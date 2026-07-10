Supersociedades confirma la reorganización de Almacenes Flamingo: ¿cómo será?

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La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Almacenes Flamingo S.A.

La sociedad empresarial tiene como objeto social la comercialización de bienes de consumo —principalmente electrodomésticos, tecnología, muebles, textiles, confecciones y demás productos para el hogar—, así como la financiación directa a sus clientes mediante sistemas de crédito.

El proceso de reorganización se confirmó en la audiencia celebrada el 9 de julio de 2026, ya que se verificó que la compañía cumple los requisitos legales, de conformidad con lo previsto en la Ley 1116 de 2006.

Almacenes Flamingo S.A., fue admitido al proceso de validación judicial de acuerdo de reorganización extrajudicial en diciembre de 2025. Lo anterior, con fundamento en el acuerdo previamente celebrado en el marco de un procedimiento de recuperación empresarial adelantado ante la Cámara de Comercio de Bogotá en octubre del mismo año.

¿Cómo se reorganiza Almacenes Flamingo?

Desde el punto de vista financiero, con corte a 30 de noviembre de 2025, la sociedad reportó activos por valor de COP 361.188 millones y pasivos por COP 339.726 millones.

Así evidencia una estructura patrimonial ajustada y una capacidad operativa que, si bien tensionada, resulta susceptible de ser estabilizada mediante un acuerdo de reorganización, de acuerdo con la Supersociedades.

Actualmente, la compañía cuenta con 20 establecimientos de comercio en Antioquia y el Eje Cafetero, y genera empleo directo a 536 trabajadores.

El acuerdo fue aprobado por más del 90 % de los acreedores, cumpliendo las mayorías legales por categorías, y contempla la normalización de pasivos por aproximadamente COP 339.700 millones, en un plazo de 10 años.

El plan de pagos se encuentra estructurado con base en:

El flujo de caja proyectado del giro ordinario de los negocios

La recuperación de cartera

Lo anterior permite inferir razonabilidad en su ejecución y sostenibilidad en el tiempo.

El acuerdo establece un esquema de seguimiento y control que permite verificar el cumplimiento de las obligaciones reorganizadas, mitigando riesgos de incumplimiento y favoreciendo la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.

“La confirmación de este acuerdo demuestra que los mecanismos de reorganización empresarial funcionan cuando confluyen la disposición del deudor y de los acreedores para construir soluciones viables, junto con el rigor técnico, la eficacia y la oportunidad con la que actúa el juez del concurso” dijo la Superintendente de Sociedades (E), Nini Johanna Castañeda.

Y agregó que este caso evidencia la solidez de los mecanismos de insolvencia como instrumento para preservar empresas viables, proteger el crédito, conservar el empleo y fortalecer la confianza en el sistema de insolvencia colombiano.

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