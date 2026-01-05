Claro alcanzó cobertura 5G en 50 ciudades de Colombia en 2025

Estas cifras también evidencian la posición dominante que mantiene Claro en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia. Foto: Claro

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En febrero de 2024 comenzó el despliegue de la red 5G en Colombia, luego de que Claro, Tigo, Movistar y WOM resultaran adjudicatarios del espectro tras la subasta.

Tras casi dos años de ese anuncio, Claro celebró recientemente haber alcanzado 50 ciudades con esta tecnología, con la que hoy conecta a más de 5 millones de clientes activos en el país. Para ello, la compañía debió desplegar cerca de 2.200 estaciones base, una infraestructura clave para soportar el funcionamiento de esta red.

Las ciudades conectadas durante el 2025 fueron 30: Bello y Apartadó (Antioquia), Puerto Colombia (Atlántico), Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), La Dorada (Caldas), Santander de Quilichao (Cauca), Florencia (Caquetá), Yopal (Casanare), Istmina y Quibdó (Chocó), Soacha, Facatativá, Ubaté, Zipaquirá, Tocancipá y Mosquera (Cundinamarca), Pitalito (Huila), Riohacha y Maicao (La Guajira), , Los Patios (Norte de Santander), Mocoa (Putumayo), Floridablanca, Girón y Barrancabermeja (Santander), Sincelejo (Sucre), Buenaventura, Yumbo y Florida (Valle del Cauca).

Según lo reportado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en su más reciente reporte de Data Flash, Claro consolida el 68,4 % de los accesos a la red 5G en Colombia, seguido de Movistar (15,9 %) y Tigo (15,7 %). WOM aún no registra participación porque, tras su proceso de restructuración, no ha iniciado con el despliegue de su red 5G.

“Esta evolución tecnológica sin precedentes refleja nuestro propósito superior: hacer posible una Colombia mejor. Nuestra red 5G, junto con la fibra óptica, los datacenters, soluciones en la nube e inteligencia artificial, impulsa la competitividad del país, las empresas, el gobierno y las personas”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

Estas cifras también evidencian la posición dominante que mantiene Claro en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia. El tablero podría cambiar este año, si se consolida la fusión entre Tigo y Movistar. En ese escenario, surgiría un segundo gran operador con el potencial, según señalan algunos expertos, de competir de frente con quien hoy mantiene el liderazgo.

En materia de 5G, Claro también resaltó que 2025 fue un año clave para Colombia, ya que el país ingresó al Informe Global de Experiencia 5G de Opensignal gracias al desempeño de la compañía, la cual obtuvo dos reconocimientos.

“Estos galardones destacaron la mejora en velocidad de descarga y experiencia en llamadas por aplicaciones de voz, posicionando a Claro entre los operadores con mayor progreso en el mundo y marcando un hito para el país en cobertura y adopción de 5G”, señaló Claro.

También hay que recordar que, tras la subasta, Claro asumió el compromiso de adelantar inversiones en pro de la mejora de las telecomunicaciones en el país, especialmente en las zonas apartadas, lo que se conoce como obligaciones de hacer.

Sobre esto, Claro reportó que, con corte a diciembre del año pasado, logró conectar con fibra óptica a 233 instituciones educativas rurales en 13 departamentos, logrando así un avance del 74 %.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.