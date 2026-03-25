Accionistas minoritarios alertan por cambios en la Electrificadora del Meta

Imagen de referencia. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, es el accionista mayoritario de la empresa. Foto: EFE - Lavandeira jr

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Un grupo de accionistas minoritarios de la Electrificadora del Meta alertó sobre cambios que podrían alterar el equilibrio interno de una de las empresas clave para la región.

Según un comunicado conjunto que incluye a la Gobernación del Meta y al Grupo de Energía de Bogotá, existe preocupación por la intención del socio mayoritario de modificar el proceso de selección de directivos. Hasta ahora, ese esquema se ha apoyado en firmas especializadas, con criterios de mérito e independencia. “Este modelo ha protegido a la empresa y ha contribuido a mejorar su solidez institucional y desempeño”, señalan.

La composición accionaria ayuda a entender la tensión. La empresa tiene seis socios: El Ministerio de Hacienda concentra el 55,6 %, seguido por el Departamento del Meta con 26,1 % y el Grupo de Energía de Bogotá con 16,2 %. El resto está en manos del municipio de Villavicencio (1 %), el municipio de San Martín (0,4 %) y la Federación Nacional de Cafeteros (0,4 %).

Con esa participación, el Gobierno nacional puede definir decisiones clave sin necesidad de otros votos.

“La Electrificadora del Meta no es una empresa cualquiera”, escribieron. La describen como “un activo estratégico para el desarrollo del departamento” y un soporte directo para la calidad de vida, la operación de los municipios y la actividad productiva.

El cambio, advierten, “no es un simple ajuste administrativo”, pues implicaría un retroceso a garantías básicas para los accionistas minoritarios: acceso a la información, trato equitativo y participación en decisiones clave.

En paralelo, el Grupo de Energía de Bogotá pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación. En una carta firmada por su presidente, Juan Ricardo Ortega, se habla de “una seria preocupación” frente a la reforma impulsada por el Ministerio de Hacienda, que, según el documento, sería contraria a “los principios de transparencia, objetividad, neutralidad y moralidad administrativa”.

Ortega plantea que la reforma podría configurar “un ejercicio abusivo de la posición mayoritaria” y pide vigilancia preventiva sobre la asamblea de accionistas convocada para el 25 de marzo.

Según la comunicación, los cambios tocarían pilares que se habían consolidado en los últimos años: la elección de miembros independientes mediante procesos técnicos, la selección del gerente general a través de firmas especializadas y los mecanismos de control interno que ayudaron a estabilizar la empresa tras episodios de cuestionamientos.

“Esto significa un control potencial (…) que afecta el balance que la empresa requiere”, sostienen en el comunicado conjunto, y añaden que cambiar las reglas de juego por “mecanismos menos claros” abre la puerta a riesgos reales.

“La Electrificadora del Meta debe seguir siendo ejemplo de transparencia, rigor técnico y servicio a la región”, concluye la carta.

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