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‘Burnout’, el enemigo silencioso que crece en las oficinas: cómo manejarlo

Aunque trabajar más horas suele ser visto como una señal de productividad, cada vez más expertos advierten que ese ritmo puede tener un alto costo para la salud. El síndrome del trabajador quemado se ha convertido en una de las señales más visibles de ese desgaste.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
16 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) no duda en señalar que “estamos ante una pandemia silenciosa que afecta la competitividad del país”.
Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) no duda en señalar que “estamos ante una pandemia silenciosa que afecta la competitividad del país”.
Foto: Pexels

El ‘karoshi’ es un término que empezó a tener protagonismo hace unos años por un fenómeno que encendió las alarmas en Japón. Su traducción al español es “muerte por exceso de trabajo” y uno de los casos más sonados es el de Kenji Hamada, un hombre de 42 años que, como lo cubrieron los medios en su momento, tenía una rutina de hasta 15 horas diarias de trabajo y cuatro extensas horas de traslados entre su casa y la oficina.

Un día sus compañeros lo encontraron recostado sobre su escritorio. Al principio pensaron que estaba dormido, lo cual era...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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