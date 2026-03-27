Accionistas de Grupo Sura cambiaron la junta y aprobaron dividendo: estos son los detalles

Grupo Sura Foto: Cortesía

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Este viernes se celebró la reunión anual ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Grupo SURA. En el encuentro se aprobó el proyecto de distribución de utilidades para 2026, la incorporación de tres nuevos miembros de Junta y los Estados Financieros de 2025.

La compañía cerró el año pasado con un positivo desempeño financiero, debido a sus tres inversiones: Suramericana, SURA AM y Grupo Cibest. La Organización tuvo más de 77.3 millones de clientes en 10 países de América Latina.

La Asamblea de Accionistas aprobó los Estados Financieros, en el que el Grupo Sura obtuvo COP 2.3 billones

Para el 2026, se proyecta alcanzar unas ganancias recurrentes entre COP 2.3 y 2.5 billones, así como una rentabilidad sobre el patrimonio ajustada que se ubique entre el 13 % y el 14 %. De igual forma, la compañía estima recibir más de COP 2.2 billones en flujo de caja, sustentado en los dividendos que recibe de sus inversiones. De esta manera, seguirá contando con la liquidez y flexibilidad financiera para avanzar en su estrategia.

¿Cuánto recibirán los accionistas?

La Asamblea aprobó el pago de un dividendo de COP 2,000 por acción, un 33.3 % más frente al decretado en 2025. Este se pagará en cuatro cuotas de COP 500 por acción, los cuales se consignarán en las siguientes fechas: 24 de abril de 2026, 15 de julio de 2026, 15 de octubre de 2026 y 15 de enero de 2027.

Con este incremento, se consolida la senda creciente del pago de dividendo, que ha estado por encima de la inflación en Colombia.

¿Cómo queda la junta directiva?

La Asamblea también aprobó la designación de tres nuevos miembros de Junta en calidad de independientes, para el periodo 2026 – 2028. Con esta modificación, los miembros de carácter independiente sumarán cinco de siete miembros totales, a partir de la fecha.

Los perfiles de los nuevos miembros de Junta son los siguientes:

Raquel Bernal Salazar: economista, con Ph.D. y M.A. en Economía de New York University (Estados Unidos) y M.A. y pregrado en Economía de la Universidad de los Andes. Desde 2006 ha desarrollado su trayectoria en la Universidad de los Andes, donde es Rectora desde 2022. Previamente se ha desempeñado en esta entidad educativa como profesora asistente, asociada y titular, directora del Centro de Estudios de Desarrollo Económico (CEDE) y Vicerrectora Académica (2019–2021).

Bernardo Vargas Gibsone: es economista con una Maestría en Administración de Negocios de la Escuela de Negocios de Columbia (Nueva York, Estados Unidos). Es socio cofundador de Colabora Capital Partners, gestor de fondos que, en alianza con la iniciativa BID Invest, busca oportunidades de inversión que impulsen el desarrollo de infraestructura en América Latina. Fue presidente ejecutivo de ISA entre 2015 y 2022, liderando esta multilatina de infraestructura con operaciones en siete países. Posteriormente asume como Managing Director de Digital Bridge, gestor global líder en infraestructura digital, donde fue responsable para la región. Es miembro de la Junta Directiva de Grupo Manuelita.

Claudia Betancur Azcárate: es economista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en Bogotá. Actualmente se desempeña como Gerente General de Amalfi S.A.S. Previamente, su trayectoria profesional se desarrolló principalmente en la Corporación Financiera del Valle - Corficolombiana, donde se desempeñó en diferentes cargos, entre ellos directora del Portafolio de Inversiones, vicepresidenta del Portafolio de Inversiones y vicepresidenta de Riesgo. Es miembro principal de las juntas directivas de Promigas S.A. E.S.P., Grupo Argos y Gases de Occidente S.A., así como de la Fundación ProPacífico, Palmar de Altamira S.A.S., Fundación Scarpetta Gnecco, Fundación Notas de Paz e Inversiones Mobex S.A.S.

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