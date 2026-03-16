‘Burnout’, el enemigo silencioso que crece en las oficinas: cómo manejarlo

Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana (ACRIP) no duda en señalar que “estamos ante una pandemia silenciosa que afecta la competitividad del país”. Foto: Pexels

El ‘karoshi’ es un término que empezó a tener protagonismo hace unos años por un fenómeno que encendió las alarmas en Japón. Su traducción al español es “muerte por exceso de trabajo” y uno de los casos más sonados es el de Kenji Hamada, un hombre de 42 años que, como lo cubrieron los medios en su momento, tenía una rutina de hasta 15 horas diarias de trabajo y cuatro extensas horas de traslados entre su casa y la oficina.

Un día sus compañeros lo encontraron recostado sobre su escritorio. Al principio pensaron que estaba dormido, lo cual era...