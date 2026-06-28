Aumento en los precios del iPad y Xbox expone el problema con los semiconductores

Semiconductores o chips de memoria. Imagen de referencia. Foto: AFP - STR

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En un lapso de cinco horas el jueves, Apple Inc. y Microsoft Corp. aumentaron los precios de productos tan populares como las consolas de videojuegos Xbox, las Mac y iPad.

Ambas compañías atribuyeron la situación a una escasez sin precedentes de chips de memoria, provocada por el auge de la inteligencia artificial. Y a pesar de los esfuerzos de gran repercusión para aumentar la oferta, la crisis y su impacto en los precios al consumidor no terminarán pronto.

Según informes de medios surcoreanos, se espera que el lunes Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. anuncien nuevas inversiones en la fabricación de chips por valor de cientos de miles de millones de dólares. El Grupo Samsung, del que forma parte Samsung Electronics, presentará un paquete de inversión de 1.000 billones de wones (651.000 millones de dólares) durante la próxima década, lo que constituiría el mayor plan de este tipo en la historia del país, según informó el viernes el periódico Maeil Business Newspaper.

Sin embargo, los ejecutivos del sector advierten que la escasez persistirá durante años, ya que los nuevos centros de datos consumen grandes cantidades de chips. El director ejecutivo de Micron Technology Inc., Sanjay Mehrotra, declaró el miércoles que, si bien la disponibilidad de chips podría mejorar en 2028, no hay una fecha prevista para que la oferta satisfaga la demanda.

Esto significa que es probable que los precios de los chips sigan subiendo, lo que obligará a los consumidores a pagar más por portátiles, teléfonos y otros dispositivos. De hecho, el precio de un chip DDR5, comúnmente utilizado en ordenadores personales, ya se ha cuadruplicado en el último año, según datos de inSpectrum Tech Inc.

“Dado que la escasez de oferta y demanda probablemente se extienda hasta 2028, es improbable que los precios bajen hasta 2027”, afirmó el analista Jake Silverman de Bloomberg Intelligence. “Los precios de los dispositivos de consumo podrían tener que seguir aumentando, aunque a un ritmo más moderado, simplemente para mantener márgenes de beneficio saludables”.

El auge de la infraestructura de IA, impulsado por los chips de unidad de procesamiento gráfico de Nvidia Corp., ha trastocado el mercado de la memoria. La escasez de suministro se ha visto agravada por el hecho de que la industria no previó este auge.

Tras la pandemia de COVID-19, las empresas se vieron afectadas por un enorme excedente de chips, lo que les impidió invertir en la ampliación de su capacidad de producción. Ahora, el puñado de productores que sobrevivieron —algunos por los pelos— se encuentran en una posición privilegiada. Los inversores los adoran, sus clientes están desesperados y están obteniendo beneficios sin precedentes.

Según informó el Financial Times, Apple está presionando a la administración Trump para obtener la aprobación para comprar chips de memoria a ChangXin Memory Technologies Inc., un proveedor chino incluido en la lista negra, lo que pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la cadena de suministro de los fabricantes de productos electrónicos.

No solo escasean los chips de memoria. Los chips lógicos utilizados para el procesamiento también son escasos, lo que provoca un aumento de los precios.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., el mayor productor de chips lógicos avanzados, no podrá satisfacer la demanda liderada por los clientes estadounidenses, incluso a medida que se ponga en marcha más capacidad de fabricación en EE. UU. en los próximos años, según declaró el director ejecutivo, CC Wei, a los accionistas este mes.

“El desarrollo de la IA ha superado nuestras expectativas”, declaró posteriormente a los periodistas.

Wei añadió que en una ocasión le preguntó a Jensen Huang por qué el jefe de Nvidia no le había advertido con antelación sobre el auge de la IA. Según Wei, Huang tampoco anticipó dicho auge.

“Nadie previó que esto iba a suceder, ni siquiera TSMC”, dijo Wei. Las empresas están expandiendo su producción lo más rápido posible.

Se prevé que las inversiones de capital de TSMC solo para este año alcancen los 56.000 millones de dólares. SK Hynix planea una salida a bolsa en Estados Unidos por valor de 29.000 millones de dólares, después de que su presidente, Chey Tae-won, declarara a principios de este mes su intención de duplicar la capacidad en los próximos cinco años.

Incluso antes del anuncio previsto para el lunes, Samsung tenía previsto invertir más de 73.000 millones de dólares este año en la ampliación de su capacidad de producción e investigación.

Mientras tanto, Micron intenta aumentar la producción en sus instalaciones actuales, al tiempo que incrementa el suministro mediante una adquisición en Taiwán. La compañía también está construyendo nuevas fábricas en Idaho y el estado de Nueva York.

“Estamos haciendo todo lo posible”, declaró Manish Bhatia, vicepresidente ejecutivo de operaciones globales de Micron, en una entrevista el miércoles. “Incluso este año hemos aumentado la inversión de capital para poder mejorar la productividad y obtener mayor rendimiento de nuestras fábricas existentes”.

Para los consumidores que buscan comprar una Xbox o una MacBook, sin embargo, es demasiado poco y demasiado tarde. Sony Group Corp., por ejemplo, subió el precio de su consola insignia, la PlayStation 5, hasta 150 dólares en marzo. Desde entonces, los precios de la memoria no han hecho más que aumentar.

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