Almacenes Éxito recibe sanción por vulnerar los derechos de los consumidores

Hay un agravante de reincidencia. La empresa tiene antecedentes ante la SIC por infracciones al régimen de protección al consumidor.

Redacción Economía
15 de agosto de 2025 - 01:07 p. m.
Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la directora de Investigaciones, y de apelación ante la superintendente delegada para la Protección al Consumidor.
Foto: Archivo
Este viernes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó sobre una sanción impuesta a Almacenes Éxito S.A. por infringir la protección al consumidor.

La autoridad determinó que la reconocida cadena de almacenes vulneró los derechos de los consumidores, tras adelantarse diversas visitas de inspección ejecutadas en los establecimientos de comercio Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y en el sitio web de Almacenes Éxito, los días 18 de julio y 16 de septiembre de 2024.

La multa que le impuso la SIC fue por $691,45 millones.

Las infracciones identificadas por la Dirección son:

• No haber señalado visualmente el precio total de los productos ofrecidos en el mercado. Esta situación habría afectado el derecho de los consumidores a recibir información mínima sobre estos valores, con el fin de comparar las distintas opciones ofrecidas en el mercado y, de esta forma, haber podido adoptar decisiones razonadas y adecuadas, de acuerdo con sus necesidades y su presupuesto.

• Haber exigido la tirilla de pago/factura y/o documento equivalente para hacer efectiva la garantía legal. Con ello, Éxito impuso una carga adicional a los consumidores, al establecer un requisito adicional, no previsto por la normativa. La infracción descrita se presentó en uno de sus establecimientos de comercio y en su canal de comercio electrónico (página web).

• Haber realizado promociones, sin indicación del número de productos e incentivos disponibles. Esta situación habría afectado la decisión de consumo de sus destinatarios y su experiencia de compra, al generarse un error o confusión en los términos de acceso a la oferta.

• No haber exhibido el aviso de disponibilidad de vueltas correctas en el área de cajas registradoras. Esta omisión habría impedido que los consumidores comprendieran de manera sencilla el derecho que les asistía a recibir vueltas exactas al momento de realizar la transacción. El no cumplimiento de esta obligación puede llevar a que los consumidores acepten un menor valor al que les corresponde de cambio, y ver afectada de manera negativa su experiencia de compra.

La SIC adiciona un agravante, y es que Almacenes Éxito tiene antecedentes por infringir la protección al consumidor. Esta reincidencia fue determinante en la dosimetría de la sanción.

“Con esta decisión, la Superintendencia reafirma su compromiso en la protección de los derechos de los consumidores en la comercialización de productos de consumo masivo, garantizando la transparencia y la seguridad jurídica en las transacciones comerciales para que estos puedan adoptar decisiones informadas y ejercer sus derechos en debida forma”, dijo la SIC.

La SIC del Cambio continuará velando por el respeto de las reglas aplicables a la información sobre la disponibilidad de vueltas correctas, información pública de precios, la garantía legal, el uso responsable de las promociones y la consolidación de un comercio físico y electrónico transparente.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la directora de Investigaciones, y de apelación ante la superintendente delegada para la Protección al Consumidor.

Por Redacción Economía

Culebro59(18501)Hace 10 minutos
Hice una compra y me salió defectuosa, reclame y de dieron una tortilla con un código de barras para que lo utilizará en próximas compras, cuando lo fui a utilizar el código se había borrado, y ellos no tenían forma de averiguarlo en su sistema, conclusión: SE ROBARON LA PLATA
Carlos Cortes(12335)Hace 33 minutos
Igual pasa en Carulla. Hay un precio y cuando uno llega a la caja le cobran un precio generalmente mayor. La excusa es que no han actualizado los cartones de precios.
Armando armando1515@yahoo.com(18556)Hace 41 minutos
El Exito NO le pone le pone la etiqueta a los productos de ALTO PRECIO. ¿por que?
@;-)=B:-(=(4444)Hace 1 hora
Efectivamente las ofertas del Éxito son una farsa y un abuso descarado y mal intencionado; las he vivido con productos a los que le colocan un descuento y luego en las cajas tal descuento no se realiza. A ver si por fin se ponen serios y dejan de engañar a los clientes.
Japz(39664)Hace 1 hora
Muy poca gente denuncia ó se queja. Estas infracciones siguen ocurriendo, siendo una de las más comunes el no poner los precios correctos de los productos en los estantes. Cuando uno reclama en las cajas sobre estas irregularidades, responden que en el sistema hay un precio diferente, que siempre es superior y es el que le aplican al consumidor.
