Asamblea de accionistas de Ecopetrol se calienta: llegarán cuatro nuevos miembros

Imagen de la Asamblea de Accionistas de 2024, en la que fueron elegidos cuatro miembros de la junta. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La próxima Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, que se celebrará el 28 de marzo, comienza a complejizarse por cuenta de noticias y desarrollos de estos días.

Inicialmente, en la Asamblea se elegirían dos miembros de la junta directiva de la petrolera estatal, luego de que Luis Alberto Zuleta y Juan José Echavarría renunciaran en agosto del año pasado; la renuncia se hizo efectiva en noviembre.

Zuleta y Echavarría presentaron su renuncia después de que la empresa decidió no seguir expandiendo sus operaciones de fracking en Estados Unidos, a pesar de que inicialmente esa iba a ser la movida corporativa, pero esta fue frenada, aparentemente, por intervención del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, luego del nombramiento de Edwin Palma (miembro de la junta directiva) como ministro de Minas y Energía, este debe dejar libre su asiento en este cuerpo directivo. Entonces, hasta ahí, la Asamblea debía elegir tres nuevos miembros.

Pero este viernes se conoció que Gonzalo Hernández, exviceministro de Hacienda y miembro independiente de la junta, también dejará el máximo órgano directivo de Ecopetrol, al que llegó en octubre de 2022.

Hernández explicó su decisión en un mensaje al decir que “en 2024 ya había manifestado que no sería parte de la nueva junta directiva de Ecopetrol. Sí me parecía importante terminar el periodo institucional sin originar afectación alguna al quorum o al gobierno corporativo de la Compañía. Con el llamado a la Asamblea de 2025, cumplo un ciclo que inició cuando el ministro Ocampo me designó como miembro de la Junta. Siempre mis mejores deseos para la empresa más importante de la Nación y para su excelente equipo y dirección, que en medio de un contexto difícil, muchas veces adverso, está logrando resultados operativos claves en incorporación de reservas, retornos a los accionistas y eficiencias de gestión”.

Este nuevo movimiento en Ecopetrol implicaría que en apenas dos años la junta directiva incorporó ocho nuevos miembros de los nueve que tiene este cuerpo directivo. En otras palabras, el Gobierno Petro habría puesto casi la totalidad de la junta en la empresa más importante del país.

Los demás miembros de la junta actual (descontando las tres renuncias anunciadas y la inminente salida de Palma por su nuevo cargo) son los siguientes: Tatiana Roa (viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, que está en la junta desde marzo de 2024); en la de independientes está Ángela María Robledo (marzo de 2024); Mónica de Greiff (octubre de 2022); Guillermo García (marzo de 2024), Álvaro Torres (marzo de 2024).

