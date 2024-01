Carlos Bremer: la historia detrás del “tiburón” que falleció a sus 63 años

Carlos Bremer Foto: Instagram Carlos Bremer

El mundo de los negocios en América Latina lamenta la partida de uno de los grandes, Carlos Bremer. Reconocido por muchos por su participación en el programa de televisión Shark Tank México, el “tiburón” falleció el 5 de enero, a sus 63 años, tras varios días de ser atendido en un centro médico por una complicación cardiaca.

El olfato de Bremer por los negocios inició desde su adolescencia. Arrancó vendiendo calculadores, y más adelante quiso incursionar en el negocio de las máquinas de viodeouegos, inspirado en el éxito que veía de estas en los jóvenes de Estados Unidos.

La que sería la cúspide de su carrera profesional fue la consolidación del Grupo Financiero Value, del que Bremer era su presidente y director general. Bajo la sombrilla de este conglomerado, desde el año 1992, se encuentran empresas como Value Arrendadora y Value Factoraje.

Bremer también es reconocido por el apoyo que brindó en vida a los jóvenes emprendedores que, con sus ideas de negocio, lograron convencer el corazón de este inversionista.

Según lo referenciado en el medio de comunicación El Economista, la habilidad para los negocios de Bremer lo llevó a tener uno de los portafolios con mayores rendimientos en México. Sumado a esto, Value fue galardonada en 2022 por la Bolsa Mexicana de Valores, por ser la firma de mayor crecimiento absoluto en importe operado.

Muchos también recuerdan a Bremer por el apoyo al deporte en su país. Sus esfuerzos fueron reconocidos con el Premio Nacional de Deporte en 2016, así como el mérito al Valor Olímpico, que le otorgó el Comité Olímpico Mexicano.

Estos son algunos de los mensajes que le han dejado al empresario tras su fallecimiento:

Recordando a nuestro querido amigo Carlos Bremer, un abrazo hasta el cielo siempre estarás presente entre miles de personas que te queremos. pic.twitter.com/jPHd2wE73C — Miguel Torruco Garza (@MiguelTorrucoG) January 6, 2024

Tío Carlos, gracias por todas tus

lecciones.

Carlos Bremer | 1960 - 2024#SharkTankMx pic.twitter.com/J02Ebkxgo5 — #SharkTankMx (@SharkTankMex) January 5, 2024

Cuando empezaste vendiendo calculadoras no podías CALCULAR la forma en que tocarías a millones. Carlos Bremer. 💔 pic.twitter.com/798053TCMq — Paty Armendáriz (@patyarmendarfan) January 5, 2024

Yo acabo de perder un hermano verdadero. México perdió a un benefactor imparable de los jóvenes deportistas. En mi corazón querido @carlosbremer 🤍🤍 pic.twitter.com/XFAxulgO82 — Carmen Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) January 5, 2024

La Liga Sisnova LNBP lamenta el sensible fallecimiento de nuestro gran amigo Carlos Bremer Gutiérrez, Presidente de Value Grupo Financiero, expresando nuestras más sinceras condolencias a toda su familia y amigos.



Descanse en Paz 🕊️ pic.twitter.com/E4DjOUgZpT — Liga Sisnova LNBP (@LNBPoficial) January 6, 2024

🔴📽 #VIDEO | ‘Se ganó el cariño de mucha gente’, Mauricio Fernández, tras la muerte de Carlos Bremer. pic.twitter.com/ZYGARPuj5m — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) January 6, 2024

