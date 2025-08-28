Empresas pagarían 20% más por energía: ¿quiénes pierden con la propuesta de Petro?

Con la medida, el gobierno ahorraría $1,2 billones del presupuesto. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto que busca que varios sectores industriales paguen un 20 % más por la energía que consumen. El objetivo es que esa contribución adicional financie parte de los subsidios que reciben los estratos 1, 2 y 3. Aunque la medida ayudaría a aliviar la compleja situación fiscal por la que atraviesa el país, preocupan los efectos que tendría el aumento en los costos para las empresas.

Las razones detrás de la medida

Cada mes, los usuarios de estratos 1, 2 y 3 reciben un subsidio en sus facturas de energía sobre el consumo de...