China declara a Nvidia culpable de violar leyes antimonopolio

Foto: AFP - I-HWA CHENG

China dictaminó que Nvidia Corp. violó las leyes antimonopolio con un acuerdo de alto perfil de 2020, aumentando la presión sobre Washington durante las delicadas negociaciones comerciales.

El fabricante de chips estadounidense fue declarado culpable de violar las normas antimonopolio tras la adquisición del fabricante de equipos de red Mellanox Technologies Ltd., dijo la Administración Estatal de Regulación del Mercado después de concluir una investigación preliminar.

El sorpresivo anuncio se produjo mientras funcionarios estadounidenses y chinos se dirigían a un segundo día de amplias negociaciones en Madrid sobre aranceles, que podrían condicionar la relación entre las dos mayores economías del mundo. Durante el fin de semana, China también anunció el inicio de una investigación antidumping contra un tipo de semiconductor fabricado por empresas estadounidenses como Texas Instruments Inc.

Las acciones de Nvidia cayeron casi un 2% en la jornada bursátil de Nueva York el lunes, antes de recuperar la mayor parte de las pérdidas. Las acciones de Texas Instruments, por su parte, cayeron un 2,9%.

La agencia china no especificó qué tipo de soluciones buscaría de Nvidia, y agregó que investigará a la compañía más a fondo.

En su propia declaración, Nvidia dijo que cumple con la ley “en todos los aspectos”.

“Continuaremos cooperando con todas las agencias gubernamentales relevantes mientras evalúan el impacto de los controles de exportación en la competencia en los mercados comerciales”, afirmó la compañía.

El lunes, el presidente Donald Trump anunció que hablaría con Xi Jinping de China el viernes tras las negociaciones de bajo nivel entre ambos países. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, indicó que ambas partes habían discutido el mal momento de la investigación de Nvidia, pero que habían acordado un marco para mantener la aplicación TikTok de ByteDance Ltd. en funcionamiento en Estados Unidos, otro conflicto de larga data entre Washington y Pekín.

Nvidia se ha visto envuelta en el centro de delicadas negociaciones entre Pekín y Washington este año, debido a su papel central en el impulso de tecnologías futuras, como la inteligencia artificial. La compañía domina el mercado de chips esenciales para el desarrollo y la operación de servicios de IA en empresas que van desde Meta Platforms Inc. hasta DeepSeek.

En diciembre, Pekín abrió una investigación sobre la adquisición de Mellanox por parte de Nvidia, centrada en la empresa más valiosa del mundo. Pekín aprobó la adquisición por 7.000 millones de dólares hace cuatro años, con la condición de que Nvidia no discriminara a las empresas chinas.

El gobierno estadounidense implementó regulaciones que prohibieron a Nvidia vender sus chips de IA más avanzados a empresas chinas, incluido el H100, por lo que denominó preocupaciones de seguridad nacional. Nvidia rediseñó sus chips al menos dos veces para que cumplieran con la normativa estadounidense y pudieran venderse en el país.

El fallo inicial del lunes se produce semanas después de que la administración Trump accediera a permitir que Nvidia y Advanced Micro Devices Inc. vendieran algunos de sus codiciados chips de IA a empresas chinas. Sin embargo, Pekín ha presionado desde entonces a empresas y agencias locales para que eviten el acelerador H20 de Nvidia, alegando preocupaciones de seguridad.

No está claro qué impacto tendría el anuncio del regulador de Pekín en las conversaciones en Madrid. El primer día de negociaciones duró casi seis horas, según un alto funcionario del Tesoro, y abarcó temas desde TikTok hasta el comercio y la economía global.

La popular aplicación de ByteDance enfrenta una fecha límite esta semana para llegar a un acuerdo que garantice que continuará operando en Estados Unidos.

También se esperaba que los funcionarios sentaran las bases para una posible reunión en persona entre Trump y Xi tan pronto como en octubre, cuando tienen previsto asistir a una cumbre en Corea del Sur.

