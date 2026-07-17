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Anthropic quiere cotizar en bolsa: ¿el negocio del siglo o una burbuja de IA?

La empresa de inteligencia artificial que creó Claude prepara su salida a bolsa para octubre de este año. Podría ser una de las mayores operaciones bursátiles de la historia, pero en medio de la euforia por la IA, conviene recordar que no todo lo que brilla es oro. Le contamos cuáles son los planes de Anthropic y qué está en juego.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
17 de julio de 2026 - 10:59 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: EFE - Angel Colmenares

Anthropic, la empresa californiana detrás del asistente de la inteligencia artificial Claude, tiene una cita con Wall Street en octubre. De concretarse, la operación podría situarse entre las mayores salidas a bolsa de la historia. Tan grande que tres de los bancos más grandes de Wall Street (Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan) esperan recaudar alrededor de USD 60.000 millones.

No está de más recordar quién es esta empresa. Anthropic fue fundada en 2021 en San Francisco por un grupo de extrabajadores de OpenAI (entre ellos, Dario Amodei,...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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