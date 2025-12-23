Vicky Dávila y sus propuestas: “Vamos a revivir el sector de la construcción”

Por el lado de la salud, advierte, dejará a las mejores EPS y las que no sirvan, “vamos a llegar a liquidarlas”. En materia económica habla de las Fintech y del trabajo directo que se puede hacer con el sistema financiero para incluir a todos los jóvenes para que tengan los recursos necesarios para, por ejemplo, emprender. “Yo quiero una empresa privada sólida y fuerte”, recalca.

Habla de una revolución de la vivienda vía crédito reactivando Mi casa ya, de fusionar ministerios, de hacer fracking, de bajar las tarifas de energía en la Costa Caribe y de un modelo económico basado en la oferta y demanda. Todo esto en una nueva conversación de “Estado X”, una serie de entrevistas en alianza entre El Espectador y Andrés Bilbao, uno de los cofundadores de Rappi.