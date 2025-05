La estrategia del Valle del Cauca para escalar las empresas y elevar su impacto

Foto: Pexels y Edwin Bohórquez Aya

Siempre viene bien una mano que ayude a iluminar el camino cuando el emprendedor tiene el timón en sus manos y va conduciendo el carro en medio de la niebla y la oscuridad. A eso se parece, un poco, la ayuda externa de las aceleradoras que buscan sacar lo mejor de cada negocio y de cada hacedor del negocio para llevar a esa compañía a un siguiente nivel. Y por eso, cada vez que nos encontramos con un programa de este tipo, desde Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador, hablamos con sus protagonistas para tratar de entender su propuesta de valor y cómo podrían ayudarle al ecosistema empresarial que siempre comienza por el escalón del que se lanza a ser emprendedor. De eso hablamos con Vivian Argueta, directora de Innovación, Emprendimiento y Soluciones Escalables de la Cámara de Comercio de Cali, y esto fue lo que nos dijo, no sin antes advertir que las inscripciones estarán abiertas entre abril y junio del 2025:

¿Qué es Valle Impacta?

Valle Impacta es una apuesta que nosotros hemos realizado entre la Cámara de Comercio Cali y la Fundación Bolívar Davivienda, en donde buscamos apoyar a las empresas en lo que es su crecimiento exponencial.

Una vez las empresas pasan el Valle de la muerte y tienen productos diferenciados, que tienen una mentalidad de crecimiento, que tiene una mentalidad de exportación. No son empresas del común, sino que ya son aquellas que tienen algo en sus fundadores que los diferencia: su mentalidad y su cultura.

Básicamente, estas empresas, lo que nosotros buscábamos hacer con la fundación, es crear un programa para estas empresas, para que refinen y perfeccionen sus modelos de negocio de manera que se pueda despegar su crecimiento exponencial. Y eso fue Valle Impacta.

¿Qué pasó en estos primeros diez años?

En estos primeros diez años nos dedicamos a perfeccionar y a refinar ese modelo. Acompañamos a 186 empresas en total, es un acompañamiento muy profundo. Se entran a hacer preguntas difíciles acerca de su modelo de negocio que le ayudan a los emprendedores y a las emprendedoras a clarificar qué es importante, escoger y renunciar. Y, efectivamente, eso es lo que les da la claridad para poder despegar.

Nosotros le hicimos una evaluación de impacto a estos 10 años de Valle Impacta y todas estas empresas, y hemos visto que efectivamente hay un incremento en ventas, hay un incremento en acceso a nuevos mercados, hay incremento en financiamiento y de hecho en el 2022, por Crunchbase, fue seleccionado como uno de los 5 programas de aceleración más importantes de Latinoamérica.

¿Y qué sucede después de esa autoevaluación y esa retroalimentación que les dieron los mismos empresarios?

Imagínate, las empresas, no solamente aquellas que pasaron por el programa, también aquellas que no fueron seleccionadas, nos daban retroalimentación.

Las que no alcanzaban a tener ese perfil y que no pudieron entrar ahí...

Exacto. Y entonces ellos nos decían: pero cómo así. Claro, yo no tengo, pues ese de nivel de ventas, pero entonces ¿qué pasa conmigo? Porque los primeros 10 años de Valle Impacta tenía en promedio, digamos 2500 millones en ventas.

Entonces, luego nosotros aprovechamos los 10 años y con la Fundación Bolívar Davivienda hicimos una revisión de todos los aprendizajes, de todas las lecciones aprendidas, de los comentarios de las empresas, de las que quedaron, de la que no quedaron y una lectura que estaba pasando también en el ecosistema, y nos dimos cuenta de que había unas empresas que estaban en una etapa de madurez, pero tenían esas mismas características de mentalidad y cultura que te describía al comienzo. No estaban en la misma etapa, es decir, ya sean más grandes o más pequeñas, y dijimos: estamos dejando un grupo muy importante de empresas por fuera y ahí fue que tomamos la decisión de crear Valle Impacta 2.0, que es esta. Entonces sigue siendo la sombrilla de Valle Impacta, pero ahora tenemos tres modalidades...

Explora, transforma y expande...

Sí, y cada una de ellas responde a los diferentes momentos de madurez de las empresas.

Pero qué bueno que se cambiaron los papeles y escucharon a los empresarios, ustedes que son los que ayudan a los emprendedores. Entonces, ¿qué es Valle Impacta Explora, transforma y expande?

Miramos qué nos decía la data y las diferencias que hay en cada uno de esos 3 momentos: Valle impacta explora se enfoca en identificar la mezcla correcta entre el producto, el mercado y el modelo de negocio, entonces aquí puedes tener empresas que relativamente son jóvenes, o sea, tienen mínimo 2 años de Constitución y 400 millones en facturación anual, pero son empresas que son jóvenes y lo que tienen que hacer es refinar eso, la mezcla correcta para que su producto, su mercado y su modelo de negocio esté bien alineado, porque eso te permite dar tu primer gran salto en ingresos y en crecimiento.

La que sigue es la que tuvimos por 10 años, Valle Impacta transforma. Ahora, con la experiencia de lo aprendido, las lecciones aprendidas, les ayudamos a descubrir y a escalar la propuesta de valor más relevante para el negocio. ¿Qué significa eso? Estás en una etapa de madurez intermedia, tienes varias líneas de negocio, pero no todas tus líneas de negocio representan lo mismo para tu empresa. Entonces, qué te toca hacer, escoger cuál es la más relevante y hacer de la más relevante, una estrategia para un plan de crecimiento que te vuelva rentable, sostenible y que también esté acorde con las capacidades de tu empresa. Las empresas que pasaron por el programa se triplicaban, o sea, un crecimiento realmente exponencial.

Y entonces es cuando aparece Valle Impacta Expande...

Ahí es donde nosotros miramos los retos que se vuelven ambiciosos para llegar a convertirte en una empresa madura, pero, normalmente ¿qué pasa? El equipo que tenías en las etapas anteriores, ya sea en su perfil o en lo que estaban haciendo, ya no te corresponde porque estás en otra etapa de madurez, entonces tienes que escalar tu equipo, que mirar tus procesos, tienes que mirar el modelo para que crezca la visión y la capacidad real de ejecutar a otro nivel y llevarte ya tu etapa de madurez.

Lo interesante fue que las empresas, precisamente, nos decían: nosotros salíamos de Valle Impacta, teníamos este plan maravilloso para ejecutar, pero ustedes no nos acompañaban en esa ejecución y una cosa es tener una estrategia y otra cosa es ejecutarla. Entonces decían: nosotros necesitamos un acompañamiento, pero ya para ejecutar y aterrizar esa estrategia de negocios que creamos. Esa es la versión que vamos a ofrecer ahora. Entonces, si ves, están 3 modelos para diferentes retos, diferentes necesidades diferentes, etapas de madurez.

El ecosistema emprendedor ha cambiado mucho. Yo siento que tiene más actores, tiene más jugadores, hay muchos fondos de inversión extranjeros, hay mucha participación de Family Office, locales invirtiendo plata y demás. Hay mucha aceleradora. ¿Cómo sienten ustedes que está el ecosistema emprendedor desde el escenario del valle, porque entiendo que ahora abren el programa a todo el país?

Valle Impacta siempre ha estado abierto a empresas de todo el país, incluso nos llegaban muchas empresas porque no hay programas con la rigurosidad de este, y nos llegaron muchas empresas, pero no lo ‘intencionábamos’, ahora sí, porque sabemos que tenemos el muñequito perfeccionado.

Pero me interesa lo que preguntas del Valle porque nos dimos cuenta y fue la razón por la que abrimos el modelo y lo volvimos más grande. O sea, queríamos tener más alcance porque las empresas que se nos quedaban por fuera eran oro en polvo, o sea, empresas que uno decía: no puede ser que le estemos diciendo que no a esta empresa, no puede ser, o sea, es decir, el nivel del tejido empresarial es tan alto y hay tan buenas empresas con un potencial increíble con productos diferenciadores, mentalidad exportadora, deseo de innovar, que dijimos: ¿Cómo no vamos las vamos a atender? Esa fue la primera razón por la que lo primero que tratamos de ver era cómo atendíamos a un mayor número de empresas. También que hemos visto que fue algo maravilloso donde nuestro gran aliado de la Fundación Bolívar Davivienda también nos ayudó, es que esas empresas salen y es como si fueran parte de un club, o sea para ellos ser parte de Valle Impactada es una insignia que ellos llevan con orgullo y cuando se conocen saben que hay un nivel de empresa y un tipo de mentalidad para entrelazar una red muy, muy fuerte. Eso pasó orgánicamente.

Nos dimos cuenta de que teníamos que potenciar eso, porque es una comunidad empresarial, es parte de lo que también viene en esta nueva versión del 2025. Te puedo decir de las 186 empresas nos llegaron a un encuentro como 120, o sea un número increíble de asistencia. Llegaron. Se encontraron, hicieron nexos, le sacamos el directorio para que todas se conozcan, para que puedan hacer aún más lazos y estamos haciendo reuniones regulares tanto virtuales como presenciales. Entonces esa comunidad es cada vez más fuerte. Y ahora, imagínate, tardamos 10 años en ello, ahora en 3 años vamos a duplicar ese grupo, o sea, vamos a pasar de 200 a 400.

Todo esto pinta muy bien, ¿cómo han venido integrando todo el tema de la sostenibilidad?

A esta versión de Valle Impacta le metimos el tema de la sostenibilidad de manera transversal. Todas las empresas que pasen van a reflexionar sobre los temas de sostenibilidad y como en el valle, la ventaja competitiva global que nosotros tenemos es la biodiversidad, van a ver esos elementos. Una empresa puede optar y decir no, ese no es mi camino, obvio. No hay ningún problema, no lo voy a forzar. Pero se les va a presentar todos los elementos para que entiendan ese mundo y sus implicaciones, porque nosotros consideramos que eso es vital para tu competitividad, o sea, a futuro y tu sostenibilidad, de hecho.

Yo he estado en muchos otros proceso que hacen otras organizaciones, entidades privadas y públicas, y hay una ruta. Quisiera conocer un poco cómo es el proceso de ustedes. ¿Qué pasa en una primera instancia para las que llegan a Explora: tal vez les ponen un mentor, un grupo de mentores les hacen un análisis financiero, etc. ¿Cómo se vive y sobre todo, cuánto dura?

El más largo son 8 meses. Pero todos arrancan en la convocatoria, entonces tú no tienes que saber si tú eres explora, o transforma o expande. No, no te preocupes, hay un formulario de inscripción, un formulario de aplicación. Todas las empresas lo llenan, los únicos requisitos son que tengan al menos 2 años de constitución y $400 millones en ventas anuales. Tú entras, llenas toda tu información y eso está diseñado para hacerte unas preguntas que automáticamente nos van diciendo a nosotros: Uy, este es de esta ruta, este es de esta otra ruta. Eso pasa automáticamente, que es muy chévere porque a veces las empresas piensan que están en un nivel, pero no, acá no se tienen que preocupar.

¿Me entendés? Eso pasa automático y luego todos ellos van a pasar por una parte que una reflexión acerca de cuál es tu propósito superior, es decir, cuál es la razón de ser, la identidad del ser, el alma de tu empresa. Todos miran ese aspecto y ahí también miran los temas de la base y la sostenibilidad como parte intrínseca de tu modelo de negocio. Y luego, dependiendo ya por cuál de las rutas vas, ¿qué hacemos? Como las empresas pueden estar en un mismo nivel de madurez, pero ser de diferentes sectores y tener diferentes retos, entonces nosotros hacemos lo que es un diagnóstico y además lo vamos viendo ya desde el momento del formulario de inscripción.

Tu diagnóstico lo que va haciendo es que te perfila en qué es el tema que tú quieres resolver en tu empresa, porque para alguno es financiero, a otros pueden decir no, es comercial o con el personal. O sea, son diferentes retos. Y eso fue algo que fue muy importante en la retroalimentación que nos dieron, porque en las versiones anteriores todos iban a unos ‘boot camps’ sobre los mismos temas, ahora no, ahora tú vas a la ruta de acuerdo a los temas que a tí te interesan y lo que hacemos es que te agrupamos con las empresas que tienen los mismos intereses a los tuyos.

Ah, qué bien, qué bien...

Claro, es super chévere porque vas a resolver tu reto, pero además vas a escuchar lo que le pasa a otras empresas con un reto similar al tuyo y luego, cuando tú identifiques tu ruta de, por decir, crecimiento, también vas a poder escuchar al de otros que están en en ese mismo, o sea, abordando esos mismos retos. Entonces es personalizado, pero no es uno a uno lo que permite que sea escalable, es decir, que atendamos más empresas. Siempre tienen un mentor y un consultor que está con ellos en todo el proceso.

¿Quiénes son esas personas? Yo le hago esta pregunta mucho a empresarios sobre quién los inspira. Y no me no me salgan con el mismo cuento de siempre de Steve Jobs y Mark Zuckerberg, sino de aquí, de aquí, de local. Mucha gente nombra a Simón Borrero de Rappi, a Freddy Vega de Platzi e incluso del Valle me han nombrado a los muchachos de Chiper. ¿Pero cómo escogen ustedes esos mentores, tutores, esas guías y quiénes son?

Valle Impacta no es solamente para empresas de base tecnológica. Las mentorías, el proceso de acompañamiento que se hace es más que un un consultor. Nosotros trabajamos con el mismo consultor los primeros 10 años, es Epic Partners, la firma consultora. Se llama así en cabeza de Luis Flores y hemos decidido, luego hacer la evaluación, etcétera, etcétera, que íbamos a continuar con ellos porque realmente es un consultor que se mete a tu cocina, que entiende totalmente tu negocio, pero hay una cosa muy chévere que hicimos: dependiendo de los retos que tú tienes, nosotros conformamos unos comités asesores que ya son con personas que son especialistas en los retos que tú tienes. Entonces tienes el acompañamiento del consultor, de la mirada estratégica, etcétera, etcétera, y luego esos momentos donde tienes estos comités, que ya son asesores, con expertos especializados por las temáticas que estás trabajando y eso es diferente. Y eso fue una una innovación interesante que hicimos el último año, el año pasado, y que realmente decimos traerlo porque fue tan efectivo que las empresas salieron felices porque entonces si tus retos son de internacionalización, pues está el equipo de internacionalización que te acompañe, que te puede contar cómo puedes saltar esos, por decir así, obstáculos.

¿Qué números tienen en la cabeza? ¿Cuánta gente esperan atender y sobre todo, como en todos los negocios en la vida: cuál es la capacidad que ustedes tienen para saber a cuánta gente le van a hacer el proceso?

Antes era 20 empresas por año. Y con algunas que llegaban ocasionalmente, contamos con 186. Este año vamos a atender 60 empresas, saltamos de 20 a 60, triplicamos, pero ojo, nosotros sabemos que eso no es suficiente. Este año hicimos un proceso de automatización de varias cosas, por ejemplo, todo esto que te he mencionado de tu ruta, de cómo vas a entrar, cómo te vamos a diagnosticar, de cómo vas a sacar nivel, lo estamos automatizando todo con algoritmos para eliminar sesgos, para que sea un proceso súper transparente.

El próximo año nosotros vamos a automatizar también todo esto de manera que también podamos volver a subir el número. Tenemos que encontrar el balance perfecto entre en la escalabilidad, pero que siga manteniendo la calidad del programa porque lo que te decíamos, esto no es un programa masivo porque tampoco este tipo de empresas son masivas, no, el 97% de la pirámide empresarial de Colombia es el negocio tradicional y en ese, el otro 3%, se divide en estos 3 grupos que que conforman el tipo de empresa que es Valle Impacta.

¿Esto tiene algún costo? ¿Cómo funciona? Además de las dos condiciones de las que habla, que son 400 millones en ventas y 2 años de operación, ¿cómo cómo se tienen que contemplar en sus números para poder llegar a este programa?

Como es un programa de Cámara, tiene un subsidio muy importante. ¿A qué me refiero? Varía el costo, no es un un costo fijo, porque dependiendo de los activos de las empresas y del tamaño de la empresa, tiene un mecanismo de pricing, pero hay unos rangos. ¿Qué te puedo decir? Que depende de si estás afiliado a la Cámara de Comercio, de si eres de otra parte del país, pero este es un programa que a nadie le cuesta más de $8 millones. El valor real de lo que recibe en este programa fácilmente está por encima de los $50 a %100 millones en materia de consultoría que se ahorran.

Y con esta terminamos tal vez para quien no conoce el programa que ustedes manejan desde la Cámara de Comercio de Cali tal vez para empresarios del resto del país que leen El Espectador. En estos últimos 10 años, ¿cuál es la diferencia de una empresa cuando entra a cuando sale del programa?

Me encanta tu pregunta porque es mira, hay una cosa en común que nosotros detectamos con todo, o sea, este es el común, el común denominador. Cuando una empresa entra a un proceso en donde les hacen preguntas difíciles acerca de su modelo de negocio, la empresa sale con una claridad absoluta acerca de qué es prioridad y qué no es prioritario, y ese es el diferenciador de la empresa. Todas salen con esa claridad, lo que la evaluación de impacto nos muestra que hay un crecimiento en ventas, hay un crecimiento en mercados, acceso a nuevos mercados y hay un crecimiento en su proceso de internacionalización.

¿Cómo leen ustedes todo lo que está pasando entre China y EE. UU. de cara a que los empresarios colombianos puedan encontrar oportunidades? ¿Qué caminos tomar?

Tal cual, como dices, está lleno de oportunidades, porque claro, hay mercados que se le están cerrando a otros, y que Colombia por tener un precio diferencial o por no tener aranceles, son mercados que uno antes no consideraba. Lo que los emprendedores vemos que están haciendo es que están identificando dónde tienen ahora una ventaja competitiva, que es un nuevo mercado al que deben llegar y por eso lo más importante es, a la hora de que uno se va a internacionalizar, uno tiene que tener su casa organizada porque si no va a ser muy difícil ese proceso de expansión a otros lugares, y esos son los procesos que Valle Impacta busca hacer, te deja organizado para que puedas hacer el crecimiento exponencial. Entonces los emprendedores ven desde sus propias ventajas competitivas como, precisamente, ir explorando esos nuevos mercados que antes no consideraba.

