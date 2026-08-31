Colombia busca atraer inversiones de Toshiba, Toyota y Mazda

El ministro Gómez invitó a Toyota a seguir creciendo en el país, especialmente en las labores de ensamblaje de vehículos híbridos y eléctricos, así como en la infraestructura de carga y el desarrollo de proveedores locales. Foto: EFE - Carlos Ramírez

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Durante las primeras semanas del Gobierno de De la Espriella, Colombia avanzó en nuevos acercamientos con Japón, tanto con autoridades como con empresas, con el objetivo de atraer inversiones al país. Estos diálogos fueron liderados por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, quien realizó una visita oficial al país asiático.

Entre los encuentros que tuvo el representante del gobierno colombiano figura uno con el con Toshiro Ino, quien es el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón. Allí la agenda buscó avanzar en la reactivación del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) que se tiene entre ambas naciones.

Lo que se busca con esto es consolidar un acuerdo moderno capaz de abrir nuevas oportunidades para la agroindustria colombiana, así como para la inversión y la transferencia de tecnología.

La segunda reunión fue con Hiroshi Nanbu, quien es el presidente de Business Planning & Operation de Toyota Motor Corporation. En este espacio se habló sobre la relación que tiene la compañía con Colombia, la cual ya suma más de cinco décadas.

“Queremos abrir mercados para nuestros productos, incorporar tecnología y generar nuevas oportunidades para nuestro campo y nuestra industria. También estamos trabajando para que Japón vuelva a mirar a Colombia como destino de inversión”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella.

En materia empresarial, los acercamientos colombianos se concentraron en tres grandes compañías: Toshiba, Toyota y Mazda. Con estas se busca explorar inversiones en manufactura, movilidad eléctrica, energía, infraestructura digital, innovación y tecnología.

Amín ha resaltado que Colombia cuenta con el talento idóneo para madurar estas operaciones, así como una ubicación estratégica y demás condiciones para que Toyota vea en el país una plataforma regional de producción e inversión.

“Japón vuelve a mirar a Colombia, y estamos listos para capitalizar esa confianza”, afirmó el ministro Mauricio Gómez Amín.

Con Mazda se busca, por ejemplo, para que se pueda volver a ensamblar vehículos en Colombia y para que Toyota evalúe al país como destino de proyectos relacionados con vehículos eléctricos.

“Aquí les vamos a dar todas las garantías. Y esta misión dejó algo especialmente significativo en este momento: el gobierno de Japón expresó su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto y manifestó su disposición de contribuir con ayudas humanitarias y aportes para nuestros damnificados”, concluyó el presidente De la Espriella.

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