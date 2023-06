Usted “vio en mí” y el por qué una oportunidad laboral puede cambiar vidas

Un buen líder trabaja en no ser destructor de sueños. Foto: pexels

“No me dieron el empleo porque estoy sobre calificado”, “no me contrataron porque no tengo experiencia”, “me dijeron que soy muy joven para el cargo”, “me piden el cartón de grado para contratarme”, “no me dan un aumento si no tengo una especialización”, “me dicen que ya soy muy viejo”... Y así, todo el tiempo vamos escuchando casos de amigos y amigas, de familiares incluso que reciben un “no” por respuesta cuando están buscando una oportunidad laboral.

Pero, ¿cómo cambiar esa realidad tan frecuente en nuestra sociedad? Pues algunos empresarios se lanzaron a trabajarlo desde adentro y servir de ejemplo para que otros y otras lo hagan también en el país, tratando de romper esos muros que están construidos por modelos antiguos tan necesitados de ajustes acordes con la nueva realidad. Por eso, sobre un escenario y con una conferencia a partir de la experiencia, Héctor Orozco, director general de Arcos Dorados, la compañía que maneja McDonald’s en Colombia, recordó los días en los que le dieron la primera posibilidad de trabajar precisamente en la organización que ahora lidera, pero en aquellos tiempos atendiendo a los clientes, preparando alimentos y limpiando espacios de trabajo. Fue su primer trabajo.

Esto le puede interesar: ¿Invertiría en Colombia? Esto opina un experto en fusiones y adquisiciones

“El 65% de las personas que tocan y cruzan nuestras puertas, para esas personas, es su primera experiencia laboral. Y nosotros confiamos en que lo pueden hacer bien, porque por definición confiamos. Y para confiar en la gente, lo primero que hay que entender es que van a equivocarse, confiar de verdad es dar esa autonomía para que la gente pueda fallar y sepa que están en un ambiente donde lo pueden hacer, pero lo vamos a acompañar para que lo corrija. De eso se trata la confianza, de tener esa convicción de que las personas lo van a hacer bien”, le dijo precisamente Orozco a la sección de Liderazgo de El Espectador.

A su lado, en un conversatorio lleno de jóvenes, estaba David Colmenares, presidente de Allianz Colombia, quien también contó su historia personal cuando le dieron la oportunidad de liderar una compañía fuera del país con una variable de fondo: era la persona de confianza. En medio de risas del público, él incluso se cuestionó: no fue por el talento, fue porque era “el de confianza”. Y una vez más las risas se tomaron el lugar. Pero, en el fondo, lo que estaban haciendo Orozco y Colmenares era contar que alguien había visto en ellos su valor más allá incluso de su formación académica, de su experiencia, alguien alguna vez en sus vidas había confiado en ellos y les había dado la oportunidad.

Una historia inspiradora: La física detrás del conglomerado digital financiero más grande de Colombia

“Hoy hay que batallar contra la edad, porque se trata de eso, de dar oportunidades y reconocer, de dejar a la gente ser. Una meritocracia inclusiva. No debes ser igual a mí para que te tenga en cuenta, las diferencias son las que nos construyen. Es darle prioridades a la gente y creer en ella. No son procesos ni sistemas, esto se trata de personas. Si uno cree en la gente y le ve potencial, toma el riesgo, porque si no se apuesta por la gente no se apuesta por nada. Hay que dar la oportunidad, hágale, yo creo en usted, así como lo hicieron con uno en algún momento”, apuntó Colmenares.

Cristian Acosta, CPO de Daviplata en el Banco Davivienda, también andaba allí, para contar su experiencia personal, porque de la experiencia de otros es que también se va tejiendo la propia. “Estamos en el proceso de transición, el tema de los títulos y las listas de requisitos ya cumplió su etapa, como valorar a la gente a partir de números y debemos girar a conocer un poco más las habilidades; en procesos de selección hay que trabajar assessment, conocer un poco más a la gente y ver efectivamente su potencial, evaluarlos desde diferentes frentes y eso es clave para transformar las organizaciones. Y uno de esos frentes es contratar personas jóvenes, sí, pero también hay personas mayores a las que se les negaron las oportunidades en el camino por un requisito, y creo que estamos en ese momento de evaluar mucho más otras cosas”.

Una que nos pone a pensar: ChatGPT y el declive del pensamiento crítico

Así que este fue el preámbulo para que la gente de Arcos Dorados, como franquicia que opera la marca McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe, anunciara el lanzamiento de su plataforma McDonald’s Vio en Mí, “una iniciativa que tiene como objetivo resaltar el valor de las personas más allá de su experiencia o formación, así como fomentar el crecimiento profesional y reconocer las labores que contribuyen a la primera experiencia laboral y al desarrollo de futuros líderes”.

Una vez más Orozco recordó que “en un mundo donde a menudo se priorizan las hojas de vida y las credenciales académicas, McDonald’s Vio en Mí evidencia la importancia de mirar más allá de los títulos y las trayectorias educativas al evaluar el potencial de los empleados. La campaña destaca la capacidad de la empresa privada para identificar talento y potenciar a las personas con diferentes niveles de experiencia y formación, y con el apoyo de la marca, ayudar a construir una carrera profesional sólida dentro o fuera de la organización”.

Y por el lado de Allianz, también hicieron lo propio. “¡Orgullo por partida doble! Qué mejor manera de celebrar el Orgullo LGBTIQ+ que con el lanzamiento de nuestra campaña de Allianz Colombia que con el nombre “menos closets, más puertas abiertas”, hace un llamado a seguir desarrollando espacios en los que cada persona pueda vivir y amar cómo y a quién quiera. Este día lo celebro con nuestros #Allianzers, quienes encuentran en nuestra empresa un espacio para desarrollarse libremente”.

Allí, con sus experiencias propias, también estuvo Victoria Herreño, gerente de marketing Dive Motor Colombia, la organización detrás de Mercedes-Benz Camiones y Buses, Freightliner y FUSO, con una reflexión más que necesaria en estos tiempos de tanta exposición social que todos los líderes y lideresas deberían aplicar, pero también aquellos que están viviendo sus primeras oportunidades en su primer trabajo, o en uno nuevo, o por qué no, en su emprendimiento: “Creer que nos merecemos el reto de vida que estamos viviendo, que ante una oportunidad, hay que ir por ella. Que me la merezco. Y eso, en sí mismo, es un reto. No saberlo hacer es de todos los días, el reto es creer en ti y saber que sí se puede hacer”.

Hoy, en estos tiempos cambiantes, las cuatro personas invitadas a esta conversación sobre la importancia de dar la oportunidad a alguien y de reconocer cuando otro “vio en mí” a alguien capaz, es más que importante recordar que los buenos líderes y lideresas son esos que “no son destructores de sueños”, los que trabajan en “la destrucción de tabús”, los que saben que siempre hay una “oportunidad para alguien” y también esas personas que saben que apoyar a los otros para que “sean lo que quieran ser” es el camino para lograr un objetivo tan buscado ahora: “todo se puede transformar”. Esa fue la invitación para los demás. Y usted, ¿se montaría en la invitación?

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚