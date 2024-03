Así avanza la liquidación de Muebles y Accesorios y Dream Rest

Muebles y accesorios entró en proceso de liquidación. Foto: FB Muebles y accesorios

Muebles y Accesorios, así como Colchones Paraiso (que es propiedad de la firma Deam Rest) son dos de las marcas más conocidas en el país en su segmento. Este martes la Superintendencia de Sociedades informó que se encuentran en proceso de liquidación.

Inicialmente, la grave situación financiera de las compañías las llevó a buscar acogerse a la ley de insolvencia financiera para mantenerse a flote.

Hay que recordar que, mediante este recurso, las empresas que experimentan dificultades para ponerse a cuenta con sus acreedores, piden un tiempo para reestructurar sus deudas y compromisos para así intentar seguir operando.

Sin embargo, y como precisa la Supersociedades, tal escenario no se pudo dar con estas firmas, ya que se comprobó un generalizado incumplimiento en el pago de sus obligaciones

Ambos procesos de liquidación iniciaron el 26 de febrero del presente año, luego de que se adelantan unas audiencias en donde se analizó la situación de las compañías.

La pregunta, cuando pasan este tipo de situaciones, es cuál será el futuro de aquellos a quienes las firmas no les ha respondido. Aunque no se precisa la cantidad de afectados, se sabe que hay casos en donde hay personas que pagaron por colchones y demás productos elaborados por estas empresas y, a la fecha, no los han recibido.

Sobre esto, la superintendencia precisó que “las reclamaciones de acreencias deberán presentársele al liquidador designado a través del correo electrónico pgonzalez.c2024@gmail.com o por medio de los canales de atención al ciudadano de la Superintendencia de Sociedades, de manera presencial o virtual al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co, para así poder impulsar el proceso con la definición de los pasivos pendientes de pago, así como los activos con los que cuentan las sociedades”.

El proceso de liquidación ya ha avanzado con diligencias de embargo y secuestro sobre bienes de las empresas, en sus sedes de Barranquilla, Sopó y Mosquera. Esto se hace con el propósito de garantizar, lo máximo posible, el pago del dinero adeudado a los acreedores.

“Es importante informar al público en general que el auxiliar de la justicia es quien para todos los efectos representa las sociedades Dream Rest S.A.S. y Muebles Accesorios S.A.S., y será éste quien administre los bienes y atienda las reclamaciones que se presente”, detalló la superintendencia.

Sobre este caso en particular el superintendente Billy Escobar Pérez indicó que “la entidad protege las empresas que demuestren síntomas de recuperación; pero en aquellos casos en que los pasivos corrientes aumenten, es deber del Juez actuar con celeridad para proteger a los acreedores y designar un auxiliar de la justicia para que custodie y administre la masa de activos que servirán para el pago de los acreedores”.

