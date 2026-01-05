Chevron y las acciones petroleras estadounidenses repuntan tras la promesa de Trump

Chevron, con presencia histórica en Venezuela, se perfila como la primera en capitalizar el nuevo escenario energético.

Las acciones petroleras estadounidenses subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado el lunes, después de que el presidente Donald Trump se comprometiera a reactivar el sector energético venezolano tras la captura de Nicolás Maduro durante el fin de semana.

Chevron Corp., la única gran petrolera estadounidense que opera actualmente en el país sudamericano con un permiso especial de EE. UU., subió hasta un 10 %. ConocoPhillips y Exxon Mobil Corp. también registraron subidas.

Trump afirmó que las empresas petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para reconstruir la deteriorada infraestructura energética de Venezuela y devolver al sector petrolero del país a su antigua gloria.

Chevron, que permaneció en Venezuela tras la confiscación de los activos petroleros extranjeros a principios de siglo, es la mejor posicionada entre las grandes petroleras mundiales para beneficiarse inmediatamente del mayor acceso de Estados Unidos a las mayores reservas de crudo del mundo. ConocoPhillips tiene una deuda de más de 8000 millones de dólares con Venezuela y Exxon aún tiene una deuda de unos 1000 millones de dólares derivada de la nacionalización de activos, según han dictaminado los árbitros internacionales.

“Vamos a hacer que nuestras grandes petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente dañada, la infraestructura petrolera, y empiecen a generar ingresos para el país”, dijo Trump el sábado.

La recuperación total de la industria petrolera del país podría llevar muchos años y costar más de USD 100.000 millones es, según Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Política Pública de la Universidad Rice.

Años de corrupción, falta de inversión, incendios y robos han dejado la infraestructura petrolera del país en ruinas, y las sanciones de Estados Unidos han aislado aún más al país. El principal comprador de su crudo ha sido China.

Chevron produce alrededor del 20 % del petróleo del país bajo una exención de sanciones y envía el crudo a refinerías estadounidenses. La empresa ha seguido enviando petróleo desde Venezuela incluso después de que la administración Trump iniciara un bloqueo marítimo parcial.

“Chevron sigue centrada en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados, así como en la integridad de nuestros activos”, afirmó un portavoz de Chevron en un comunicado el lunes. “Seguimos operando sin interrupciones y cumpliendo plenamente con todas las leyes y normativas pertinentes”. El único cambio con respecto a lo que Chevron había declarado anteriormente durante el fin de semana fue la incorporación de la palabra “sin interrupciones”.

No está claro hasta qué punto las petroleras internacionales están dispuestas a invertir sumas sustanciales de dinero en un país gobernado por un gobierno provisional respaldado por Estados Unidos y sin normas legales y fiscales establecidas.

ConocoPhillips declaró este fin de semana que es prematuro especular sobre futuras actividades comerciales. En 2024, la empresa con sede en Houston, que en su día dominó la producción en Venezuela, obtuvo una serie de licencias del Gobierno estadounidense que la posicionaron mejor para recuperar parte o la totalidad de las pérdidas derivadas de la confiscación de activos en el país.

Exxon estudiaría cualquier oportunidad potencial en Venezuela, pero se mostraría cautelosa porque sus activos allí han sido expropiados en el pasado, según declaró el director ejecutivo Darren Woods en una entrevista en noviembre.

Los analistas y operadores bursátiles afirman que podrían pasar años hasta que las infraestructuras críticas se reparen por completo y el petróleo pueda salir libremente de Venezuela, que actualmente aporta menos del 1 % del suministro mundial a pesar de contar con las mayores reservas del mundo.

Las acciones de la italiana Eni SpA y la española Repsol SA, que también operan en Venezuela, subieron al inicio de la jornada bursátil europea. Etablissements Maurel & Prom SA, una petrolera francesa con intereses en Venezuela, subió hasta un 14 %.

A pesar de los ataques estadounidenses del sábado, la infraestructura petrolera de Venezuela, incluidos el puerto de José, la refinería de Amuay y las principales zonas de producción del Cinturón del Orinoco, no se vio afectada, según personas familiarizadas con el asunto.

