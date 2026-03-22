Claro, de América Móvil, comprará Desktop SA en una operación de 750 millones de dólares

Desktop, proveedor de Internet de alta velocidad, opera en 200 ciudades de São Paulo con 1,2 millones de abonados. Foto: Claro Colombia

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Claro Telecom Participações SA adquirirá una participación mayoritaria en la empresa de telecomunicaciones Desktop SA por un valor empresarial de BRL 4.000 millones (USD 750 millones), según anunciaron las empresas el domingo.

Claro, la filial brasileña de América Móvil SAB, propiedad del multimillonario Carlos Slim, comprará alrededor del 73 % del capital social de Desktop a accionistas como el fondo Makalu Brasil Partners, a la espera de la aprobación de las autoridades reguladoras.

Claro pagará BRL 2.400 millones tras deducir la deuda neta de Desktop, valorando las acciones del proveedor de Internet, que cotiza en la Bolsa de São Paulo, en 20,82 reales. Esto representaría una prima del 45 % sobre el precio de cierre de Desktop el viernes.

Claro pagará en efectivo y el importe podría ajustarse al cierre de la operación, según informaron las empresas. La empresa también lanzará una oferta pública de adquisición dirigida a los accionistas minoritarios de Desktop a un precio por acción al menos igual al de la operación, según informaron las empresas.

Desktop ofrece servicios de Internet de alta velocidad y está presente en 200 ciudades del estado de São Paulo —el más grande y rico de Brasil— con una base de 1,2 millones de abonados, según la página web de la empresa.

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