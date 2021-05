Empresarios colombianos se reunirán con instancias de EE. UU. para hablar de los bloqueos

Durante tres días una delegación de empresarios colombianos, liderados por la Cámara de Comercio Colombo Americana, se reunirá con diferentes instancias de Washington para hacer un llamado sobre el impacto que está teniendo el paro nacional y las afectaciones en los negocios desde y hacia Estados Unidos.

Este miércoles, 26 de mayo, una delegación de empresas que tienen negocios desde y con Estados Unidos se reunirán con representantes del Congreso, el Departamento de Estado y organizaciones defensoras de derechos humanos de ese país para hablar sobre el paro nacional y de la “vulneración de los derechos de millones de colombianos por los bloqueos y las restricciones a la movilidad”.

Los empresarios, liderados por la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia), pedirán en una agenda de tres días, del 26 al 28 de mayo, un pronunciamiento en contra de los bloqueos en las carreteras y por el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Esperan que se tenga en cuenta la visión empresarial “en el análisis de la coyuntura colombiana y respaldo para que la administración del presidente Joe Biden apoye el proceso de vacunación contra el COVID-19, esencial también para la reactivación económica que necesita el país”.

De acuerdo con Amcham, si se mantienen los bloqueos se ponen en riesgo los 100 mil empleos que generan las empresas de Estados Unidos en Colombia y se afectarían los negocios entre los dos países.

Hablamos con María Claudia Lacouture, directora de Amcham Colombia, sobre el objetivo de la visita y el interés que tienen para que Estados Unidos conozca todas las versiones de lo que está sucediendo en el país.

¿Cuál es el objetivo de la visita de empresarios colombianos a Estados Unidos?

Buscamos mostrar una realidad objetiva, sin sesgos ideológicos ni intereses sectoriales ante actores claves de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Creemos que es importante enriquecer la visión que se tiene de un país que ha luchado por salir adelante, reconocer los rezagos históricos, construir puentes y conseguir apoyo internacional para el diálogo que nos permita superar esta crisis que sólo deja perdedores en todos los niveles.

¿Cómo surgió la idea de ir hasta Estados Unidos?

A medida que avanzaba el paro y que los bloqueos dejaron de ser esporádicos para convertirse en permanentes y viendo cómo la información que salía del país dejaba de lado el impacto que tienen los cierres de carreteras y el saboteo a los sistemas de transporte en términos de vulneración de derechos de millones de colombianos que desean trabajar y empresas que aún no logran reponerse de los devastadores efectos de la pandemia, decidimos tomar acción y llevar este mensaje para que se tenga un panorama completo de lo que sucede en el país.

¿Quiénes hacen parte de la delegación que estará en Estados Unidos?

La Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham Colombia) representa cerca de 900 empresas con negocios en y desde Estados Unidos y en la misión participan Grupo Zona Franca de Bogotá, Colsanitas, Compañía de Empaques, Alquería, Lidarit, Sindicato de Compañía de Empaques, Fenavi, Comfandi, AECOM, Pepsi Co, Piero Bonadeo, AT&T y Andi y el apoyo de la Cámara de Comercio de Cali, una de las ciudades más impactadas con el paro.

De acuerdo con un estudio de la Cámara de Comercio de Cali, el 41,3 % de las empresas reportó que no está operando, mientras que el 47,2 % lo hace de manera parcial y usando tan solo el 40 % de su capacidad instalada.

¿Cómo se hizo la elección de los delegados?

Se trata de representantes de empresas de sectores golpeados fuertemente por los bloqueos que, además de presentar una visión desde el negocio, también darán testimonio de los avances del país en materia social y económica y de la importancia de mantener el apoyo internacional en la generación de planes de empleo y económicos, como el mejor mecanismo para cerrar las brechas sociales que existen en el país.

¿Cuentan con el apoyo del Gobierno o fue una decisión de los empresarios?

Esta es una misión independiente del Gobierno.

¿Con quiénes se van a reunir?

Tendremos reuniones con delegados del Congreso, tanto en Cámara como en Senado. Nos reuniremos con Cynthia Arnson, directora del Wilson Center; José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch; Michael Shifter, director del Diálogo Interamericano; Adam Isaacson, director del Programa de Veeduría de Defensa de WOLA; Kevin O´Reilly, subdirector de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado: entre otros.

¿Cuáles han sido las afectaciones que han tenido las empresas con sus exportaciones hacia Estados Unidos?

En este punto, es difícil tener un valor exacto pues cada día que pasa, los daños son millonarios. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones del país, con cerca del 30 % y el principal proveedor de la industria nacional en el que el 70 % de las importaciones que llegan desde Estados Unidos son bienes que no se producen en Colombia y forman parte de cadenas productivas nacionales.

Las empresas de Estados Unidos en Colombia representan cerca de 100 mil empleos entre directos e indirectos.

En el comunicado en el que anuncia su visita mencionan que los bloqueos han generado la vulneración de los derechos al trabajo a la salud y la movilidad, ¿por qué no hablan del derecho a la protesta, los abusos policiales, desaparecidos y muertos que han dejado las jornadas?

El derecho a la protesta se respeta y así está consagrado en la ley colombiana. Es importante entender y reflexionar sobre las prioridades y necesidades de quienes protestan para poder ser parte de la solución, todos tenemos que trabajar para sacar adelante nuestro país. Sin embargo, ese derecho no puede vulnerar los de los que no están de acuerdo con la protesta o no son parte activa. Por otro lado, es incompresible que sucedan situaciones de violencia y muertes durante las protestas por excesos condenables. Sin embargo, es fundamental que el Estado garantice la seguridad nacional y la tranquilidad ciudadana. El ejercicio de la ley debe ejercerse contra quienes cometan estos delitos. Las denuncias sobre abusos de autoridad deben ser esclarecidas rápidamente por las autoridades correspondientes

También hay que reconocer que a los buenos propósitos de las manifestaciones se filtraron oportunistas que lograron distorsionar el espíritu original de las protestas y que han puesto en aprietos a todo el sistema de seguridad en nuestro país.

¿Cuáles son las expectativas de las reuniones?

Buscamos que involucren dentro de sus análisis y acciones la urgencia de levantar los bloqueos para restablecer los derechos de los trabajadores y de las personas que se están viendo afectadas por la falta de medicamentos, oxígeno, la reducción en el ritmo de vacunación, desabastecimiento y, en el caso empresarial, poder recibir los insumos para la producción y atender los compromisos comerciales dentro y fuera del país. Estamos convencidos de que la reactivación económica y la generación de empleo son los pilares para el desarrollo. Es lo que reclaman los jóvenes y, en especial, las mujeres.

Al mismo tiempo, que se interesen en incentivar el diálogo entre el Gobierno y los actores sociales para construir los consensos necesarios que garanticen la sostenibilidad en el apoyo a la población vulnerable, reducir la inequidad y el respeto al Estado de Derecho para todos los colombianos. También que al momento de hacer los análisis sobre la compleja situación del país se tenga una visión completa en la que los empresarios son parte esencial e interesada. El sector privado comprende que es necesario evitar la polarización, saben de su papel en el desarrollo de la economía y están convencidos de que la paz y el desarrollo se logra si todos nos involucramos.

Los tiempos modernos, la pandemia, los riesgos del cambio climático y los desequilibrios sociales nos enseñaron que las nuevas condiciones de vida sobre la tierra dependen de todos. Solo un desarrollo sostenible, con equidad, inclusión, paz y tolerancia, permitirá que Colombia crezca y ofrezca a sus jóvenes mejores oportunidades de estudio y trabajo.