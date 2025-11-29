Avianca acelera la recuperación de su operación: 51% de la flota A320 ya está actualizada

La areolínea le recomienda a los viajeros consultar el estado de sus vuelos en su página web. Foto: EFE - Mauricio Duenas Castañeda

Aerolíneas de todo el mundo han suspendido parte de sus operaciones tras un hallazgo reciente de Airbus. El fabricante realizó un análisis a un avión de la familia A320 y determinó que la radiación solar intensa puede interferir con datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Por seguridad se ha recomendado hacer una actualización al sistema operativo de estos aviones. Según el más reciente reporte de Avianca, desde que se emitió la alerta ya se ha actualizado el 51 % de las aeronaves de la familia A320 que tiene en su flota.

“El equipo de Avianca ha trabajado ininterrumpidamente para cumplir con las modificaciones requeridas por Airbus, lo más pronto posible, atender a los pasajeros y avanzar en la recuperación total de la operación”, informó la aerolínea.

También informó que los clientes que tenían vuelos programados para hoy se les ofreció opciones de reacomodación, bien sea en aeronaves de su flota que se encuentran disponibles o en aviones de otras aerolíneas con las que tiene relación comercial.

Si ninguna de estas opciones se ajusta a las necesidades de los usuarios, también se les ha ofrecido:

• Reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del Contact Center.

• Solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar: o Si los clientes compraron en avianca.com, Contact Center o puntos de venta directos de Avianca, pueden gestionar su solicitud en avianca.com o Si compraron a través de agencia de viajes, se debe contactarla directamente.

Avianca recomienda:

• Revisar las comunicaciones que se enviarán a través de correo electrónico asociado a la reserva o a través de nuestros canales oficiales.

• Consultar el estado de vuelos en avianca.com

• Si el vuelo no está confirmado, evitar ir a los aeropuertos. Vale la pena recordar que Avianca mantiene cerradas las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre, incluso, para evitar un mayor impacto y poder reacomodar a los pasajeros que ya han comprado pasajes en los vuelos disponibles.

“Todo el equipo de Avianca sigue trabajando para reestablecer la completa normalidad de la operación. Más información para medios: Viviana Escobar viviana.escobar@avianca.com”, concluyó.

