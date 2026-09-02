Chevron y Eni lideran oleada de acuerdos para impulsar la producción petrolera de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (d), camina junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, previo a una reunión este miércoles en Caracas (Venezuela). Wright calificó de "día histórico" luego de que varias empresas, entre ellas las estadounidenses Chevron y GE Vernova, firmaran en Caracas acuerdos en materia de petróleo y electricidad, respectivamente, con el Gobierno de Venezuela. Foto: EFE - Ronald Peña R

Ejecutivos de Chevron Corp., GE Vernova Inc. y Eni SpA se unieron al secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright, y a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para dar a conocer una serie de acuerdos energéticos destinados a impulsar la producción de crudo en el país sudamericano.

Las empresas anunciaron los acuerdos en el marco de una ceremonia de firma celebrada el miércoles en Caracas, donde Wright afirmó que los acuerdos representaban inversiones por valor de “decenas de miles de millones” que suponían una “transformación...