Banco Agrario lanza medidas para mitigar impacto del fenómeno de El Niño: ¿cuáles son?

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La llegada, cada vez más cercana, del fenómeno de El Niño pone en alerta a las actividades agropecuarias de Colombia. Y es que el sector concentra históricamente cerca del 82 % de los daños y pérdidas ocasionados por eventos de sequía, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura.

Por eso, las diferentes entidades del Estado han buscado alternativas para anticiparse a la sequía, pues probabilidad de instauración del fenómeno es del 82 %, durante el trimestre mayo-junio-julio de 2026.

Por esto, el Banco Agrario dio a conocer un plan de acción que busca mitigar las afectaciones a sus clientes y productores agropecuarios puedan sortear la situación de la mejor manera posible.

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Es así como, a partir del presente mes de junio, el Banco anunció el despliegue de una estrategia denominada “Anticípate al Niño”, cuyo objetivo es implementar un protocolo de asesoramiento dirigido a los clientes que solicitan financiamiento para proyectos productivos agropecuarios.

El protocolo contempla:

Asesoría orientada a evaluar el entorno de riesgo climático de las solicitudes de crédito en el agro Un portafolio de crédito agropecuario para clientes ubicados en municipios con alertas para que incorporen criterios de sostenibilidad ambiental La oferta de instrumentos financieros definidos por el Gobierno que están orientados a la gestión integral de riesgos climáticos, sanitarios, de mercado y financieros

¿Qué pasa si no puede pagar?

Entre las medidas relacionadas con el manejo de la cartera para la atención coyuntural, se tiene establecido un proceso de atención a clientes afectados por factores externos como fenómenos climáticos, orden público, caída de precios, etc., que le impidan al productor el pago oportuno de sus obligaciones.

Para ello, existen alternativas como prórrogas de hasta 180 días para el pago de las cuotas que se venzan durante el período de intervención, traslado del pago de la cuota para la próxima o la última, o distribución proporcional del pago en el plazo restante de la vigencia del crédito, de acuerdo con el presidente del Banco, Hernando Chica Zuccardi.

“Para las etapas preventiva y administrativa realizamos acciones encaminadas a contener el vencimiento de los créditos, gestionando las obligaciones próximas a vencer y la cartera con mora temprana”, añadió.

A juicio del directivo, las alternativas no solo son para que los productores saquen adelante sus proyectos productivos sino para que protejan sus inversiones en coyunturas climáticas como la que se inicia.

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