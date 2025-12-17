Agresión física y despidos: el escándalo que golpea a la matriz de TEMU

No está claro qué medidas podría tomar el SAMR tras el incidente. Sin embargo, es inaudito que las interacciones entre grandes empresas chinas y los reguladores deriven en enfrentamientos físicos, incluso cuando la tensión suele ser alta entre ambas partes. Foto: Tomada de redes

PDD Holdings Inc. (matriz de TEMU) despidió a un equipo de relaciones gubernamentales en Shanghai luego de una pelea a puñetazos entre empleados y reguladores chinos que estaban realizando controles en la empresa de comercio electrónico, según personas familiarizadas con el asunto.

El despido de decenas de empleados se produce mientras PDD intenta frenar las consecuencias del inusual altercado físico ocurrido a principios de este mes, que no ha hecho más que intensificar el escrutinio gubernamental sobre la empresa. Un equipo independiente de relaciones gubernamentales que no participó en el altercado sigue trabajando en la empresa, según las fuentes, que pidieron no ser identificadas debido a la delicadeza del asunto.

Al menos dos peleas a puñetazos ocurrieron en las instalaciones de PDD en Shanghái, entre personal y funcionarios de la Administración Estatal de Regulación del Mercado, quienes investigaban denuncias de entregas fraudulentas en la plataforma de comercio electrónico de la empresa, según informó Bloomberg News la semana pasada. La policía realizó varias detenciones posteriormente, incluyendo a algunos ejecutivos de la compañía, según personas familiarizadas con el asunto.

Los reguladores habían solicitado ver los datos de las transacciones de PDD durante su inspección, según una persona familiarizada con el asunto. Dichas cifras son altamente sensibles, ya que suelen contener información confidencial y extensa sobre los clientes y las operaciones comerciales, más allá de la información pública de PDD, afirmó la persona.

No está claro qué medidas podría tomar el SAMR tras el incidente. Sin embargo, es inaudito que las interacciones entre grandes empresas chinas y los reguladores deriven en enfrentamientos físicos, incluso cuando la tensión suele ser alta entre ambas partes.

PDD y SAMR no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El medio de comunicación Caixin fue el primero en informar que varios empleados de relaciones gubernamentales del PDD habían perdido sus empleos debido a la pelea, pero el artículo fue eliminado de su sitio web. También se eliminaron las publicaciones del informe en los portales de noticias Netease y Sina.

Esto subraya la sensibilidad de la situación y aumenta la preocupación de que PDD se enfrente a un mayor escrutinio por parte de la SAMR, que cuenta con amplios poderes y lideró una investigación antimonopolio de alto perfil contra Alibaba Group Holding Ltd. en 2020, que culminó en una ofensiva sectorial . La congelación solo se disipó en febrero de este año, cuando el presidente chino, Xi Jinping, se reunió con empresarios, entre ellos Jack Ma, de Alibaba.

El potencial de repercusiones llega en un momento difícil para PDD, que el mes pasado advirtió sobre una desaceleración en el feroz entorno de consumo chino que ha visto a sus rivales Alibaba y JD.com Inc. intensificar la competencia.

PDD es más conocido como el creador de Temu y de la plataforma de comercio electrónico china Pinduoduo, pero tiene ambiciones de convertirse en un actor importante en Estados Unidos y Europa, atrayendo el escrutinio de los reguladores extranjeros.

La misma semana que los funcionarios de SAMR visitaron las instalaciones de PDD en Shanghai, la sede europea de Temu en Dublín fue allanada por los organismos de control de la competencia europeos, según informó Bloomberg News, en medio de sospechas de que el gigante chino del comercio electrónico podría haber recibido subsidios injustos de Beijing.

