Anthropic acusa a Alibaba de usar cuentas falsas para copiar Claude

El caso se da en medio de tensiones políticas y tecnológicas entre EE. UU. y China. Foto: AFP - SEBASTIEN BOZON

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Anthropic PBC acusó al gigante tecnológico chino Alibaba Group Holding Ltd. de emprender un esfuerzo a gran escala para acceder “ilícitamente” a su modelo de inteligencia artificial Claude utilizando miles de cuentas fraudulentas que socavan la decisión del desarrollador estadounidense de mantener sus productos fuera de China.

Anthropic afirmó que una campaña de operadores vinculados al laboratorio de IA Qwen de Alibaba tenía como objetivo las capacidades más valiosas de Claude, incluyendo la ingeniería de software y el razonamiento automatizado, según una carta que la startup de IA envió a varios senadores estadounidenses y funcionarios de la Casa Blanca. La compañía declaró que se trataba del mayor intento hasta la fecha por parte de una empresa china de aprovecharse del trabajo de los principales laboratorios estadounidenses.

En su carta, Anthropic afirmó que la operación implicó 28,8 millones de transacciones con Claude entre abril y junio a través de casi 25.000 cuentas fraudulentas, según fuentes familiarizadas con el documento y una copia a la que tuvo acceso Bloomberg News. La compañía indicó que la campaña de Alibaba se asemejaba a intentos anteriores de otros desarrolladores chinos que Anthropic había señalado en una publicación de blog anteriormente este año.

Anthropic advirtió que Alibaba y otros laboratorios chinos están utilizando de forma sistemática y no autorizada los resultados de modelos estadounidenses líderes para desarrollar una generación rival de chatbots a un costo mucho menor mediante una práctica conocida como destilación adversaria. Advirtió que los sistemas de IA creados con este método a menudo carecen de medidas de seguridad y exhortó a la administración Trump a intensificar sus esfuerzos para detener esta práctica.

“Estos ataques de destilación se llevan a cabo de forma ilícita, sistemática y a escala industrial para aprovechar las capacidades de IA de EE. UU. en laboratorios de vanguardia y reempaquetarlas como propias sin incurrir en los costos de formación e I+D necesarios para entrenar a los modelos de vanguardia estadounidenses”, escribió Anthropic en su carta.

Alibaba no hizo comentarios. Un portavoz de Anthropic declinó dar detalles sobre la carta, pero enfatizó la importancia de combatir la destilación mediante una “acción coordinada entre el gobierno y la industria”.

La carta de Anthropic es el llamado más reciente de principales empresas estadounidenses de IA para que se restrinja cierto tipo de destilación, en la que los desarrolladores entrenan sistemas utilizando los resultados de otro modelo de IA para crear capacidades similares en uno nuevo a un costo mucho menor. Si bien se tolera para entrenar sistemas más pequeños y menos avanzados, la destilación infringe las condiciones de uso de los laboratorios de IA cuando se emplea para replicar un modelo de IA de vanguardia sin autorización.

Esta práctica ha alarmado a los desarrolladores estadounidenses hasta el punto de que Anthropic, OpenAI y Google, de Alphabet Inc., se han unido para compartir información sobre intentos de destilación que violan sus términos de servicio. Anthropic y OpenAI han advertido que startups chinas de IA, incluidas DeepSeek y Minimax, han empleado la destilación para desarrollar sus propios modelos.

Legisladores en Washington están tomando medidas para abordar las preocupaciones de la industria. En el Senado, el republicano de Tennessee Bill Hagerty y el demócrata de Nueva Jersey Andy Kim planean presentar una enmienda a la legislación de defensa de aprobación obligatoria el miércoles, que incluiría en una lista negra o sancionaría a cualquier empresa china que acceda indebidamente a los resultados de modelos de IA estadounidenses para ayudar a entrenar modelos de la competencia, según una persona conocedora del asunto.

No está claro si la enmienda obtendría el apoyo suficiente para ser incluida en la versión final del proyecto de ley de defensa. Esas propuestas siguen los pasos iniciales de la administración Trump sobre el tema. En abril, el director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, publicó un memorando que indicaba que EE. UU. ayudaría a reprimir los intentos de las empresas chinas de explotar los resultados de modelos estadounidenses. El memorando describía esta práctica como distinta de las prácticas de investigación legítimas debido a su “escala industrial” y al uso de miles de cuentas referentes.

Anthropic afirmó que la campaña de Alibaba se produjo después de que Kratsios publicara su memorando, desafiando las advertencias del gobierno. Advirtió que no responder a tales intentos conlleva el riesgo de que China gane terreno frente a EE. UU. en inteligencia artificial, lo que representa una amenaza para la seguridad nacional.

Las acusaciones contra Alibaba se suman a la creciente presión política en Washington sobre la compañía, que previamente este mes fue agregada a una lista negra del Departamento de Defensa de EE. UU. de empresas que supuestamente apoyan a las fuerzas armadas de China, un hecho citado en la carta de Anthropic. Alibaba ha insistido en que no tiene ninguna afiliación con el Ejército chino y demandó al Pentágono esta semana para lograr la eliminación de dicha designación.

Para Anthropic, la amenaza de productos de imitación más baratos provenientes de China, que le arrebatan clientes, es una preocupación importante mientras la compañía, valorada actualmente por inversionistas privados en US$965.000 millones, se prepara para su salida a bolsa. Funcionarios estadounidenses han estimado que la destilación no autorizada le cuesta a los laboratorios de Silicon Valley miles de millones de dólares, según informó Bloomberg.

En su carta, Anthropic insta a EE. UU. a clarificar las directrices antimonopolio para permitir un mayor intercambio de información entre las empresas estadounidenses sobre la destilación. Reiteró su apoyo a los controles de exportación de chips de IA avanzados y solicitó que EE. UU. sancione a las empresas que utilizan la destilación para obtener información valiosa para la creación de sus propios modelos.

Los llamados de Anthropic para obtener apoyo gubernamental adicional para contrarrestar lo que considera prácticas desleales por parte de sus rivales chinos podrían no encontrar una acogida totalmente favorable en la Casa Blanca. La empresa está envuelta en una nueva disputa con la administración Trump, que hace menos de dos semanas impuso controles de exportación a los dos modelos principales de Anthropic, alegando motivos de seguridad.

Incluso después de reuniones entre el personal técnico de alto nivel de Anthropic y funcionarios de la Casa Blanca la semana pasada, se han logrado pocos avances para aliviar las tensiones y restablecer el servicio a los sistemas de IA Fable 5 y Mythos 5 de la compañía. La empresa deshabilitó el acceso a los modelos hace más de una semana, después de que el Departamento de Comercio impusiera restricciones para impedir que personas extranjeras utilizaran esas herramientas de IA.

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