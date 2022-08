El colombiano que se va a competir en la Copa Mundial de Emprendimiento

Fabián Corredor, fundador de Vive Travel. Foto: Cortesía Innpulsa

¿Quién no quisiera estar en una copa mundo? ¿Quién no quisiera, con su empresa, representar a su país? ¿Quién no buscaría no solo superarse así mismo sino a todos esos otros competidores que buscan el primer lugar? Pues Fabián Corredor, el emprendedor fundador de Vive Travel, será el representante de Colombia en la Copa Mundial de Emprendimiento, en el próximo mes de noviembre.

“Vive Travel es un emprendimiento enfocado en brindar herramientas y servicios digitales transaccionales para hoteles y proveedores de servicios turísticos a través de una plataforma todo en uno que consta de un sitio web con optimización SEO, un sistema de reservas, y pasarela de pagos para garantizar una conversión superior para las empresas de este sector”, se informó a través de un comunicado de prensa.

Por ser el ganador en la competencia en Colombia, “Vive Travel recibirá premios nacionales como mentorías personalizadas y especializadas, aceleración de su modelo de negocio, acceso a programas de levantamiento de capital y la difusión de su propuesta a través de canales de comunicación gracias al respaldo de aliados como Empréndete, Blackshiip, Pygma, Oracle y Pantera Makers”, detallaron.

Corredor viajará a Arabia Saudita, donde será la competencial global, y que es organizada por el Global Entrepreneurship Network (GEN) y la Autoridad General de Pequeñas y Medianas Empresas de Arabia Saudita (Monsha’at). Allí estarán “los emprendimientos representantes de más de 200 países” que “competirán por premios valorados en más de 100 mil dólares”.

El segundo y tercer lugar fueron para WeKall, del Valle del Cauca, un software de telefonía en la nube que ayuda a aumentar la productividad de los equipos de servicio al cliente y ventas integrando soluciones en CRM; y Colcagro, de Casanare, una plataforma enfocada en la comercialización de bienes, servicios, productos y animales del campo colombiano. “DINNOVA, de Bogotá, enfocado en el desarrollo de tecnología sostenible a través de productos como refrigeradores impulsados por energía solar, resultó ganador de la categoría FrenchTech, enfocada en emprendimientos de alto potencial, con fuertes componentes tecnológicos y que aporten a la sostenibilidad”.

