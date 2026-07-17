Anthropic quiere cotizar en bolsa: ¿el negocio del siglo o una burbuja de IA?

Imagen de referencia. Foto: EFE - Angel Colmenares

Anthropic, la empresa californiana detrás del asistente de la inteligencia artificial Claude, tiene una cita con Wall Street en octubre. De concretarse, la operación podría situarse entre las mayores salidas a bolsa de la historia. Tan grande que tres de los bancos más grandes de Wall Street (Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan) esperan recaudar alrededor de USD 60.000 millones.

No está de más recordar quién es esta empresa. Anthropic fue fundada en 2021 en San Francisco por un grupo de extrabajadores de OpenAI (entre ellos, Dario Amodei,...