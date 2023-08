Asoenergía advierte sobre alza en el precio de la electricidad en todo el país

Hombres trabajando en una torre de energía eléctrica. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las decisiones sobre el sector eléctrico no van a tener el efecto esperado, por el contrario, van a subir las tarifas en todo el territorio nacional. La advertencia fue hecha por la directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), Sandra Fonseca.

Recuerda que La Guajira ya tiene un régimen tarifario especial que se aplicó a la región Caribe respecto a otras zonas, por lo tanto, “parecería que hay un desconocimiento sobre este tema y no se entiende cómo se podría aplicar nuevamente otro régimen especial tarifario”, en La Guajira, dijo la dirigente gremial.

Lo que ahora se requiere es que se ejecuten los proyectos de generación, transmisión y distribución en lugar de ser flexibilizadas sus entradas, dijo. Deben asegurar los mecanismos para que entre la expansión y sea esta la forma en que se pueda asegurar un servicio técnico y confiable a precios competitivos.

Asoenergía que representa la demanda no regulada, insiste en que mientras no se logre una expansión oportuna que asegure la competencia y la eficiencia en generación efectiva, “el modelo de despacho en la bolsa debe ser de costos marginales y no de precios marginales, para prevenir potenciales especulaciones”, señaló Sandra Fonseca.

Esta condición suspensiva debería ser adoptada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dada la situación actual.

La directora de Asoenergía sostuvo que “el comportamiento persistente en las ofertas de generación, las expectativas de incrementos de precios dado el Fenómeno de El Niño, la alta dependencia de la generación hidroeléctrica, y las expectativas de potenciales déficits de gas y suspensión de contratos de proyectos de energía renovable no convencional, exigen una respuesta regulatoria”.

Dijo que el nivel de los embalses, cercano al 82%, y los aportes de agua al 87% de la media histórica “no son consecuentes con los precios recientes de bolsa registrado con máximos horarios de hasta de 800 $/kWh y promedios cercanos a los 750 $/kWh, con vertimientos, situación que sería diferente si tuviéramos expansión adecuada y oportuna”.

Sandra Fonseca advierte que “de no tomar acciones expone a los usuarios, a los comercializadores y a algunos de los mismos generadores a precios especulativos que no se compadecen con los recursos existentes en el país”.