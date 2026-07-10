Apple demanda a OpenAI por robo de secretos del iPhone

La tienda Apple en el centro comercial Towson Town Center en Towson, Maryland. Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Andrew Harnik

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Apple presentó este viernes una demanda ante un tribunal federal de California contra OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, a la que acusa de orquestar una campaña para robar secretos comerciales relacionados con la tecnología del iPhone. La denuncia, de 41 páginas, también incluye a dos exempleados de Apple que hoy trabajan con OpenAI en el desarrollo de sus propios dispositivos de hardware.

“A todos los niveles, desde miembros de su personal técnico hasta su director de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando los secretos empresariales e información confidencial de Apple”, dice la demanda, según reportó AFP.

Anatomía de un “robo”

Los dos exempleados señalados son Tang Yew Tan y Chang Liu. Tan trabajó 24 años en Apple, donde llegó a ser vicepresidente de diseño de producto para el iPhone y el Apple Watch, antes de cofundar io Products, empresa que OpenAI adquirió por aproximadamente USD 6.500 millones en 2025, según AFP.

Apple alega que Tan utilizó nombres en clave de proyectos confidenciales durante entrevistas de trabajo en OpenAI para extraer información sobre productos aún no lanzados, y que pedía a los candidatos llevar componentes físicos, como baterías y placas de circuito, a las entrevistas para sesiones de “mostrar y contar”, reportó AFP.

Liu trabajó ocho años como ingeniero eléctrico sénior de sistemas y se retiró en enero pasado sin cumplir los protocolos de seguridad de la compañía, según EFE. El ingeniero accedió a “docenas de archivos confidenciales de Apple relacionados con el hardware, incluida información extensa y detallada sobre productos no lanzados, presentaciones de ingeniería, especificaciones técnicas y datos de proyectos exclusivos”, de acuerdo con la demanda citada por EFE.

Apple describió sus hallazgos como “solo la punta del iceberg”, advirtiendo que su visibilidad sobre lo que ocurre al interior de OpenAI es limitada, reportó AFP.

De aliados a rivales

La demanda marca un quiebre en una relación que no hace mucho parecía sólida. En 2024, Apple y OpenAI habían sellado una alianza para integrar ChatGPT en el sistema operativo del iPhone. Las relaciones se enfriaron después de que OpenAI comprara io Products, la empresa cofundada por Jony Ive, el exjefe de diseño de Apple, informó EFE. Desde entonces, Apple giró hacia Google: según EFE, las dos compañías se aliaron para integrar el modelo de inteligencia artificial Gemini en la próxima actualización de Siri, prevista para este otoño.

Apple indicó que había planteado sus preocupaciones a OpenAI desde febrero, sin obtener respuesta. Ahora busca una indemnización por daños y un mandato judicial que prohíba a OpenAI usar su información confidencial. “Siempre defenderemos el arduo trabajo y las innovaciones de nuestros equipos, y estamos tomando todas las medidas adecuadas para hacerlo”, declaró la compañía en un comunicado a AFP.

El peor momento para OpenAI

La demanda llega en un punto crítico para OpenAI. La empresa está valorada en aproximadamente USD $852.000 millones y ha recaudado más de USD $180.000 millones de inversionistas, según AFP. La expansión hacia el hardware de consumo se veía como una de sus grandes apuestas de crecimiento, pero una acción legal de esta magnitud, impulsada por uno de los gigantes más poderosos de la industria tecnológica, complica sus planes de salida a bolsa.

La propia demanda no escatima en dureza: “El incipiente negocio de hardware de OpenAI se sustenta ahora sobre los cimientos más inestables, podridos hasta la médula por su dependencia ilegal de secretos comerciales sustraídos”, según AFP.

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