Economía
Emprendimiento y Liderazgo
23 de diciembre de 2025 - 12:05 a. m.

Vicky Dávila y sus propuestas: “Vamos a revivir el sector de la construcción”

“4x4, cuatro victorias, cuatro años”. Ese es el plan de base que tiene la candidata Victoria Eugenia Dávila para llegar a la Casa de Nariño como la primera mujer presidenta de la historia de Colombia. Ahí es donde habla de “Seguridad inteligente”, “Salud digna”, “Oportunidades para todos” y “Corruptos a la cárcel”. Dice que va a “acabar con la paz total” y se encargará de extraditar a todos los delincuentes con ese pedido; fumigará los cultivos de hoja de coca para luchar contra el narcotráfico y habla de la necesidad de recuperar la inteligencia de los estamentos estatales. Propone un Plan Colombia 2.0.

Por el lado de la salud, advierte, dejará a las mejores EPS y las que no sirvan, “vamos a llegar a liquidarlas”. En materia económica habla de las Fintech y del trabajo directo que se puede hacer con el sistema financiero para incluir a todos los jóvenes para que tengan los recursos necesarios para, por ejemplo, emprender. “Yo quiero una empresa privada sólida y fuerte”, recalca.

Habla de una revolución de la vivienda vía crédito reactivando Mi casa ya, de fusionar ministerios, de hacer fracking, de bajar las tarifas de energía en la Costa Caribe y de un modelo económico basado en la oferta y demanda. Todo esto en una nueva conversación de “Estado X”, una serie de entrevistas en alianza entre El Espectador y Andrés Bilbao, uno de los cofundadores de Rappi.

Andrés Bilbao

