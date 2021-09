Agencia Nacional Minera niega renuncia de títulos a Prodeco

La Agencia Nacional Minera (ANM) ratificó su decisión de no permitirle a la minera Prodeco renunciar a dos títulos que corresponden a la operación integrada de la mina La Jagua, en Cesar. La autoridad ya había declarado, en abril de este año, que esta operación no procedía, puesto que el concesionario no había cumplido con todas sus obligaciones.

El proceso para ceder estos títulos mineros comenzó en febrero de este año, cuando la compañía solicitó esta acción ante la ANM. En esa solicitud también se incluía la renuncia a títulos que cobijaban a la mina Calenturitas (también en Cesar). En su momento, la compañía aseguró que esa decisión no había sido “tomada a la ligera y es un resultado decepcionante”.

Lea también: El incierto futuro de la industria del carbón

En su más reciente decisión, sin embargo, la ANM sí permitió la renuncia a tres títulos mineros, incluyendo uno que corresponde a Calenturitas, debido a que, en pocas palabras, están cobijados por otro régimen legal.

“De otra parte, frente a los contratos 285-95, 044-89 y 109-90, esto es, aquellos contratos en virtud de aporte que se regulan integralmente por lo previsto en el Decreto 2655 de 1988, se tiene que; una vez recibida y aclarada la información allegada por Prodeco, respecto de los bienes adheridos al suelo y su estado de conservación, se revocó la decisión inicial, aceptando las renuncias a los títulos mineros”, informó la autoridad a través de un comunicado.

Ahora bien, acerca de los títulos mineros sobre los que no concedió la renuncia, la ANM aclara que su decisión de abril se mantiene, puesto que “se evidencia que persiste el incumplimiento del titular en las obligaciones ambientales exigibles al momento de presentación de la renuncia, específicamente aquellas derivadas del Plan de Manejo Ambiental Unificado -PMAU para la Operación Conjunta de La Jagua”.

Lea también: La canasta minera busca un papel en la reactivación de la economía

Hay que recordar que el futuro global del carbón no es prometedor. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) señalan que el carbón tendrá un repunte en 2021, pero que la demanda global seguirá (incluso con esta alza) por debajo de los niveles registrados para 2019. El organismo multilateral espera que para 2025 las energías renovables sobrepasarán a este mineral como la principal fuente de electricidad a escala global.

Vale la pena destacar que el panorama doméstico de esta actividad no tiene la mejor perspectiva. Por diversas razones, entre 2017 y 2020 Colombia dejó de exportar unos 40 millones de toneladas de este mineral, en la medida en la que el mundo también ha reducido su apetito por el combustible.