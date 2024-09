China busca que firmas locales compren menos chips a Nvidia: ¿por qué?

Fotografía de archivo del 28 de junio de 2024 del edificio de la compañía estadounidense Nvidia, una de las líderes en el desarrollo de chips para inteligencia artificial, en Taipéi (Taiwán). / EFE/ Javier Castro Bugarín Foto: EFE - Javier Castro Bugarín

Pekín quiere expandir su industria de semiconductores y contrarrestar las sanciones de EE.UU. Para esto, está intensificando la presión sobre empresas chinas para que compren chips de inteligencia artificial de producción local en lugar de productos de Nvidia.

Reguladores chinos han estado disuadiendo a las empresas de comprar los chips H20 de Nvidia, que se utilizan para desarrollar y ejecutar modelos de IA, según personas familiarizadas con el asunto. La política sería más una orientación que una prohibición total, ya que el gobierno no quiere perjudicar a sus propias empresas de IA y aumentar las tensiones con EE.UU., dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

La medida busca ayudar a los fabricantes chinos de chips de IA a ganar más cuota de mercado, y preparar a las empresas tecnológicas locales para cualquier posible restricción adicional de EE.UU., dijeron las personas. Entre los principales fabricantes de procesadores de IA del país se encuentran Cambricon Technologies Corp. y Huawei Technologies Co. Este año Pekín también dijo a los fabricantes locales de vehículos eléctricos que se abastecieran más de fabricantes locales de chips, parte de su campaña por la autosuficiencia en tecnologías críticas.

El Gobierno de Estados Unidos prohibió en 2022 a Nvidia vender sus procesadores de IA más avanzados a clientes chinos, como parte de un intento de limitar los avances tecnológicos de Pekín. Nvidia, con sede en Santa Clara, California, modificó las versiones posteriores de los chips para que pudieran venderse bajo la normativa del Departamento de Comercio de EE.UU. La línea H20 se ajusta a esos criterios.

En los últimos meses, varios reguladores chinos, entre ellos el poderoso Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, emitieron una orientación, sin fuerza de ley, para reducir el uso de Nvidia, dijeron las personas. El aviso pretendía animar a las empresas a confiar en proveedores nacionales como Huawei y Cambricon, añadieron. Pekín también amplificó el mensaje a través de un grupo comercial local, según otro.

Al mismo tiempo, funcionarios chinos quieren que las empresas locales construyan los mejores sistemas de IA posibles. Si eso significa que tienen que comprar algunos semiconductores extranjeros en lugar de alternativas nacionales, Pekín lo tolerará, según personas familiarizadas con la política china.

Nvidia declinó hacer comentarios. El Ministerio de Comercio, el Ministerio de Información y Tecnología y la Administración del Ciberespacio de China no respondieron a solicitudes de comentarios enviadas por fax.

Por separado, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo el viernes que está haciendo todo lo posible para atender a los clientes en China y mantenerse dentro de los requisitos de las restricciones del gobierno de EE.UU.

“Lo primero que tenemos que hacer es cumplir con las políticas y normativas que se están imponiendo”, dijo en una entrevista con Bloomberg Television. “Y, mientras tanto, hacer lo mejor que podamos para competir en los mercados a los que servimos. Tenemos muchos clientes allí que dependen de nosotros, y haremos todo lo posible por apoyarlos.”

Nvidia, el fabricante de chips más valioso del mundo, se ha beneficiado de un salto en la demanda por sus chips por parte de operadores de centros de datos de todo el mundo. China sigue siendo parte de ese crecimiento, aunque las restricciones comerciales le han pasado factura. En el trimestre de julio, obtuvo el 12% de sus ingresos, unos US$3.700 millones, del país, incluido Hong Kong, un aumento de más del 30% respecto al año anterior.

Los chips de Nvidia son el patrón oro para las empresas que buscan desarrollar servicios de inteligencia artificial. Empresas como Meta Platforms Inc., OpenAI y Alphabet Inc. han estado comprando sus productos más avanzados para poder construir sus modelos de IA. Varias empresas tecnológicas chinas, como ByteDance Ltd. y Tencent Holdings Ltd., acumularon chips de Nvidia antes de que entraran en vigor los controles a la exportación.

Mientras tanto, diseñadores y fabricantes de chips chinos trabajan para introducir alternativas a Nvidia. Pekín ha ofrecido miles de millones en subvenciones al sector de los semiconductores, pero los chips de IA locales siguen estando muy por detrás de los de Nvidia.

China cuenta con un floreciente sector de IA, a pesar de las restricciones de EE.UU. ByteDance y Alibaba Group Holding han estado invirtiendo agresivamente, mientras que una bandada de startups se disputan el liderazgo.

Algunas de las empresas están haciendo oídos sordos al decreto chino de evitar los chips H20 y se apresuran a comprar más de ellos antes de una sanción anticipada de EE.UU. a finales de este año, dijo una de las personas, aunque también están comprando chips producidos localmente por Huawei para complacer a Pekín.

