Cinco consejos para empezar a vender en TikTok

TikTok está en el ranking de las redes sociales con mayor número de usuarios en el mundo. Según información manejada por la firma Statista, con corte a enero del presente año, esta plataforma sumaba más de 1.562 millones de usuarios activos, solo siendo superada por Instagram (2.000 millones), Youtube (2.491 millones) y Facebook (3.049 millones).

Para muchos emprendedores, TikTok puede ser un gran canal para promocionar sus productos o servicios, brindándoles la oportunidad de llegar a nuevos potenciales clientes.

La plataforma lo sabe y, de hecho, en septiembre del año pasado estrenó la opción de TikTok Shop, el cual es un marketplace en donde los usuarios pueden subir sus productos, promocionarlos y venderlos a través de videos en el feed, TikTok Lives, su propia página de tienda y la pestaña de “tienda” de la plataforma.

Sin embargo, hasta la fecha esta es una opción que solo está disponible en Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.

Aún así, usar TikTok como plataforma promocional para un comercio, sigue siendo una opción atractiva. Siga estos consejos para llegar a potenciales clientes.

1. Identifique su nicho y cree una comunidad



En las redes sociales es más probable que un perfil tenga protagonismo cuando se especializa en abordar un tema en específico, en vez de apuntar a diversos blancos y publicar por publicar.

A esto se le conoce como la creación de comunidad. Para esto es importante que el creador de contenido defina cuál es su nicho. ¿Vende relojes? pues ese va a ser el contenido con el que va a alimentar sus perfil. Esto le ayudará, por ejemplo, a resolver preguntas tan importantes para hacer que su contenido sea relevante ¿Qué tipo de información le interesa a mis potenciales clientes? ¿cómo me diferencio de otros creadores de contenido que hacen algo similar a lo que yo hago? ¿qué estrategia puedo usar para que los videos que suba sean atractivos?

Antes de pensar en vender, es importante que resuelva este y otro tipo de interrogantes que le permitan crear una comunidad, para la cual usted resulte ser un referente en la materia, así como alguien que genera confianza.

2. Defina una plataforma comercial



Hasta que TikTok no aplique una plataforma nativa que le permita a sus usuarios comprar y vender, es importante que usted defina cuál es el canal hacia dónde va a dirigir a sus potenciales clientes, en caso de que estos quieran conocer más acerca de los productos que usted promociona.

Para esto puede resultar útil tener una página web en donde se encuentre el catálogo completo de sus productos. Esto inspira más confianza entre los usuarios, pues evidencia que es un proyecto serio en el que usted ha invertido dinero y tiempo.

Pero si esto resulta ser demasiado costoso para su emprendimiento, tal vez porque se encuentra en una etapa muy inicial, puede pensar en otras opciones, como redirigirlos a un catálogo en línea que haya creado en un documento PDF que se almacene en la nube, o a otras plataformas que sí le permitan tener una tienda online, como el marketplace de Facebook.

Es importante que también defina los medios de pago que puede aceptar, así como la cobertura de sus envíos (si puede hacer envíos nacionales o internacionales), así como los costos logísticos que estos le pueden representar.

3. Promocione sus productos



Según lo explicado por la firma Hootsuite, es importante que a la hora de promocionar sus productos lo haga de la forma más orgánica posible. Es decir, al grueso de los usuarios en una plataforma como TikTok le interesa entretenerse o informarse, no consumir un anuncio publicitario que lo pueda aburrir.

Por ejemplo, una persona que se dedica a vender productos de coctelería, puede hacer videos en donde enseña a hacer cocteles, y al final del video puede decirle a su audiencia dónde comprar las herramientas que se utilizan para esta actividad.

Recuerde, la idea es que pueda crecer de una forma orgánica, y para eso sus videos deben aportar valor a su audiencia. No basta con subir fotos de su producto acompañados de una canción que pueda ser viral… eso, si bien puede llegar a muchas personas, no engancha y genera poco interés de compra. Para el usuario será un comercial más y se sentirá tentado a darle swip up a la pantalla.

Sé creativo, piensa en formas diferentes de anunciar tus productos sin que parezcan comerciales. Entretén e informa a tu audiencia… cosecha ese interés para cultivar futuros compradores.

4. Optimice su catálogo



Según lo detallado por Hootsuite, todo este trabajo se puede perder si al final el potencial cliente entra al comercio en línea, o al catálogo de productos, y encuentra todo desordenado y poco estético.

“Concéntrese en la calidad y el estilo cuando agregue imágenes de sus productos. Querrá que sean atractivas para los consumidores (primero comemos con los ojos, ¿no?). Haz que las fotos de tus productos sean fácilmente reconocibles como tu marca, manteniéndolas coherentes con el resto de tu estética”, detalla la firma.

Aquí puede ser recomendable asesorarse con un diseñador gráfico, precisamente para que le ayude a crear esa unidad de marca, y haga que la información en sus catálogos sea clara y atractiva.

5. Asóciese con personas influyentes



La última recomendación es evaluar otras opciones para que su audiencia crezca. Puede que al manejar un tema que sea muy de nicho, la audiencia que tenga en su perfil de TikTok se resuma a personas que comparten ese mismo gusto, por lo que se llega a un punto en donde las cifras de crecimiento simplemente se detienen.

Aquí puede ser importante aliarse con creadores de contenido que se dediquen a otros temas o similares, y que estos promocionen tus productos o tu perfil en TikTok. Recuerda, el crecimiento orgánico siempre será importante, por lo que no se recomienda que esto sea simplemente una mención pagada. Existen otras formas, como lo es hacer colaboraciones en donde realicen contenidos juntos.

Bonus

Crea un calendario de publicaciones. El mantenerse vigentes en la plataforma aumenta la posibilidad de llegar a más personas. De nuevo, no es subir videos por subirlos.

El manejar una planeación te da la oportunidad de pensar no solo en qué días de la semana vas a publicar, sino también qué tipo de temáticas vas a abordar, dónde se van a grabar esos videos, y qué vas a necesitar. Esa planeación se ve en la calidad de los videos que se producen y, por ende, en un mejor contenido que la audiencia sabrá valorar.

