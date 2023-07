Una tienda de “souvenirs” inspirada en Colombia

Ella es Laura Romero, la cofundadora de Chaló Chaló. Foto: Cortesía Chaló Chaló

“Cuando viví en la India, muchas personas me hacían comentarios cuando decía que era colombiana, algunos estaban relacionados con la droga, el narcotráfico o la violencia que azotó al país fuertemente en las últimas décadas. Al volver a Colombia quise cambiar esa percepción que tienen del país, así que a través de la ilustración y el diseño, creé Chaló Chaló en el 2016, mostrando lo mejor de nuestra nación con productos que promueven el turismo y muestran una cara más amable de nuestro territorio”, así empezó a contarnos su historia por WhatsApp Laura Romero, la cofundadora detrás de este emprendimiento colombiano. Después entender su idea de negocio, decidimos hablar con ella en 23 preguntas para emprendedores y sus emprendimientos y aquí está su historia.

1. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estudié?

32 años, Publicidad.

2. ¿Cuál fue mi idea y cuándo nació? ¿Qué fue lo que creé?

Cuando viví en la India, muchas personas me hacían comentarios cuando decía que era colombiana. Algunos relacionados con la droga o la violencia que siempre ha azotado al país en las últimas décadas. Al volver a Colombia quise cambiar esa percepción que tienen del país, a través de la ilustración y el diseño. Por eso creé Chaló Chaló en el 2016, donde mostramos lo mejor de Colombia a través de ilustraciones y productos que podemos usar en el día a día.

3. ¿Cómo logré hacerla realidad y llevarla a los hechos?

Empecé a diseñar y a buscar proveedores de libretas por toda Bogotá, que fue nuestro primer producto. Luego de varias pruebas, sacamos una primera producción y nos inscribimos en una feria de emprendimiento cerca de la zona T.

4. ¿De dónde saqué la plata para ponerla a andar y cómo la pagué?

Contaba con algunos ahorros y saqué el proyecto adelante también con ayuda de mis padres. Ellos todavía siguen apoyando la empresa y les debo mucho por su apoyo en las diferentes circunstancias que se han presentado en mi emprendimiento.

5. ¿Qué estoy logrando con mi emprendimiento? ¿Qué estoy cambiando con mi idea?

Con Chaló Chaló hemos logrado llegar a varios rincones del mundo, creando conciencia de lo que en realidad es Colombia, cambiando esa imagen ochentera del narcotráfico, por una más positiva. También hemos logrado que muchos colombianos se animen a llevar un pedacito de Colombia siempre con ellos. Sin pena, cambiando el típico diseño de New York o de París, por cosas locales, de las regiones y de lo que hace a Colombia importante en el mundo.

6. ¿Soy feliz?

Me encanta lo que hago. A pesar de los retos y de todo lo que implica tener una empresa, soy muy feliz con Chaló Chaló. Poder ver mis diseños hechos realidad en productos y que miles de personas lo lleven con ellos es un sueño hecho realidad.

7. ¿Vendería mi emprendimiento, mi empresa?

Dependiendo de las propuestas estaría dispuesta a vender una parte de mi emprendimiento, pero no su totalidad.

8. ¿Qué tan duro fue para mí emprender?

Emprender ha sido un camino duro y de muchos aprendizajes. Me ha tocado expandir mi conocimiento a temas contables, de producción e incluso de liderazgo. Siempre debo estar alineada a las tendencias, aprendiendo, creando alianzas, todo esto en la búsqueda del crecimiento de la empresa, sin embargo, me ha gustado mucho vivir el proceso y luego ver el resultado.

9. ¿Cumplí mi sueño? ¿Qué me hace falta?

Lo estoy cumpliendo. Me gustaría que la empresa siguiera creciendo, llegando a más personas dentro y fuera de Colombia, cambiando la imagen del país y enamorando a todo el mundo de nuestra esencia.

10. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?

Queremos que la marca logre un reconocimiento muy grande a nivel nacional; también estamos creciendo mucho a nivel empresarial, y queremos llevar nuestros diseños a todas partes y trabajar con grandes marcas del país sin perder de vista las extranjeras. La marca es tan versátil que tiene la oportunidad de hacerse en cualquier tipo de productos, así que las alianzas son claves para nosotros.

11. ¿Mi emprendimiento es escalable?

Si, tenemos una visión de llevar a Chaló Chaló al mundo entero y replicar todo lo que se está logrando con Colombia a varios países.

12. Para crecer, ¿recibiría inversión de un desconocido? ¿Le cedería parte de mi empresa?

Siempre y cuando esta persona no sólo quiera aportar dinero, sino conocimiento y trabajo, Claro que lo haría.

13. ¿Qué no volvería a hacer?

No pensar bien las inversiones que se hacen en la empresa. Al principio “botamos” dinero con malas inversiones, y eso no puede volver a pasar.

14. ¿Quién me inspiró? ¿A quién me gustaría seguir?

Anna Bond, una gran ilustradora y creadora de una marca espectacular de Estados Unidos, realmente demuestra que se puede vivir del diseño y las grandes ideas pueden volverse realidad.

15. ¿Fracasé en algún momento? ¿Pensé en tirar la toalla?

Muchas veces, creo que emprender es un camino de altibajos, a veces uno ve un futuro incierto, pero siempre llega algo que te vuelve a motivar, que trae muchos beneficios personales y empresariales.

16. ¿Hago parte de algún tipo de comunidad que me ayuda en este camino de emprender?

He estado desde el principio muy aliada con la cámara de comercio de Bogotá, y también hago parte de muchos grupos de emprendimiento como Mujeres Tech, Emprendelu, entre otros.

17. ¿Lo que estoy haciendo trasciende? ¿Podrá impactar a nuevas generaciones?

Claro que sí, estamos cambiando la imagen de Colombia, cambiando comportamientos de las personas a querer llevar su ciudad o lugar favorito a cualquier parte del mundo, estamos logrando que extranjeros se enamoren más del país y conozcan su historia, su cultura, su gastronomía. Y a las nuevas generaciones les estamos enseñando a amar más a su país y querer que conozcan y viajen más por el.

18. ¿Cómo me veo en 10 años y cómo veo a futuro mi emprendimiento, mi empresa?

Veo a mi marca como uno de los más grandes referentes de diseño que se inspira en Colombia. Soñamos con estar en cada rincón del país y de Latinoamérica, mostrando lo mejor del diseño y siempre contando grandes historias que inspiran.

19. ¿Qué papel han jugado mi familia y mis amigos?

Gracias a ellos, Chaló Chaló es lo que es hoy. Una inversión, una compra o un simple “compartir” en redes sociales, fortalece la marca y la sigue impulsando en el mercado del país.

20. Yo lo logré. ¿Ayudaría a otros emprendedores a que lo logren?

¡Sí! Y ya hemos intentado hacerlo. Hemos dictado charlas de emprendimiento, de diseño e ilustración y algunas otras. Siempre que alguien lo necesita, con gusto le ayudamos para que desde nuestra experiencia tengan herramientas en el camino de emprender.

21. ¿Qué papel jugó mi equipo? ¿Quién es?

Tenemos la fortuna de tener un equipo muy dedicado que siempre se pone la camiseta, además, también son amantes de Colombia y de su trabajo. Hoy en día ya contamos con un equipo de producción, logística, servicio al cliente, distribución y manufactura. Mi socio y yo nos dedicamos 100 % a diseñar y a manejar toda la parte comercial de la empresa.

22. ¿Cuál es mi sello personal? ¿Qué me diferencia del resto?

Amo los colores y creo que eso se destaca en cada uno de mis diseños, pero tengo una paleta que siempre juega un papel muy importante en cada uno de ellos. También el detalle hace parte fundamental en cada uno de mis productos, y por eso le dedico tanto a tiempo a que cada una de las cosas que producimos salgan perfectas.

23. ¿Qué he aprendido de todo esto?

He aprendido a no rendirme, a entender que hay días buenos y otros no tanto, a que hay que buscar las cosas uno mismo porque no van a llegar de la nada, a ser muy perseverante y disciplinada. Emprender no es un camino fácil pero tampoco es imposible, así que siempre hay que tener claras las metas y saber a dónde se quiere llegar.

