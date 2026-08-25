Cámara de Comercio de Cali pide agilizar la reactivación económica tras el terremoto

Confecámaras avanza en el reconocimiento de las afectaciones que dejó el terremoto en los comercios. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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Los daños causados por el terremoto, según estimaciones del Gobierno, rondan los COP 30 billones. La reconstrucción y reparación de los daños podrían superar esa cifra, sin contar el tiempo que tomarían estas labores.

Entre los afectados están los empresarios del occidente colombiano. Según cifras compartidas por María del Mar Palau, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cali, 28.900 unidades productivas resultaron afectadas por el terremoto en cuatro de los departamentos más golpeados.

De ese grupo, 9.200 son del Valle del Cauca, mientras que cerca de 3.100 son de Cali. En suma, aproximadamente el 43 % de las empresas afectadas están en esa región donde, además, el 37 % de las impactadas sigue sin tener la capacidad de operar.

Lo anterior se explica por diversas razones, entre las que figura el colapso de la infraestructura donde operaban, la falta de bienes de capital y la pérdida de inventarios.

Este panorama, advierte la directiva, eleva el riesgo de pérdida de empleos, por lo que considera necesario trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional, la Gobernación, la Alcaldía de Cali y las demás autoridades territoriales para implementar un plan que permita acelerar la reactivación económica.

“Necesitamos que haya una reactivación del tejido empresarial para que se vuelvan a dinamizar los terrenos y se normalice la vida de los ciudadanos en las ciudades afectadas”, dijo Palau.

De momento, señala, es complejo dar un estimado del tiempo de cuánto pueda tardar esta reactivación, pues la complejidad de las afectaciones no ha sido la misma para todas las empresas.

Mientras tanto, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) adelanta el registro de las empresas afectadas, mediante una línea especial en la que pueden registrar los daños en sus establecimientos, infraestructura, equipos, inventarios y operación.

“Tu reporte es clave para dimensionar el impacto real en el tejido empresarial. Llama o contacta por WhatsApp: 300 913 1811”, convoca la confederación.

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