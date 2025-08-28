No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Empresas pagarían 20% más por energía: ¿quiénes pierden con la propuesta de Petro?

Eliminar la exención de la sobretasa de 20 % para sectores como el agropecuario, construcción y minas y canteras permitiría un ahorro de $1,2 billones al año, que se destinarían a los subsidios para estratos 1, 2 y 3. Preocupan las posibles consecuencias para las empresas. Le contamos las claves del proyecto de decreto.

Karen Vanessa Quintero Martínez
28 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.
Con la medida, el gobierno ahorraría $1,2 billones del presupuesto.
El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que busca que varios sectores industriales paguen un 20 % más por la energía que consumen. El objetivo es que esa contribución adicional financie parte de los subsidios que reciben los estratos 1, 2 y 3. Aunque la medida ayudaría a aliviar la compleja situación fiscal por la que atraviesa el país, preocupan los efectos que tendría el aumento en los costos para las empresas.

Las razones detrás de la medida

Cada mes, los usuarios de estratos 1, 2 y 3 reciben un subsidio en sus facturas de energía sobre el consumo de...

