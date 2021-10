Acreedores de Latam piden mediación para plan salida de quiebra

Dos grupos clave de acreedores de Latam Airlines Group SA, frustrados por un proceso de quiebra que se ha prolongado durante casi 18 meses, solicitaron un mediador para ayudar a diseñar un plan para que la aerolínea chilena salga de la quiebra.

Los acreedores no garantizados de la aerolínea y un consorcio que tiene miles de millones de dólares en reclamaciones se quejaron el jueves por la falta de progreso y pidieron al tribunal que ordene una mediación. Un mediador facilitaría las conversaciones sobre cómo se pagará a los acreedores y dónde encajan los actuales accionistas en ese plan.

“Ha quedado muy claro que las partes están en desacuerdo fundamental con respecto a cuestiones legales clave”, dijo en documentos judiciales Rachael Ringer, abogada de un grupo de acreedores de Latam. Existe un “enorme abismo económico” que requiere la ayuda de un mediador, señaló Ringer, cuyo grupo incluía a Strategic Value Partners y Sixth Street Partners a principios de julio.

Un tema clave es si los accionistas actuales de Latam, con sede en Santiago, tienen derecho a algo cuando termine la quiebra. En Estados Unidos, donde se está llevando a cabo el proceso de quiebra, los accionistas son los últimos en la fila para el pago y, por lo general, son eliminados. Pero en Chile, los accionistas tienen ciertos derechos legales que pueden estar en conflicto con las normas estadounidenses. Los principales accionistas de Latam incluyen a la familia Cueto, Delta Air Lines Inc. y Qataa Airways.

Grupos competidores

El comité de acreedores no garantizados, que también ocupa un lugar relativamente bajo en la lista de reembolsos, pero por delante de los accionistas según las normas estadounidenses, se quejó el mes pasado del borrador de un plan de quiebra que se distribuyó entre las partes interesadas.

“En el mes que ha pasado desde entonces, las preocupaciones del comité no han hecho más que aumentar”, escribió Allan Brilliant, del bufete de abogados Dechert, en nombre del grupo. A los acreedores les preocupa que una nueva prórroga del plazo de Latam para presentar un plan de salida “pueda utilizarse simplemente para presionar a los acreedores a fin de que accedan a un plan que recompense a los accionistas que no tienen dinero a causa de sus participaciones en el capital a expensas de los acreedores no garantizados”, dijo.

La consternación se produce en respuesta a la última solicitud de Latam de extender el plazo del plan de quiebra. En EE.UU., una empresa en quiebra tiene el derecho exclusivo de presentar un plan de reestructuración a los acreedores durante un período determinado por el tribunal. La denegación de la última solicitud de prórroga de Latam, la quinta de la empresa, significaría que los acreedores podrían presentar sus propios planes, lo que pondría en peligro las negociaciones y las alianzas que se forman a medida que los demandantes buscan una mayor tajada de los activos de la empresa.

Un representante de Latam se negó a comentar.