFO. Una idea que se convirtió en emprendimiento familiar. Comenzó a hacer prototipos, macetas de humanos y otros diseños impresos en 3D, los cuales han tenido una excelente acogida en el mercado y nos han hecho

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Todo esto se logró gracias a la tenacidad y el deseo de apoyar y sacar adelante una idea que hoy por hoy forma parte integral de nuestras vidas y nuestra economía.

Comenzamos ofreciendo los productos entre los familiares y amigos, posteriormente se mostró en redes sociales y hoy con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Económico de Bello y las alianzas con el Centro Comercial Parque Fabricato es que hemos llegado a más personas con diseños diferentes, además de que poco a poco se han ido fabricando en un nuevo material que es la marmolina, no solo para que sea más fácil su producción y acceso a estas, sino para convertirlas en un proyecto escalable que permita rentabilidad en el tiempo.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Inicialmente el dinero para armar una impresora salió de los ingresos propios de salario como docente, así mismo del apoyo del papá de Juan Manuel, y algunos otros de él mismo, quien decidió vender su PlayStation, para hacer realidad esta idea. Fue un proyecto que llevó meses, dedicación y esfuerzo por parte de todos.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Ante todo, darnos cuenta que éramos capaces de tener una idea y sacarla a flote, que el esfuerzo, la dedicación, la disciplina y el compromiso son base para sacar adelante cualquier idea, que, aunque no sea fácil, todo es posible.

También hemos logrado el crecimiento personal y económico y a través de este, mejorar espacios de hogares para que se vean más armoniosos y minimalistas. Procuramos que nuestros productos generen la sensación de belleza, armonía, llevar la naturaleza a cualquier rincón y sobre todo ayudar con esto al crecimiento del sector económico, a nuestros padres, amigos y familiares al poder brindar empleos indirectos.

6. ¿Soy feliz?

Aunque hay momentos de estrés, y trabajo arduo, sí, creo que somos felices al ver que es posible.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Sí, ¿por qué no?, si es rentable esta venta y puede hacer más grande el negocio, lo pensaría.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Cada reto de la vida trae sus implicaciones, sacrificios y altibajos, pero creo que emprender es una manera de demostrarnos a nosotros mismos que las cosas se pueden. Emprender nunca será fácil pero no es imposible.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Hablar de cumplir un sueño no es algo como una meta final, supongo yo, para mí es ir escalando en lo que se hace para ir cumpliendo pequeños sueños que nos lleven a la realización de algo más grande, no es quedarse ahí, es seguir dando pasos, porque lo que queremos es llegar a ser reconocidos en el mercado y crear una empresa próspera que pueda ser escalable, rentable en el tiempo.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir avanzando, ir trasformando los productos en materiales de mayor acceso a la población, hacer más escalable esta idea, dejar de ser un emprendimiento y pasar a ser una gran empresa.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Creemos que ya sí, porque para producir en masa desde la impresión 3D realmente es limitado, pero ya ingresando a nuevas estrategias de producción y diseño sí, además porque, ¿quién no desea cosas bellas en su hogar, productos decorativos resistentes, ecológicos y naturales?

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Las asociaciones y convenios son buenas, las personas a veces nos brindan ideas, estrategias y aportan a nuestro crecimiento empresarial, si se consigue un socio comprometido con lo que hacemos y que crea en este proyecto, sí, podríamos negociar, y ver cómo ganamos todos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

Por el momento creo que todo lo que surge ha sido bueno, ya sea para aprender, crecer o retarse a uno mismo.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Me inspiró Juan Manuel, mi hijo, quien desde pequeño en su mente ha estado ser grande, no se limita y siempre se arriesga. Ver que siendo tan joven no deja de intentar y avanzar a pesar de que todos los ven tan joven y otros no le “creen” ha sido mi inspiración como madre, ahora que yo soy quien me encargo de los procesos de impresión y diseño.

Aún no sé a quién me gustaría parecerme, por el momento a mí misma y aceptar eso es suficiente.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Fracasar no, a ese extremo no lo llevaría, pero renunciar muchas veces, sí. La impresión 3D, no es tan fácil como parece, el compromiso de entregar un buen producto, los altibajos del camino, el que varíen circunstanciad, ventas y comportamientos de las personas, de una u otra manera a veces te hacen pensar que no es el camino, sin embargo aquí estamos cada día dando lo mejor y buscando estrategias.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Sí, actualmente contamos con el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Económico de Bello, quien nos abrió sus puertas y nos permite participar en eventos de ciudad, como el concurso “Hecho con el Corazón Bellanita”, en alianza con el Centro Comercial Parque Fabricato, donde obtuvimos el Primer Puesto. La Gerencia nos ha permitido también recibir diferentes formaciones y enlaces como ACOPI. También estoy en MUEM, y AWE Bello, grupo de emprendedores que buscamos el crecimiento mutuo.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Esperamos que seamos un ejemplo de tenacidad y lucha, de perseverancia y deseo.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Prospera y abundante, en 10 años queremos ser una empresa constituida, brindar alternativas de empleo estable y sólido para muchas personas.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Lo son todo, son quienes están ahí en cada lucha y reto, nuestros primeros clientes y quienes han estado ahí al tanto de lo que hacemos.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Por supuesto que sí, soy una fiel creyente que el trabajo en equipo te lleva a lograr grandes cosas, que la economía circular es necesaria para avanzar, solos no podemos.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Un papel de crecimiento y perseverancia, y aunque aún somos muy poquitos son la clave para avanzar.

Ellos son Juan Manuel Estrada, el de las ideas, diseña, fabrica, distribuye actualmente todo lo producido en marmolina.

Manuela Ríos, quien también se encuentra en el proceso de fabricación y producción.

Mónica Tejada y Erika Vásquez, quienes se encargan de pulir, vender y dar acabado artesanal a las piezas. e indirectamente las empresas que nos proveen los insumos y aquellos domiciliarios que hacen el proceso de entrega.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Creo que la cercanía con los clientes, tratar de leer sus deseos y emociones, también que tratamos de impactar a nivel de sostenibilidad y actualmente que podemos brindar nuevas alternativas para la decoración de espacios y jardines.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

Que una idea apoyada y llevada a cabo crea magia, que jamás se es demasiado joven o demasiado viejo para hacer algo, que se puede soñar, visionar y tratar de ser mejores cada día, que la disciplina, la perseverancia, la constancia y la búsqueda de apoyo, realmente son efectivas, si se tiene disposición para ello.

