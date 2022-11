Apple contrata a un veterano de Facebook como jefe de información

Campos ocupó el cargo de director de información en lo que ahora es Meta Platforms Inc. de 2010 a 2016. Foto: Gabby Jones - Agencia Bloomberg

Apple Inc. contrató al fundador de una startup y exejecutivo de Facebook para dirigir su grupo de sistemas de información después de las salidas en ese departamento, según personas con conocimiento del asunto.

Timothy Campos dirigirá el departamento de Tecnología y Sistemas de la Información, más conocido como IS&T, que maneja la infraestructura detrás de los servicios en línea, la atención al cliente y el sitio web de Apple. Apple se refiere a la operación como su “centro neurálgico” porque permite que los empleados, proveedores y clientes se mantengan conectados. La división reporta al Director Financiero Luca Maestri.

Mary Demby, la actual jefa de información, se jubilará después de este año, informó anteriormente Bloomberg News . Su adjunto, el vicepresidente de ingeniería de software David Smoley, también se retira después de un período de tres años. Las personas familiarizadas con la contratación de Campos pidieron no ser identificadas porque la medida no ha sido anunciada.

Campos ocupó el cargo de director de información en lo que ahora es Meta Platforms Inc. de 2010 a 2016. Antes de eso, ocupó el mismo puesto en KLA Corp., una empresa de semiconductores. Más recientemente, cofundó Woven, una aplicación de calendario popular que fue adquirida el año pasado por Slack Technologies Inc., que luego fue comprada por Salesforce Inc.

En su perfil de LinkedIn, Campos dijo que se está “preparando para algo nuevo”, sin revelar el trabajo de Apple. Mientras tanto, Smoley llegó a Apple procedente de AstraZeneca Plc en 2019. Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, confirmó la nueva contratación.

Los cambios se suman a los cambios de gestión en Apple, que se enfrenta a la pérdida de algunos ejecutivos clave. Además de Demby y Smoley, se van el director de privacidad , el vicepresidente de diseño industrial y el jefe de la tienda minorista en línea de la compañía . Apple también se separó de su vicepresidente de adquisiciones luego de su aparición en un video de TikTok.

Las acciones de Apple cambiaron poco en las operaciones finales del miércoles. Sus acciones cayeron un 24% en 2022, aunque ese es un mejor desempeño que el que han logrado muchos de sus pares tecnológicos. El índice compuesto Nasdaq ha bajado un 34 % y empresas como Meta y Twitter Inc. han estado despidiendo a miles de trabajadores ante la desaceleración de las ventas.

