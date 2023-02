Una marca de moda con propósito ambiental y ancestral

Una marca de moda que le apuesta a la consciencia ambiental. Foto: Cortesía Aire

“Aire es una marca que encontró su alma por medio de la creación consciente, nuestros procesos están anclados a nuestros ancestros y mezclamos técnicas de diferentes tejidos, nudos y bordados 100% hechos a mano con los que retejemos la vida de los que compaginan con nuestro arte. Queremos revolucionar la moda reduciendo el impacto negativo que genera la industria en el mercado”. Así nos cuenta la historia de su idea de negocio Manuela, la fundadora y creadora de una marca que impacta la industria textil colombiana. La entrevistamos en nuestra sección 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y esto fue lo que nos contó:

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

30 años, Diseño de Modas.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Desde siempre me he sentido muy conectada con la naturaleza, de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia siempre fueron en la finca cabalgando con mi papá y contemplando los paisajes, desde ahí se sembró la primera semilla de amor por el color y la alquimia, ya luego con el paso de los años quise estudiar diseño de modas y me desconecté de mi propósito viendo el impacto tan negativo de la industria.

Aire nació con la idea de contribuirle a la naturaleza todo lo que ella me ha dado, con una investigación profunda desde hace 9 años por las plantas y materializada la idea hace 2.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Nunca fui muy buena planeando porque soy extremadamente creativa, me cuesta mucho aterrizar las ideas, hasta hace dos años, en un momento muy oscuro de mi vida, decidí creer y comenzar a ser muy organizada con mis tiempos para poder lograr mis objetivos, la clave está en no desfallecer así a veces las cosas no se den como queremos.

Si está buscando más historias de emprendimientos, sus creadores y creadoras están aquí, en Emprendimiento y liderazgo de El Espectador.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

El primer empujón me lo dio mi mamá, me regaló los primeros rollos de tela para la confección de los básicos que sacamos en la primera colección y desde ahí con lo que empecé a ganar fui sacando más cosas y más.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Yo siento que lo que más estoy logrando con mi marca es poder mostrar diferentes formas de abarcar la moda desde una ética consciente, con insumos y desarrollos más amigables con el medio ambiente y siempre desde el respeto y admiración por la naturaleza y sus ciclos.

6. ¿Soy feliz?

Completamente, no hay nada más lindo que poder hacer lo que amas.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

En este momento no, sueño con ver mi marca por todo el mundo, y todavía me falta recorrido para hacerlo realidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender no es fácil, siempre está el miedo asechando, sin embargo también siento que fue la mejor decisión de mi vida.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Como decía mi abuelita: ‘’Somos del tamaño de los sueños’' he cumplido varios, pero aún me faltan muchos más por realizar.

Sígale la pista: La familia que crea experiencias divertidas y pedagógicas con juegos de mesa

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Seguir trabajando fuerte para poder tener un taller de teñido y un espacio con mis propias siembras para la extracción del color, además de esto tener una tienda física para nuestro canal de ventas.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Yo siento que todos los emprendimientos son escalables siempre y cuando exista la visión de que no hay cosas imposibles, de que las metas se logran siendo constantes y no desfalleciendo en el primer error.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Uno debe ser muy estratega al momento de escoger un socio, pero si va de la mano con mi propósito y el ADN de mi marca es un sí rotundo. La individualidad no nos lleva a nada, cada proyecto se hace con la ayuda de muchas personas y a veces hay que aprender a derrotar el ego y entender que no todo lo podemos hacer solos.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No volvería a sabotear mis capacidades, hay mucho ruido afuera y nada más lindo que aprender a escucharse y ser decisores de nuestra propia realidad.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Mi abuela ha sido mi mayor inspiración de la vida, tuve el privilegio de haberla tenido muchos años desempeñando un papel demasiado importante en mi crianza y sin duda su legado ha marcado un antes y un después en mi vida.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Yo creo que nada se construye sin error, claro que muchas veces desfallezco, pero vuelvo a alinearme con mi propósito, está bien perderse, pero siempre hay que saber el camino para volver.

Visite la sección de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

Trabajo con cuatro mujeres pospenadas y obviamente que sin ellas nada de este caminar sería posible.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

La moda es la segunda industria más contaminante del mundo, todo lo que uno haga desde la conciencia sabiendo que va a generar un impacto positivo en el medio ambiente hará que trascienda y se fusione con una nueva forma de consumo, por eso pienso que mis creaciones están dejando una visión más clara sobre esto y están aportando positivamente con la naturaleza.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a Aire en todo el mundo dejando un legado de consumo consciente, visualizo mi empresa siendo una generadora de empleo para todas las mujeres que a pesar de sus desaciertos hoy en día viven en resocialización, seremos contribuyentes con la economía del país ayudando y educando dese nuestra propia ética.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?1

Mi hija, mi familia y mis amigos son el motor de mi corazón, nada en mi vida estaría bien sin el privilegio de tenerlos.

Lea también: La marca que crea prendas en lana hilada a mano por campesinos de Boyacá

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

Claro que sí, abrir el corazón desde la capacidad de ayuda es impresionante porque creo profundamente que somos lo que damos, ahorita se vienen colecciones colaborativas con proyectos afines a mi marca y eso me emociona mucho.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Soy la creadora y directora creativa de Aire y tengo un equipo de cuatro mujeres increíbles a las cuales capacito para la elaboración de nuestras prendas.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Mi sello personal es la conexión con los antepasados, la exploración de la alquimia y los millones de colores que la naturaleza nos ofrece, respetando sus propios y generado un impacto positivo en la industria.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a soltar y a confiar en los procesos, cada cosa que ha llegado a mi vida tanto buena como mala ha dejado una marca que me ha hecho aprender sobre mis propias capacidades.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚