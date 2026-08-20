China condena al fundador del gigante inmobiliario Evergrande a cadena perpetua

El fundador del gigante inmobiliario Evergrande, Xu Jiayin. Foto: AFP - -

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La sentencia cierra una larga saga alrededor del ocaso de un símbolo del rápido desarrollo de China, ahora convertido en rostro de los problemas del sector inmobiliario de la segunda economía mundial.

Aunque el aspecto judicial queda cerrado con esta sentencia, los desafíos que plantea el persistente declive del sector siguen pesando sobre China y sus dirigentes.

A continuación, la AFP resume el caso de Evergrande y sus implicaciones para la economía china.

En contexto: Cómo y por qué la debacle de Evergrande está arrastrando a los mercados globales

¿Por qué colapsó?

Evergrande se alzó como el principal promotor inmobiliario de China, impulsado por décadas de rápida urbanización y de aumento del nivel de vida en todo el país.

La empresa salió a bolsa en Hong Kong en 2009 y alcanzó un valor máximo de mercado de más de 50.000 millones de dólares bajo la dirección de Xu, también conocido como Hui Ka Yan.

Su suerte cambió en 2020 cuando las autoridades introdujeron nuevas regulaciones para limitar el endeudamiento excesivo del sector, lo que dificultó la capacidad de Evergrande de enfrentar sus pagos.

Sin poder endeudarse y con un flujo de caja cada vez menor por la caída de las ventas, muchos promotores sufrieron para poder completar sus proyectos en construcción, a la vez que sus acciones se desplomaban.

Símbolo de la situación, Evergrande se declaró en quiebra en 2021. Tres años después, un tribunal de Hong Kong ordenó su liquidación.

En agosto del año pasado, sus acciones fueron excluidas de la cotización en la bolsa de Hong Kong.

¿Qué dice la sentencia?

La sentencia del tribunal de Shenzhen, en el sur de China, es especialmente dura con Xu Jiayin, quien fuera uno de los multimillonarios más ricos de China y miembro del máximo órgano asesor político del Partido Comunista.

En abril, el fundador de Evergrande, de 67 años, ya se declaró culpable de cargos de fraude y soborno durante una audiencia pública.

Este jueves, el tribunal lo condenó a cadena perpetua por múltiples delitos, le revocó sus derechos políticos de por vida y le confiscó todos sus bienes.

Según la corte, entre 2016 y 2021, Evergrande y Xu “violaron las leyes nacionales al cometer fraude financiero continuo y a gran escala (...) para inflar sus activos y ocultar pasivos”. También “obtuvieron el control de instituciones financieras” mediante sobornos, agregó.

Otros cinco altos ejecutivos del grupo recibieron sentencias de entre seis y 18 años de prisión, informó el tribunal, que condenó a otros 56 acusados a penas de un año y 10 meses.

¿Cómo impacta en la economía china?

El mercado inmobiliario fue durante décadas uno de los motores del crecimiento chino, con lo que su prolongada crisis afecta gravemente la economía nacional.

“Evergrande contribuyó a que el problema fuera más estructural (...) y puso de manifiesto la debilidad del sistema”, declaró a la AFP Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico.

Las dificultades de deuda de Evergrande y otras empresas como Country Garden, Vanke y Kaisa golpearon la confianza de los consumidores y disuadieron a muchos de adquirir viviendas que, a lo mejor, nunca se iban a terminar.

Esta desconfianza se produce justo cuando muchos economistas defienden que el modelo de crecimiento de China debe basarse en el consumo interno y no en la inversión en bienes raíces e infraestructura.

García Herrero afirmó que existen “muchísimas razones” para la falta de demanda inmobiliaria, entre ellas el estancamiento del poder adquisitivo de los hogares y el declive demográfico.

Muestra de ello, la caída de los precios de las viviendas nuevas se aceleró en julio, según datos oficiales publicados esta semana.

¿Cómo responden las autoridades?

Pekín intenta resolver los problemas estructurales del sector, aunque minimiza su impacto en la economía interna.

Esta sentencia sobre Evergrande es “una señal decisiva de que el gobierno central no ha cambiado el rumbo de su política y de que no rescatará al sector inmobiliario”, declaró a la AFP Dan Wang, directora de China del Eurasia Group.

También urge a las empresas a “ser conscientes de su nivel de endeudamiento”, añadió.

Los dirigentes chinos buscan reimpulsar una economía que lleva años enfrentada a una desaceleración del crecimiento.

Para este año, China se fijó como meta un crecimiento del 4,5-5% del PIB, su objetivo más bajo en décadas.

Las cifras no acompañan: el crecimiento en el segundo trimestre cayó por debajo de ese rango, las ventas minoristas disminuyeron en julio y la inversión inmobiliaria hasta julio se recortó en una quinta parte.

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