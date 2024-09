Air Canada enfrenta posible cierre total por conflicto con pilotos

Air Canada Urges Federal Government to Direct Arbitration to Avert Disruption for Travellers: https://t.co/s3ifp3BGKT

//

Air Canada exhorte le gouvernement fédéral à imposer un arbitrage pour éviter de bouleverser les plans des voyageurs : https://t.co/OhL8w6MGSz pic.twitter.com/kF1XTLSmad