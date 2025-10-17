El emprendimiento colombiano que está escribiendo la era dorada de la educación

Ya no más fotocopias del cartón o ir a apostillar un certificado de grado, con este ecosistema que crearon tres emprendedores colombianos, se logra conectar los sistemas de información educativos de todo el mundo. Están presentes en más de 20 países, tienen acuerdos con más de 150 instituciones educativas de primer nivel y han emitido un millón de credenciales. Todo nació cuando uno de ellos quería ir a estudiar a Australia, pero en la tramitología y burocracia típica, se le fueron tres meses. Encontró una oportunidad y pensó en la solución. El negocio creció vertiginosamente en la pandemia, a tasas de dos y tres dígitos, y ahora con la inteligencia artificial contemplan una nueva ola de innovación y crecimiento. La conversación de hoy en Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador es con los hermanos Danny y César Suárez, dos de los creadores de Xertify.